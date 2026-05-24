🚨 DIE ERDE FLACKERT NICHT. SIE SPRICHT. 🚨

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Und manche Seelen spüren es längst, bevor der Verstand es erklären kann. 🌍⚡️✨

Dieses Bild wirkt wie ein energetischer Weckruf.

Weiße Lichtflächen. Starke Ausschläge. Frequenzlinien. Verdichtung. Entladung. Reinigung. Aktivierung. 🔥💫

Für mich fühlt sich das an wie ein Moment, in dem das Feld sagt:

„Hör auf, dich kleiner zu machen.

Deine Seele kennt den Weg längst.“ 🕊️💎

Vielleicht bist du heute müder als sonst.

Vielleicht innerlich unruhig.

Vielleicht spürst du Druck, Klarheit, alte Emotionen oder dieses seltsame Gefühl:

„Irgendetwas verändert sich gerade in mir.“ 🌌

Und genau da beginnt der eigentliche Ruf.

Nicht jeder Mensch reagiert gleich auf diese energetischen Phasen.

Manche werden still.

Manche emotional.

Manche bekommen plötzlich klare Eingebungen.

Manche merken: Das alte Leben passt einfach nicht mehr. 🌀

Aber deine Seele weiß, warum du hier bist.

Sie kennt deine Frequenz.

Sie kennt deinen Klang.

Sie kennt deinen Namen hinter dem Namen. ✨

Darum habe ich das Seelennamen Quiz für dich erschaffen.

Nicht als Spielerei.

Sondern als Spiegel.

Als Erinnerung.

Als leisen Schlüssel zu dem Teil in dir, der nie vergessen hat, wer du wirklich bist.

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Kommentare

2 Kommentare zu „🚨 DIE ERDE FLACKERT NICHT. SIE SPRICHT. 🚨“

  1. Avatar von Markus Wilms
    Markus Wilms

    Das wird auch noch eine Weile weiter gehn, weil die Sonnenaktivität zwar zurück geht,dieses aber nicht schlagartik sondern langsam von statten geht genauso wie sich die Aktivität langsam aufbaute. Somit wird die Schuhmanfrequenz auch weiterhin solche Ausschläge anzeigen und das aktuell stärker als sonst,weil der Planet aktuell die Photonenringe von Alycione dem plejadischen Zentralgestirn ,welches auchbgleichzeitig das zentrum unserer Milchstrasse ist die auch taurigalaxie genannt wird

    Antworten
  2. Avatar von uwe
    uwe

    Vor nicht mal einer Stunde (kurz vor 22Uhr) auf einer Autobahn bei Chemnitz. Nachdem das energetisch wohlgenährte Prachtstück von Sonnensimulation hinter dem Horizont veschwand, ein merkwürdig unnatürlicher apfelsinenfarbiger gelblicher Himmel. Gegenüber in Richtung Osten war schon kontrastreiche Nacht. Das kenne ich so nicht, Noch nie so gesehen..Meine Bekannte neben mir, glaubt mir gar nichts in der Richtung, hat aber diesmal sogar vor Staunen mit ihrem Telefon Fotos vom Himmel gemacht!
    Ich hab dazu nichts gesagt…

    Antworten

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