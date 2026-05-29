NASA-Studie: Sauerstoffreiche Atmosphäre der Erde bedroht – Kipppunkt naht schneller

Nach der Klimawandel-Panik nun die nächste Sau die durch das Dorf getrieben wird:

Neue Forschung zeigt: Der Sauerstoff der Erde könnte weit früher schwinden als gedacht. NASA und Toho-Universität warnen vor einem nahen atmosphärischen Kipppunkt.

Eine aktuelle Studie der NASA und der japanischen Toho-Universität rückt die Zukunft der Erde in ein neues Licht. Demnach könnte sich der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre deutlich früher verändern, als lange angenommen wurde.

Während bisher oft von Zeiträumen von rund einer Milliarde Jahren die Rede war, nennt die Untersuchung nun ein mögliches Zeitfenster von nur etwa 10.000 Jahren, in dem ein dramatischer Rückgang beginnen könnte.

Die Folgen wären tiefgreifend: Pflanzen könnten nach und nach verschwinden, wodurch die natürliche Sauerstoffproduktion zusammenbricht. Mit dem Rückgang des Sauerstoffs wäre auch die Ozonschicht massiv gefährdet.

Dadurch könnte energiereiche UV-Strahlung ungehindert bis zur Erdoberfläche gelangen. Für Menschen, Tiere und andere komplexe Lebensformen würde die Erde dadurch zunehmend unbewohnbar werden.

Forschende sprechen von einem möglichen Kipppunkt, der den Planeten in einen Zustand zurückversetzen könnte, wie er zuletzt vor Milliarden Jahren herrschte. Überlebenschancen hätten vermutlich nur besonders angepasste Mikroorganismen.

Trotz der alarmierenden Prognose bleibt theoretisch Zeit, über Gegenmaßnahmen nachzudenken – etwa technische Verfahren zur Stabilisierung der Atmosphäre, künstliche Formen der Sauerstoffproduktion oder langfristig sogar Lebensräume außerhalb der Erde.