👁️🦎 Rockstar sah zweimal einen Gestalwandler

Billy Corgan erzählte Howard Stern einmal, er habe gesehen, wie sich eine Frau direkt vor seinen Augen verwandelte. Später bekräftigte er seine Aussage und legte sogar noch nach: Es sei nicht nur einmal passiert, sondern zweimal.

Rockstars erleben oft Dinge, die wir Normalsterblichen uns kaum vorstellen können, was vor allem daran liegt, dass sie die ganze Nacht wach sind, angetrieben von Zigaretten, Drogen und einem Cocktail aus bewusstseinsverändernden Substanzen. Billy Corgan beispielsweise behauptete einmal – voller Überzeugung –, er habe mit einem Gestaltwandler geschlafen.

In den wilden 90er-Jahren gehörte Corgan zu den prägendsten Gesichtern des amerikanischen Alternative Rock. Zwischen Grunge, Stone Rock, Shoegaze und seiner unsterblichen Liebe zum Classic Rock angesiedelt , machte er die Smashing Pumpkins mit seinem einzigartigen Songwriting schnell zu einer der größten Bands dieser Ära.

So entstand eine beeindruckende Diskografie mit bis heute beliebten Songs, von denen viele von einer gehörigen Portion jugendlichem Rock’n’Roll-Hedonismus inspiriert waren.

Er betonte, er sei nüchtern gewesen und könne sich das Geschehene nicht erklären; bis heute weigert er sich, den Namen der betreffenden Person zu nennen.

Genau an diesem Punkt hört die Geschichte auf, bloße Skurrilität eines Prominenten zu sein, und nimmt eine düstere Wendung.

Eine Person des öffentlichen Lebens stellte diese Behauptung live auf Sendung auf, blieb dabei – und zog sich dann genau in dem Moment zurück, als die Details so konkret wurden, dass sie für Aufsehen hätten sorgen können.

Corgan schilderte das Erlebnis weder als Scherz noch als Traum oder Drogenrausch. Er beschrieb es als reales Ereignis, das sein Verständnis der Realität erschütterte. Am beunruhigendsten ist dabei, wie gefasst er wirkte, während er darüber sprach. Keine theatralische Inszenierung, kein verzweifeltes Bedürfnis, irgendjemanden zu überzeugen.

Einfach nur ein Mann, der sagt, er habe etwas Unmögliches gesehen, und sich dann weigert, weiter ins Detail zu gehen.

Als Stern nachhakte, wurde die Geschichte nur noch seltsamer. Corgan deutete an, die vollständige Version sei noch unglaublicher als das, was das Publikum bereits gehört hatte – und machte dann dicht.

Dieses Schweigen ist womöglich das interessanteste Detail von allen. Jeden Tag erfinden Menschen wilde Geschichten. Doch nur wenige wiederholen sie Jahre später öffentlich und verhalten sich dabei so, als würde die Nennung des Namens eine Grenze überschreiten.

Das lässt viel Raum für Interpretationen. Vielleicht handelte es sich um ein psychologisches Phänomen, das er im Schockzustand falsch deutete. Vielleicht war es eine symbolische Beschreibung eines sehr persönlichen, menschlichen Moments, der sich surreal anfühlte. Oder vielleicht glaubt er tatsächlich, ein anderes Gesicht, eine andere Gestalt, eine andere Präsenz gesehen zu haben – dort, wo Sekunden zuvor noch eine Frau gestanden hatte.

Genau deshalb kursiert die Geschichte auch Jahre später noch. Nicht, weil sie bewiesen wurde, sondern weil sie nie aufgeklärt wurde. Keine vollständige Erklärung. Keine Enthüllung. Kein Rückzug.

Nur eine unmögliche Behauptung, die im öffentlichen Raum steht – verknüpft mit einem Namen, der jedoch nicht genannt wird.

Manche halten es für einen Wahrnehmungsfehler, eine Traumareaktion oder eine verschlüsselte Ausdrucksweise für etwas, das zu persönlich ist, um darüber zu sprechen.

Andere glauben, Billy Corgan habe von einer echten Begegnung mit etwas Nicht-Menschlichem berichtet, das sich direkt vor aller Augen verbarg.

Was ergibt also mehr Sinn: ein menschlicher Geist, der einen schockierenden Moment falsch deutet, oder eine Person des öffentlichen Lebens, die die Wahrheit über etwas sagt, das eigentlich unmöglich sein dürfte?

Als fester Bestandteil von Mythologie und Folklore, die Jahrhunderte zurückreicht, sind Gestaltwandler keineswegs eine moderne Erfindung, aber im heutigen Zeitalter von Wissenschaft und Technologie sind sich die meisten vernünftigen Menschen einig, dass Gestaltwandlung – in welcher Form auch immer – nicht realistischer ist als Terence Fishers „ Der Fluch des Werwolfs“ .

Als regelmäßiger Gast in Sterns Show dauerte es nicht lange, bis Corgan wieder auftauchte, um die vielen Fragen zu beantworten, die ihm der erfahrene Radiomoderator bei seinem ersten Auftritt zum Thema Gestaltwandlung nicht gestellt hatte.

Darüber hinaus behauptete Corgan, diesem Gestaltwandler mehrfach begegnet zu sein. „Das passierte zweimal mit derselben Person. Die Person war nackt, das vertraue ich Ihnen“, teilte er mit. Auch hier lieferte der Musiker keine weiteren Details, doch es scheint offensichtlich, dass er fest davon überzeugt ist, einmal mit einem Gestaltwandler geschlafen zu haben.

Zumindest vorerst endet die Geschichte hier. Im Internet gab es zahlreiche Diskussionen darüber, wer genau dieser Gestaltwandler war, und Corgans Dating-Vergangenheit wurde eingehend untersucht. In Sterns Show erklärte er jedoch, dass die betreffende Person in keiner Weise berühmt sei (obwohl er sich weigerte, die genaue Identität preiszugeben).

Es scheint also, als ob diese an John Carpenter erinnernde Figur noch immer unter uns weilt. Entweder das, oder sie existiert ausschließlich in Corgans Fantasie, das Ergebnis einer bizarren Halluzination oder eines Gedächtnisverlusts, der in der Überzeugung von gestaltwandelnden Femme fatales gipfelte.

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