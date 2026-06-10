Der Mann, der als Chinas Nostradamus gilt, hat gerade die Veröffentlichung von 46 geheimen UFO-Videos durch die Regierung mitverfolgt und das Unausgesprochene laut ausgesprochen: Es gibt keine Außerirdischen, und wer immer noch in den Himmel schaut, ist verloren.

Jiang Xueqin, der chinesisch-kanadische Analyst, der angeblich Trumps Rückkehr an die Macht und einen Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran vorhergesagt hat, zeigt sich von der Veröffentlichung wenig beeindruckt.

Er sagt, die Gesellschaft zerfalle in konkurrierende Angstblasen: UFOs für die einen, KI für die anderen, übernatürliche Kräfte für den Rest – und diese Zersplitterung sei die eigentliche Waffe. Imperien, warnte er, zerfallen nicht von außen. Sie verzehren sich von innen heraus.

Seine Warnung ging noch weiter. Er hinterfragte, warum Regierungen enorme Summen in die Teilchenphysikforschung investierten, und verwies auf langjährige Theorien, wonach Projekte wie das CERN möglicherweise etwas anderes als wissenschaftliche Erkenntnisse anstreben.

Er argumentierte, dass Eliten im Laufe der Geschichte an Kräfte jenseits der konventionellen Realität geglaubt und den Kontakt zu ihnen gesucht hätten.

Ob seine bisherigen Aussagen Bestand haben, ist fraglich. Doch ein Mann, der Trumps Comeback angeblich schon Jahre vorhergesagt hat, behauptet nun, die UFO-Akten seien eine Halluzination, die die Öffentlichkeit ablenken soll, während sich etwas weitaus Schlimmeres zusammenbraut.

Halten Sie die Veröffentlichung für echte Transparenz oder hat Jiang Recht mit seiner Vermutung, es handle sich um eine inszenierte Ablenkung?