Verbotene Archäologie: 🛸 Astronomie … oder Fluganweisungen auf der sumerischen Karte?

🗺️ Die sogenannte sumerische Karte wurde von einigen alternativen Forschern als mehr als nur eine einfache astronomische Darstellung interpretiert.

Ihre Markierungen scheinen Himmelspositionen, Richtungen und Bezugspunkte zu beschreiben, die möglicherweise dazu dienten, die Zeit anhand der Sternenbewegungen zu messen.

🚀 Interessanterweise zeigt die sogenannte „Istanbul-Rakete“ eine liegende Figur in einer Struktur, die an eine Kapsel oder ein Fahrzeug erinnert.

Für die konventionelle Archäologie ist sie ein symbolisches Objekt, für andere könnte sie jedoch die Darstellung eines Reisenden sein, der den in den Himmel gezeichneten Routen folgt.

⏳ Wenn beide Objekte miteinander in Verbindung stehen, könnte das eine die Koordinaten und das andere die Erinnerung an die Reise enthalten.

Die Karte würde die Zeit durch astronomische Zyklen kodieren; die Figur würde die Erinnerung an diejenigen bewahren, die diese Himmelswege angeblich bereisten.

🌌 Vielleicht beobachteten sie die Sterne nicht, um die Zukunft zu erfahren. Vielleicht studierten sie sie, um zu Orten zurückzukehren, die sie bereits kannten.

Hintergrund:

Die runde steingegossene Tafel wurde Ende des 19. Jahrhunderts aus der unterirdischen Bibliothek von König Ashurbanipal in Ninive, Irak, aus dem Jahr 650 v. Chr. geborgen.

Lange Zeit für eine assyrische Tafel gehalten, hat die Computeranalyse sie mit dem Himmel über Mesopotamien im Jahr 3300 v. Chr. abgeglichen und beweist, dass sie einen viel älteren sumerischen Ursprung hat.

Die Tafel ist ein „Astrolab“, das älteste bekannte astronomische Instrument. Es besteht aus einem segmentierten, scheibenförmigen Sternbild mit markierten Winkelmessungen, die am Rand eingraviert sind.

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