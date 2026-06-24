Buddhistischer Mönch, der zum Pastor wurde, beschreibt einen Besuch in der Hölle nach einem Selbstmordversuch: „Schlimmer als der Tod“ (Video)

Ein buddhistischer Mönch, der zum evangelikalen Pastor wurde, berichtete von einer kurzen Höllenerfahrung während eines Nahtoderlebnisses und beschrieb sie als eine öde Einöde voller riesiger Dämonen, „Qualen“ und „Angst“.

In einem kürzlich geführten Interview mit der Daily Mail enthüllte Steve Kang, dass er nach einem Selbstmordversuch, bei dem er zwischen Leben und Tod schwebte, eine Begegnung mit dem Übernatürlichen hatte – eine Tortur, die er als achtstündigen Abstieg in eine dunkle, qualvolle Welt beschrieb, die seiner Meinung nach die Hölle war.

„Das ist kein Ort, an den man gehen möchte“, sagte Kang. „Ich möchte fast nicht einmal, dass Kim Jong-il oder Hitler dorthin gehen. Ich möchte nicht, dass meine schlimmsten Feinde dorthin gehen.“

Im September 1998, während er gegen Drogenmissbrauch kämpfte und von dem geplagt wurde, was er für dämonische Besessenheit hielt, versuchte Kang, sich das Leben zu nehmen, indem er sich Hals und Bauch aufschlitzte. Während Chirurgen in einem kalifornischen Krankenhaus fieberhaft versuchten, die Verletzungen zu beheben, sagte Kang, seine Seele sei in etwas gestürzt worden, das er nur als Hölle beschreiben konnte.

„Es gab kein Licht“, sagte er. „Keine Pflanzen. Ich kann mich nicht erinnern, auch nur ein bisschen Gras gesehen zu haben. Es war wie ein felsiger Boden. Überall waren Klippen, die purpurrot schimmerten, keine angenehme Farbe. Man schaute nach oben, und es war einfach nur dunkel. Stellen Sie sich eine sehr dunkle Nacht ohne Mond vor.“

Das 20-minütige Erlebnis, das laut Ärzten in Wirklichkeit etwa acht Stunden gedauert hatte, hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck bei Kang, der eine karge und qualvolle Landschaft voller verlorener Seelen und monströser Dämonen beschrieb.

„Es gab keine Möglichkeit, sich mit anderen Menschen zu unterhalten. Es gab so viel Schmerz, so viele Anschuldigungen, so viel Angst. Es war, als ob sich die Angst vervielfacht hätte, die Furcht vor Verurteilung“, sagte er.

Er erinnerte sich an riesige Dämonen, „drei, vier, fünf Stockwerke hoch“, die über die gequälten Seelen wachten. „Ich wusste, dass sie diesen Ort beherrschten“, sagte Kang.

Laut Kang war der seelische Schmerz schlimmer als jede körperliche Folter, die er sich vorstellen konnte. „So viel Schuld, Scham, Angst. Es war schlimmer als der Tod.“

Obwohl Kang in einem buddhistischen Haushalt aufwuchs und einst zum Mönch ausgebildet wurde, wurde seine Mutter abgewiesen, als sie während seines Krankenhausaufenthalts in ihrem Tempel in Korea um Hilfe bat. Stattdessen wandte sie sich an eine christliche Freundin, die eine Gebetsgruppe ins Krankenhaus brachte.

„Sie begannen zu beten, und der Arzt sagte später, dass dies ein Wunder sei“, sagte Kang.

Laut Kang veränderte sich seine spirituelle Erfahrung abrupt, als er spürte, dass jemand für ihn betete. Er sagte, er habe ein überwältigendes Gefühl des Friedens verspürt und eine Stimme gehört, von der er glaubte, dass es Jesus war.

„In diesem Moment“, sagte er, „verließ ich augenblicklich die Hölle und kehrte in meinen Körper zurück.“

Kang erzählte der Daily Mail, dass der Arzt, der ihn behandelte, später sagte: „Es ist ein Wunder, dass ich jedes Gefäß zum richtigen Zeitpunkt gefunden habe. Wäre ich nur ein paar Minuten später gewesen, […] wären Sie vielleicht nicht hier.“

Kang, der nun seit 25 Jahren trocken ist, sagte: „Ich […] trinke nicht mehr, rauche nicht mehr und schaue mir keinen Unsinn mehr im Internet an. Gott hat mir diese innere Stärke gegeben, so rein zu sein.“

Kang ist Pastor der Revive The Nations Ministry und sagte, er habe jahrelang über das Erlebte geschwiegen, da er nicht wusste, wie er es verarbeiten sollte. Doch kürzlich, so sagte er, habe ihm der Kontakt zu anderen, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten – viele von ihnen schilderten nahezu identische Visionen von Hölle oder Himmel –, den Mut gegeben, darüber zu sprechen.

„Mir wurde klar, dass dies nicht nur Steves Geschichte ist“, sagte Kang. „Es ist die Geschichte eines jeden Menschen, jeder Nation, jedes Landes, jedes Menschen, dem Gott gnädig ist.“

Heute teilt er seine Geschichte mit vielen Menschen, in der Hoffnung, andere vor dem zu warnen, was er als „spirituellen Krebs“ bezeichnet.

„Unsere Aufgabe ist es, diese Geschichte zu erzählen und den Menschen zu vermitteln, dass es ein Heilmittel gegen spirituellen Krebs, Sünde oder Tod gibt“, sagte Kang.

Eine 2022 in Frontiers in Psychology veröffentlichte Studie untersuchte 465 Nahtodberichte und kam zu dem Ergebnis, dass fast 10 % davon negative Erlebnisse beinhalteten, darunter höllische Landschaften und Qualen.

In einem kürzlich geführten Interview mit der Zeitung „The Christian Post“ sagte Michael Youssef, Pastor der Church of the Apostles in Atlanta, Georgia, es sei wichtig zu verstehen, was Jesus im Neuen Testament über die Hölle sagt.

„Das ist sehr wichtig“, sagte er. „Heute will niemand mehr über die Hölle sprechen. Man glaubt, die Hölle existiere nicht. Niemand komme in die Hölle. Und ich sagte: ‚Was? Wollt ihr etwa sagen, Jesus lügt? Denn alles, was wir über die Hölle wissen, stammt von Jesus.‘“

„Diejenigen, die sich bewusst gegen das Wort Gottes stellen und denken, Gott sei nur ein großer Weihnachtsmann im Himmel, dem alles egal ist, der Sünden toleriert und sich nicht darum schert, wie man lebt, die werden am Jüngsten Tag oder beim Tod einen großen Schock erleben.“

„Man kann die Schönheit des Himmels nicht begreifen, ohne die Schrecken der Hölle anzuerkennen“, sagte Youssef. Die „Hollywood-Vorstellung“, dass jeder nach dem Tod in den Himmel kommt, sei eine „Lüge aus der Hölle“, warnte er.

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