Gefälschte Geschichte: Die verlorenen Kinder von Tartaria

Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts wurden schätzungsweise 500.000 verwaiste und entwurzelte Kinder aus Russland, Osteuropa und Asien in alle Welt verschickt. Getrennt von ihrer Großfamilie, ihrer Kultur, ihren Traditionen und ihrer Muttersprache, kamen sie in völlig fremden Ländern an – ohne rechte Vorstellung davon, wo sie sich befanden oder was sie erwartete. Von Guy Anderson

Als sie das Erwachsenenalter erreichten, war ein Großteil der Welt, aus der sie stammten, sowohl aus dem Gedächtnis als auch aus den Geschichtsbüchern verschwunden.

Sie stammten aus einem Gebiet, das einst als Tartarei bekannt war – einer riesigen Zivilisation, die seither aus der offiziellen Geschichtsschreibung getilgt wurde. Als diese Kinder in ihrer neuen Heimat eintrafen, hatten nur noch wenige Menschen eine Vorstellung von jener Welt, die sie hinter sich gelassen hatten.

Dies ermöglichte es, die Reste ihrer ursprünglichen Identität durch etwas völlig Neues zu ersetzen, während die wahre Herkunft unzähliger Kinder aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwand.

Die „Orphan-Train“-Bewegung entwickelte sich zu einem der bekanntesten Aspekte dieser Geschichte und wurde als humanitäre Initiative dargestellt, die darauf abzielte, hilfsbedürftige Kinder in liebevollen Familien unterzubringen.

Man transportierte große Gruppen von Jungen und Mädchen über weite Strecken in der Erwartung, sie würden in Familien aufgenommen werden; stattdessen sahen sie sich oft Menschenmengen von Fremden gegenüber, die sie wie Vieh auf einem Markt begutachteten. Sie wurden häufig nach Alter, Erscheinungsbild, körperlicher Gesundheit und Arbeitskraft beurteilt, und sehr viele von ihnen wurden niemals adoptiert.

Stattdessen kamen viele auf Bauernhöfe, wo sie jahrelang arbeiteten – im Austausch gegen das Nötigste an Nahrung und Unterkunft – und oft an andere Familien weitergereicht wurden, wenn sich die Umstände änderten. Für einige verbesserte sich das Leben zwar, doch für viele andere hatte die Realität kaum noch etwas mit den Versprechungen zu tun, die man ihnen vor Reiseantritt gemacht hatte.

Ihre Nützlichkeit trat an die Stelle ihrer Kindheit, und diese Nützlichkeit wurde oft daran gemessen, wie viel Arbeit man aus ihnen herausholen konnte.

Die Tragödie ging weit über den Verlust der Eltern hinaus, denn die Betroffenen verloren auch die Verbindung zu einer Kultur, die bereits aus dem öffentlichen Bewusstsein zu verschwinden begonnen hatte. Ich habe meine Forschungsergebnisse zu diesem Thema in Tesla und die Cabbage Patch Kids dargelegt und sie in Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies – einem Werk, das auch zahlreiche persönliche Berichte von Zeitzeugen enthält – weiter vertieft.

Diese Berichte stellen echten menschlichen Schicksalen eine Geschichte gegenüber, die allzu oft auf bloße Zahlen, Transportlisten und behördliche Unterlagen reduziert wird. Viele dieser Kinder verbrachten den Rest ihres Lebens damit, sich in Ländern, die sie nie als Heimat betrachtet hatten, eine neue Identität aufzubauen.

Sie wurden erwachsen, gründeten eigene Familien und gingen in einer Bevölkerung auf, die nichts über ihre Herkunft wusste. Mit jeder Generation verschwand ein weiteres Stück der alten Welt, bis schließlich nur noch Fragmente übrig blieben.

Die heute noch vorhandenen Aufzeichnungen verraten uns zwar, wohin viele dieser Kinder geschickt wurden, doch sie geben kaum Aufschluss darüber, was ihnen dabei genommen wurde.

Der Fokus liegt nach wie vor auf den Transportmaßnahmen, den Heimen und den Adoptionsprogrammen, während der tiefgreifende kulturelle Verlust weit weniger Beachtung findet.

Hinter jedem Namen auf einer Passagierliste oder in einem Heimregister verbarg sich ein Kind, dessen Verbindung zur Heimat, zur eigenen Geschichte und zur Abstammung für immer gekappt worden war.

Mehr faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“