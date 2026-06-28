Schumann-Resonanz: Es vollzieht sich weiterhin etwas höchst Ungewöhnliches

Die Frequenz der Erde hat es gerade wieder getan … drei Tage in Folge ⚡

Es vollzieht sich weiterhin etwas höchst Ungewöhnliches.

In den letzten 72 Stunden verzeichnete die Grafik der Schumann-Resonanz drei massive Frequenzspitzen; jede erreichte einen Höchstwert von fast 50 Hz und trat zu nahezu exakt derselben Zeit auf – um 14:00 Uhr UTC.

Drei Tage.

Drei massive Ausschläge.

In Abständen von fast genau 24 Stunden.

Nicht nur die Stärke dieser Spitzen ist außergewöhnlich …

… sondern auch die Präzision, mit der sie sich wiederholt haben.

Besonders faszinierend ist, dass diese Abfolge unmittelbar nach der jüngsten Serie schwerer Erdbeben weltweit einsetzte. Ob dieser zeitliche Zusammenhang eine Bedeutung hat oder es sich lediglich um einen unglaublichen Zufall handelt, bleibt offen.

Eines steht fest …

Es handelt sich hierbei nun um ein Muster.