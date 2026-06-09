Wissenschaftler planen einen Menschen zu teleportieren

Teleportation rückt der Realität einen Schritt näher. Ein Quantendurchbruch hat die erfolgreiche Teleportation von Elektronen demonstriert.

Doch dies wirft eine beunruhigende philosophische Frage auf: Würden Sie die Reise überleben? In einem bedeutenden Fortschritt für die Quantenmechanik haben von der National Science Foundation geförderte Forscher der Universitäten Rochester und Purdue die Teleportation von Quanteninformationen zwischen weit entfernten Elektronen erfolgreich demonstriert.

Seit den 1990er-Jahren können Wissenschaftler Photonen teleportieren, doch die Übertragung dieser Fähigkeit auf Elektronen – die in Halbleiterchips als Qubits fungieren – ist ein enormer Durchbruch für die Skalierbarkeit des Quantencomputings.

Durch die Nutzung der Quantenverschränkung, jenes Phänomens, das Albert Einstein als „spukhafte Fernwirkung“ bezeichnete, übertrugen die Forscher Eigenschaften des Quantenzustands eines Elektrons, ohne dabei Materie physisch zu bewegen. Diese Entdeckung legt ein solides Fundament für schnellere und sicherere Quantennetzwerke.

Doch mit dem Fortschritt der Technologie hin zur theoretischen Möglichkeit der Teleportation komplexer, mehratomiger Materie – einschließlich Menschen – entstehen tiefgreifende existenzielle Dilemmata. Quantenteleportation transportiert nicht die physikalischen Atome eines Objekts; stattdessen überträgt sie präzise Informationen über den Quantenzustand, um am Zielort eine perfekte Kopie zu erstellen und das Original dabei vollständig zu zerstören.

Dieser Prozess hat eine intensive philosophische Debatte ausgelöst. Physiker warnen davor, dass die Nutzung einer solchen Maschine für den Reisenden praktisch den Tod bedeuten würde, da auf der anderen Seite nur ein Replikant zurückbliebe.

Da sich die Grenzen der Quantenphysik immer weiter ausdehnen, muss die Menschheit möglicherweise bald entscheiden, ob die Vorteile des sofortigen Transports das ultimative existenzielle Risiko aufwiegen.

Quelle: Qiao, H., Kandel, Y. P., Manikandan, S. K., Jordan, A. N., Fallahi, S., Gardner, G. C., Manfra, M. J., & Nichol, J. M. Conditional teleportation of quantum-dot spin states. Nature Communications, 11(1), 1-9.