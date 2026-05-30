11 tote Wissenschaftler: „eine Botschaft des Tiefen Staates“

👁️🔒 Ein amtierender US-Kongressabgeordneter sagt, das Muster sei unbestreitbar. Über elf Wissenschaftler, Ingenieure und Militärangehörige, die mit fortgeschrittener Luft- und Raumfahrtforschung sowie UAP-Forschung in Verbindung stehen, sind gestorben oder verschwunden. Abgeordneter Tim Burchett spricht nicht von Zufall. Er bezeichnet es als „eine Botschaft des Tiefen Staates“.

Der alarmierendste Fall: Ein pensionierter Generalmajor der Luftwaffe, der geheime Programme im Zusammenhang mit UAP-Forschung leitete, verließ sein Haus in New Mexico und kehrte nie zurück. Kein Telefon. Keine Brille. Nur ein geladener .38er Revolver in einem Lederholster.

Der Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses hat nun mit Unterstützung von Bundesbehörden und Raumfahrtagenturen eine formelle Untersuchung eingeleitet.

Burchett sagt, Whistleblower hätten zu viel Angst, sich zu melden, weil sie befürchteten, die Nächsten zu sein.

Sie alle arbeiteten in den Bereichen Antriebstechnik, exotische Metalle und Technologien, die laut Burchett in etwas zu finden wären, „das ins Weltall reisen könnte“. Jeder einzelne.

Handelt es sich hier um eine koordinierte Kampagne zur Kommunisierung oder um die beunruhigendste Kette von Zufällen in der modernen Geschichte?

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