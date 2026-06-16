Treffen mit Außerirdischen im Weißen Haus? Fotos von Trump mit blassen, mysteriösen Gestalten kursieren im Internet

Die Aufregung steigerte sich noch, nachdem der Journalist Jon Stewart behauptet hatte, die Bilder seien kurzzeitig online gestellt und dann schnell wieder entfernt worden.

Eine bizarre Bilderserie, die angeblich US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen mit „ mysteriösen menschenähnlichen Gestalten “ im Weißen Haus zeigt, löste am Sonntag in den sozialen Medien eine Flut von Verschwörungstheorien aus .

Die im Internet kursierenden Bilder zeigen Trump neben drei blassen Gestalten mit langem, platinblondem Haar, die in aufeinander abgestimmten roten Uniformen im Militärstil gekleidet sind.

Kurz nachdem die Bilder im Internet aufgetaucht waren, begannen die Nutzer zu spekulieren, ob es sich bei den Gestalten um „nordische Außerirdische“, „Reptilien“ oder irgendeine Art von nicht-menschlichen Wesen handele.

Die Aufregung steigerte sich noch, nachdem der Journalist Jon Stewart behauptet hatte, die Bilder seien kurzzeitig online gestellt und dann schnell wieder entfernt worden, was viele Verschwörungstheoretiker zu der Annahme veranlasste, es habe einen Versuch gegeben, die Fotos zu „verstecken“.

Im Internet konnte man sich jedoch nicht auf eine einzige Erklärung einigen.

Kurz darauf teilte der Unternehmer und Kommentator Mario Nawfal Stewarts Beitrag und behauptete, die Bilder seien KI-generiert. „Die Verschwörungstheoretiker sind sofort in ihre Welt der nordischen Aliens eingetaucht. Memes verändern die Zeitlinie“, schrieb Nawfal auf X.

Während viele Nutzer die Bilder als Fälschung abtaten, wiesen andere darauf hin, dass einige KI-Erkennungstools unklare oder gemischte Ergebnisse lieferten.

Als die Bilder einem KI-Erkennungstool vorgelegt wurden, lautete das Ergebnis „zu 97 Prozent echt“, während es gleichzeitig mit geringer Sicherheit als „digital bearbeitet“ eingestuft wurde.

Ein weiteres ähnliches Bild, das den chinesischen Präsidenten Xi Jinping mit denselben mysteriösen Figuren zeigt, soll trotz der Kennzeichnung als manipuliert ein „zu 76 Prozent reales“ Ergebnis erbracht haben.

Ein weiteres Bild von Donald Trump wurde vom KI-Erkennungstool als „zu 86 Prozent echt“ eingestuft.

Einige Nutzer behaupteten, die Zahlen basierten tatsächlich auf alten Bildern norwegischer königlicher Gardisten, wobei eine Person einen Screenshot einer alten Nachricht, die auf der Website von The Guardian veröffentlicht worden war, als „Beweis“ teilte.

Andere argumentierten, die Wachen auf den viralen Bildern sähen norwegischen Zeremonienwachen überhaupt nicht ähnlich. Unterdessen trieben die Verschwörungstheoretiker im Internet die Sache noch viel weiter. Mehrere Nutzer brachten die viralen Fotos mit seit Jahren bestehenden Reptiloiden- und Alien-Theorien in Verbindung, die im Internet kursieren.

In der Vergangenheit richteten sich ähnliche Verschwörungstheorien gegen Staatsoberhäupter und Milliardäre. Figuren wie Joe Biden , Bill Gates und sogar Trump selbst wurden von Internetnutzern beschuldigt, „Reptilien“ oder insgeheim nicht-menschlich zu sein.

In einem sarkastischen Beitrag, der die Theorien verhöhnte, hieß es: „Dieser Beitrag ist völlig falsch, und ich weiß das ganz genau, weil mich der außerirdische Typ in der Mitte persönlich auf meinem Hirnimplantat-Handy angerufen hat.“

Ein anderer Nutzer hingegen schlug einen düstereren Ton an, bezeichnete Trump als „Antichrist“ und behauptete, die Bilder seien der Beweis für etwas Unheilvolles. Trotz der viralen Begeisterung gibt es keinerlei Beweise dafür, dass die Bilder authentisch sind oder ein tatsächliches Treffen mit Außerirdischen zeigen.

Mehr über die Agenda der Reptiloiden, Archoten und Anunnaki lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.

Was die USA in ihren Hangars verstecken, lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.