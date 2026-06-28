„Menschen, wir sind da“ – Brasilianer erhalten Warnungen vor einer Alien-Invasion (Video)

Die nationale Zivilschutz-Warnplattform verschickte aufgrund eines offensichtlichen Hackerangriffs bizarre Notfallwarnungen.

Tausende Brasilianer in verschiedenen Bundesstaaten waren schockiert und verwirrt über Notfallwarnungen, die mitten in der Nacht auf ihre Handys geschickt wurden. Einige enthielten Kauderwelsch, andere warnten sie vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff von Außerirdischen.

Die Fehlalarme wurden zwischen Freitagabend und Samstagmorgen über die brasilianische Zivilschutz-Warnplattform versendet, ein System, das normalerweise für schwerwiegende Warnungen vor Überschwemmungen, Erdrutschen, Stürmen und anderen Notfällen reserviert ist.

In mehreren Städten wurden die Menschen durch „extreme Alarm“-Benachrichtigungen geweckt, die das Wort „Menschenfeindlichkeit“ enthielten – was Hass oder Misstrauen gegenüber der Menschheit bedeutet –, während andere Nachrichten erhielten, die weniger nach Hinweisen zur öffentlichen Sicherheit klangen, sondern eher nach der Eröffnungsszene eines billigen Science-Fiction-Films.

„Schützt euch: Alien-Angriff! Menschen, wir sind da!“, lautete die Nachricht, die einige Einwohner von Belo Horizonte, der Hauptstadt des Bundesstaates Minas Gerais, laut G1 Globo erhielten. Eine andere Version warnte vor einem angeblichen Tornado in der Metropolregion.

Wie die Behörden später klarstellten, gab es keine Invasion von Außerirdischen. Der eigentliche Notfall, so der nationale Zivilschutz, war viel irdischerer Natur: Das Warnsystem war offenbar kompromittiert worden.

Die Behörde teilte mit, dass das System am Samstag um 1:30 Uhr abgeschaltet wurde, nachdem ein unbefugter Dritter aus der Ferne Warnmeldungen in mehreren Regionen des Landes ausgelöst hatte. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen, während Techniker an der Wiederherstellung der Plattform arbeiten.

Viele Brasilianer reagierten zunächst nicht mit Besorgnis, sondern mit Memes. Andere fanden es weniger amüsant und merkten an, dass dasselbe Warnsystem eigentlich vor echten Katastrophen warnen soll und eine falsche „Extremmeldung“ mitten in der Nacht leicht Panik auslösen könne.

Bewohner von Belo Horizonte riefen Berichten zufolge den Zivilschutz, die Feuerwehr und die Polizei an, um nach Erklärungen zu fragen, nachdem die Warnmeldungen auf ihren Handys erschienen waren. Einige gaben an, Familienmitglieder geweckt oder sich in sicherere Räume begeben zu haben, nachdem sie die Tornadowarnung gesehen hatten, während andere nach dem Lesen des außerirdischen Teils der Nachricht sofort einen Scherz vermuteten.

Der Vorfall ereignete sich zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Nur wenige Tage zuvor hatte das Pentagon weitere freigegebene Akten zu unidentifizierten anomalen Phänomenen, der offiziellen Bezeichnung für UFOs, veröffentlicht, darunter Zeugenberichte, Fotos und Videos von unerklärlichen Objekten.

Diese Veröffentlichung erfolgte jedoch mit dem üblichen Vorbehalt, dass unerklärlich nicht gleichbedeutend mit außerirdischem Ursprung ist. Das Pentagon hat bekräftigt, dass das Material keine bestätigten Beweise für außerirdisches Leben, außerirdische Technologie oder eine Vertuschung durch die Regierung enthält.

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