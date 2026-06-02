🚨🇮🇹 Italien von seismischer Nacht erschüttert 🇮🇹🚨

⚠️ Innerhalb weniger Minuten erschütterten mehrere Erdbeben Italien und sandten seismische Wellen über Hunderte von Kilometern Gebiet von Nord nach Süd aus.

Das stärkste Beben, eine Magnitude von 6,2 nahe Kalabrien, wurde von weiteren Erdbeben in anderen Teilen der Region, darunter im Ionischen Meer und in Norditalien, gefolgt. Diese ungewöhnliche Bebensequenz hat die Aufmerksamkeit von Seismologen auf sich gezogen, die die Aktivität weiterhin analysieren.

Von der Lombardei bis Kalabrien bebte die Erde in einer der tektonisch aktivsten Regionen Europas und verdeutlichte die gewaltigen Kräfte, die das Mittelmeerbecken ständig formen.

🌍 Während die Überwachung andauert, hat die rasche Abfolge der Erdbeben Besorgnis ausgelöst und eine breite Diskussion über die sich entwickelnde seismische Lage entfacht.

Moderates aber tiefes Erdbeben der Stärke 5.5 erschüttert Cremona

Ein Beben der Stärke 5.5 ereignete sich nur vor 10 Minuten in der Nähe von Cremona (Province of Cremona, Lombardei) in Italien, wie Frankreichs nationales seismisches Netzwerk (RéNaSS) berichtete.

Laut Angaben des Instituts, das als die wichtigste nationale Agentur für seismische Tätigkeit in dieser Region gilt, ereignete sich das Beben am Dienstag, dem 2. Juni 2026, nach Mitternacht um 00:14 Lokalzeit in einer sehr großen Tiefe von 747 km unter dem Epizentrum.

Die Stärke, genaue Lage des Epizentrums und Erdbebentiefe können in den nächsten Stunden noch korrigiert werden, während Seismologen die Daten manuell auswerten und ihre Berechnungen verfeinern.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten und ersten Berechnungen sind keine Schäden zu erwarten und das Beben wurde wahrscheinlich nicht gespürt.

Erdbeben der Stärke 6,2 vor Italien: Menschen rennen auf die Straße

Kurz nach Mitternacht schreckte ein Erdbeben der Stärke 6,2 die Menschen in Italien und weit über die Grenzen hinweg auf. Das Epizentrum lag laut dem italienischen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) vor der Küste Kalabriens. Doch das starke Beben war in weiten Teilen Süditaliens bis nach Kroatien, Griechenland, Malta, Montenegro und Albanien zu spüren.

Um 0:12 Uhr wurde das Erdbeben am 2. Juni im Tyrrhenischen Meer, rund 20 Kilometer vor der kalabrischen Küstenstadt Amantea vom INGV registriert. Das Epizentrum lag im Meer vor Paola, einem Küstenort etwa drei Autostunden südlich von Neapel – also nahe an der Spitze des italienischen Stiefels. Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von rund 250 Kilometern.

Italien-Erdbeben der Stärke 6,2 schreckt Menschen aus dem Schlaf

„Aufgrund der Herdtiefe von etwa 250 km ist in der nahegelegenen Stadt Cosenza wahrscheinlich nicht mit Schäden an Gebäuden zu rechnen“, erklärt GeoSphere Austria. Ein wichtiger Faktor: Je tiefer ein Beben im Erdinneren entsteht, desto mehr verliert es an der Oberfläche an Kraft.

Erdbeben bis auf den Balkan spürbar

Trotzdem war das Erdbeben der Stärke 6,2 bis in 600 Kilometer Entfernung zu spüren. Schätzungsweise konnten 16 Millionen Menschen das Beben wahrnehmen.

„Ich wurde geweckt, es hörte einfach nicht auf, ich hatte große Angst“, meldet sich eine Betroffene auf den Kanälen von INGV zu Wort. Kronleuchter hörten nicht mehr auf zu schwanken und Betten wackelten, berichten Augenzeugen übereinstimmend aus verschiedenen Regionen Süditaliens. Ein Nutzer schreibt: „Amantea (CS) – ein sehr starkes Beben! Mama, was für ein Schreck!“