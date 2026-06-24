UFO-Akten: „Alienbasis“ auf der Rückseite des Mondes? Geheime NASA-Audioaufnahme von Apollo 16 enthüllt …

Eine neu veröffentlichte NASA-Audioaufnahme aus der Apollo-16-Ära, die in UFO-Akten des Pentagons aufbewahrt wird, hat die Verschwörungstheorien über den Mond neu entfacht, nachdem ein Teilnehmer beiläufig eine mögliche „außerirdische Sternenbasis“ auf der Mondrückseite erwähnt hatte.

Die jüngsten Veröffentlichungen des US-Kriegsministeriums zu außerirdischen, unidentifizierten Flugobjekten (UFOs) haben die Verschwörungstheorien über eine Alienbasis auf dem Mond neu entfacht. Dies geschah, nachdem das Pentagon am Freitag (12. Juni) die dritte Tranche von UFO-Dokumenten freigegeben hatte.

Unter den Dokumenten befand sich eine Tonaufnahme einer geheimen NASA-Besprechung im Anschluss an die Apollo-16-Mission, die auf eine mögliche Alienbasis auf der Rückseite des Mondes hindeutet.

Bei der Apollo-16-Mission im April 1972 wurden die Astronauten John Young und Charles Duke zur Erkundung der Hochlandregion des Mondes entsandt, während der Kommandokapselpilot Thomas „Ken“ Mattingly in der Umlaufbahn blieb.

In der neu veröffentlichten 55-minütigen Präsentation gaben Wissenschaftler einen Überblick über die während der Mission gesammelten Daten, darunter Messungen der Mondgravitation, Laserexperimente und mehrere unerklärliche Merkmale, die auf der Rückseite des Mondes identifiziert wurden.

Ein Teil des Gesprächs konzentrierte sich auf eine große Senke in der Nähe des Van-de-Graaff-Kraters, eine Region, die aufgrund ihrer besonderen magnetischen und geologischen Eigenschaften seit langem wissenschaftliches Interesse weckt.

Während der Diskussion über das Phänomen erwähnte ein Teilnehmer ein „großes Loch“ in der Gegend. Der Austausch nahm dann eine unerwartete Wendung, als ein anderer Redner beiläufig meinte, es „könnte eine außerirdische Sternenbasis oder so etwas sein“, bevor er sofort zur nächsten Präsentationsfolie überging.

Die Bemerkung fiel inmitten einer umfassenderen technischen Diskussion und wurde nicht durch Belege untermauert. Es bleibt unklar, ob sie als ernsthafte Feststellung, Spekulation oder lediglich als scherzhafte Bemerkung gemeint war.

Die Aufnahme hat Aufmerksamkeit erregt, weil sie in den offiziellen Missionsprotokollen fehlte und Teil eines wachsenden Archivs freigegebener Dokumente im Zusammenhang mit unidentifizierten Flugobjekten und unerklärlichen Beobachtungen ist.

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