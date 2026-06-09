Ein planetengroßes Objekt, das im Jahr 2027 auf die Erde zurast. Intelligent gesteuert.

Ein bekannter Schauspieler und Komiker sorgt im Internet für Gesprächsstoff, nachdem er behauptet hat, gehört zu haben, dass ein planetengroßes Objekt auf der Erde zurast.

Michael Ian Black, ehemals bei „The State“ und aktuell als Gast in der Sendung „Have I Got News for You“ zu sehen, gab kürzlich dem Podcast „Vetted“ ein Interview. Darin enthüllt er einige überraschende Informationen.

Laut Black freundete er sich mit jemandem aus der UFO-Szene an. Daraufhin wurde er zu einem kleinen Signal-Chat eingeladen, um über UFO-Neuigkeiten und -Informationen zu diskutieren. Signal ist eine verschlüsselte Messenger-App für private Nachrichten.

„Im Laufe von etwa 18 Monaten begann sich diese Geschichte herauszukristallisieren, erzählte mir die Person, die mich eingeladen hatte, dass es da ein Objekt gibt. Es ist planetengroß.

Es kommt von außerhalb unseres Sonnensystems und dringt in unseres ein. Es bremst ab. Ich glaube, es bremst zu diesem Zeitpunkt schon seit ein paar Jahren ab. Und es wird erwartet, dass es um das Jahr 2027 in unser Sonnensystem eintritt“, erklärt Black.

Die größte Überraschung? „Es wird intelligent gesteuert.“

Black sagt dann, ihm sei ein Bild des mysteriösen Objekts zur Verfügung gestellt worden.

„Es war grau, es war rund, es hätte alles Mögliche sein können“, erklärt er.

Black sagt, er habe dieser Geschichte zunächst Skepsis entgegengebracht.

„Als ich ‚planetengroß‘ hörte, dachte ich sofort: ‚Moment mal, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Wenn ein Objekt von der Größe eines Planeten in unser Sonnensystem eintritt, spüren das doch auch die anderen Planeten.

Das würden wir doch sehen. Das wäre doch sichtbar‘“, sagt er. „Andererseits heißt die Größe eines Objekts nicht unbedingt, dass es auch die Masse eines Planeten hat. Also, ich weiß es nicht.“

Black verweist daraufhin auf ein Video des Ufologen Jeremy Corbell. In diesem Video behauptet Corbell, die Regierungen der Welt würden bald die Lüge verbreiten, dass sich „ein Objekt der Erde nähert und im Jahr 2027 hier sein wird“. Black ist sich nicht sicher, was er davon halten soll, bezeichnet es aber als „einen wichtigen Indikator“.

In einem Blogbeitrag erklärte Black, dass er eher Corbells Erklärung bevorzuge.

„Ich weiß nicht, wer hier die Wahrheit sagt, aber ich wende Ockhams Rasiermesser an und behaupte, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass jemand die Leute von einer unmittelbar bevorstehenden Alieninvasion überzeugen will, als dass es tatsächlich eine Alieninvasion gibt. Deshalb stimme ich Corbell in diesem Punkt zu“, schreibt Black .

Das Objekt wurde angeblich von der Europäischen Weltraumorganisation entdeckt. Die Öffentlichkeit wurde nicht informiert.

Die ESA hat sich nicht geäußert. Keine offizielle Stellungnahme. Keine Dementi. Keine Bestätigung. Einfach nur Schweigen. Und ein Komiker, der behauptet, etwas zu wissen, was wir anderen nicht wissen.

Warum gerät niemand in Panik? Weil die Geschichte absurd klingt. Aber absurd heißt nicht falsch. 2027 ist nicht mehr weit. Das Objekt könnte kommen. Die Frage ist, ob sich irgendjemand darauf vorbereitet.