🌍 So rollte das Dänemark-Erdbeben durch Deutschland

Am 20. Mai 2026 erschütterte ein Erdbeben der Magnitude 3.9 die dänische Insel Seeland nahe Kopenhagen.

In Deutschland wurde das Beben nur noch sehr schwach und vereinzelt entlang der Ostseeküste verspürt, von seismischen Messstationen aber landesweit deutlich registriert.

Diese Animation zeigt die ersten Minuten nach dem Erdbeben anhand echter Messdaten seismischer Stationen.

Jeder Punkt steht für eine Station. Je größer und heller der Punkt, desto stärker war dort in diesem Moment das gemessene Signal. Man sieht, wie die Erdbebenwellen nach und nach an den Stationen eintreffen und sich das Signal über Deutschland ausbreitet.