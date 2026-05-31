Eine NASA-Astrophysikerin saß Joe Rogan gegenüber und gab zu, keine Ahnung zu haben, was Uhren eigentlich messen. Niemand sonst wisse es. Das war ihre Antwort.

Michelle Thaller erforscht das Universum beruflich. Sie kennt Einsteins Werk in- und auswendig. Und als Rogan fragte, was eine Uhr eigentlich tut, wenn sie 24 Stunden am Tag läuft, wusste sie keine Antwort.

„Ich glaube, ich habe keine Antwort für Sie. Ich glaube, niemand hat eine.“

Einstein glaubte, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig als eine einzige feste Struktur existieren. Ich habe ein Gedankenexperiment entwickelt, bei dem zwei einander zugewandte Spiegel, zwischen denen Licht reflektiert wird, als Uhr fungieren.

Wenn sich diese Uhr der Lichtgeschwindigkeit annähert, sehen Beobachter von außen, wie das Licht einen längeren Weg zurücklegt. Die Uhr verändert sich. Die Zeit verändert sich. Und die Frage, was sie überhaupt gemessen hat, wird unbeantwortbar.

Die Physik hat sich von dieser Frage nie vollständig erholt.

Wenn die gesamte Zeit gleichzeitig existiert und Uhren lediglich unsere Bewegung durch etwas messen, das wir nicht verstehen, was bedeutet das dann für den freien Willen, für den Tod, für alles, was Ihrer Meinung nach nacheinander geschieht?

🌀👁 David Icke erklärte gegenüber Redacted, dass die Welt, die wir für real halten, ein kontrolliertes Frequenzband sei und eine nicht-menschliche Kraft aus einer anderen Dimension das Ganze erschaffen habe, um die Menschheit daran zu hindern, das zu sehen, was jenseits davon liegt.

Icke vertritt diese Behauptung bereits seit den frühen 1990er Jahren. Sein Modell: Die Realität ist eine vollständige Simulation, die Lichtgeschwindigkeit ihre Verarbeitungsgrenze – dieselbe Grenze, an die ein Computer stößt, wenn ihm die Energie ausgeht. Jenseits dieser materiellen Realität, so Icke, sei die Lichtgeschwindigkeit bedeutungslos.

Das Kontrollsystem wird von einem globalen Kult gesteuert, der die menschliche Gesellschaft innerhalb dieses Frequenzbandes im Auftrag von Wesenheiten lenkt, die in der von Icke so genannten astralen Dimension agieren.

Die Frage lautet also: Wenn die Lichtgeschwindigkeit eine Berechnungsgrenze und kein Naturgesetz ist, was sagt das darüber aus, wer sie festgelegt hat?