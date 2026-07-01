🔥 Graham Hancock: „Die Lade ist ein Ding aus Feuer“

☀️🔥 Graham Hancock saß Piers Morgan gegenüber und sprach es offen aus: Die Bundeslade befindet sich in Äthiopien; sie wird rund um die Uhr bewacht, und jeder einzelne Mann, der sie je bewacht hat, ist erblindet.

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Er hat das nicht in einem Buch gelesen. Er hat diese Männer persönlich getroffen. Mehrere Wächter, zu unterschiedlichen Zeiten, doch stets mit demselben Ergebnis: Grauer Star.

Als Hancock einen von ihnen über einen Dolmetscher fragte, warum die Bundeslade ihm das angetan habe, zuckte der Mann nicht einmal mit der Wimper. Er sagte nur vier Worte: „Die Lade ist ein Ding aus Feuer.“

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Die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche schützt diese Kapelle in Axum seit Jahrhunderten. Kein Zutritt für Außenstehende. Keine unabhängige Überprüfung.

Immer nur ein einziger Wächter, der seinen Dienst bis zum Tod verrichtet. Hancock hat Jahrzehnte damit verbracht, Belege dafür zu sammeln, dass das, was sich in dieser Kapelle befindet, tatsächlich existiert – und dass die Männer, die ihr am nächsten kommen, einen körperlichen Preis dafür zahlen.

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Er betonte ausdrücklich, dass er sich irren könnte. Dass auch die Äthiopier sich irren könnten. Doch die Wächter erblinden weiterhin, und die Kapelle bleibt verschlossen.

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Eine antike Waffe, göttliche Macht oder etwas, für das die Wissenschaft noch keinen Namen hat? Was glaubst du, befindet sich tatsächlich in dieser Kapelle?

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