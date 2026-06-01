Verbotene Archäologie: Helme, die nicht in ihre Zeit passten

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„Helme, die nicht in ihre Zeit passten“

Diese als mesoamerikanische Äxte der klassischen Periode von Veracruz katalogisierten Stücke haben schon immer ein seltsames Unbehagen ausgelöst:

Ihre Form schreit nicht förmlich „Ritualwaffe“, sondern eher Helm, Visier, Schnittstelle – als wären sie Porträts von Wesen, die über eine Technologie verfügten, deren Existenz die Archäologie widerlegt.

Künstlerische Verzierung … oder verschlüsselte Erinnerung?

Krieger … oder Piloten?

Rituale … ​​oder Geräte, die einst etwas kontrollierten, das wir vergessen haben?

In jeder dieser Äxte schwingt ein beunruhigendes Echo mit:

Sie wirken eher wie antike Artefakte der Ingenieurskunst als wie präkolumbische Skulpturen.

  

Dieses Vergleichsbild zeigt mesoamerikanische Skulpturen neben modernen Taucher- und Astronautenhelmen und legt eine Ähnlichkeit nahe, die die Theorien über „prä-Astronautik“ befeuert.

Die Schnitzereien, vermutlich von den Maya oder verwandten Kulturen, zeigen aufwendige zeremonielle Kopfbedeckungen, die oft mit Gottheiten oder Elitekriegern in Verbindung gebracht wurden.

Obwohl ihre kunstvollen Verzierungen modernen Helmen und Atemgeräten ähneln, interpretieren Archäologen sie eher als symbolisch und kulturell bedeutsam denn als Beweis für antike Raumfahrt.

Die Ähnlichkeit liegt mehr in Form und Detailgenauigkeit als in der tatsächlichen Funktion.

Andere faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume

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Kommentare

Ein Kommentar zu „Verbotene Archäologie: Helme, die nicht in ihre Zeit passten“

  1. Avatar von Jeronimo
    Jeronimo

    Diese Helme passen sehr exakt in diese Zeit.
    Es gar menschliche Hochkulturen die exakt solche Helme trugren.
    Dann aber kam so eine Hochkultur in die Auflösung, und man hatte aus der Erinnerung heraus diese Helme in Stein abgebildet, denn die Menschheit landet immer wieder in der Seinzeit. Heute ist so eineEntwicklung auch absehbar.

    Das heutige Wissen in digitaler Form zu speichern , ist nicht besonders klug, denn es kann in 50 Jahren nicht mehr ausgelesen werden, denn auch diese aktuelle Hochkultur (Amerika/Europa) kommt in die Steinzeit zurück, so wie auch alle diesen vielen menschlichen Hochkulturen sich auch auflösten.

    Die Menschheit war schon hunderte Male auf dem selben Niveau der heutigen Entwicklungsstufe.
    Doch die Menschen lieben es, immer wieder mal in der Steinzeit zu beginnen.

    Die sinnvollste Aufzeichnung von menschlichem Wissen und der aktuellen menschlichen Zivilisitation ist es, alles auf Steinen aufzuschreiben.
    Stein ist das einzige Material was als Zeitdokument dauerhaft erhalten bleibt.
    So findet man heute ausschließlich Steindokumente aus der Frühzeit der Menschheit.
    Denn alles andere taugt nicht, für ein Dokumentation der Zeitgeschichte.

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