🌧️ Chinas Unwetterkrise spitzt sich zu 🌧️ (Video)

·

,

China wird in mehreren Regionen von einer gefährlichen Serie von Extremwetterereignissen heimgesucht.

In Guangxi haben die durch den Sturm „Maysak“ verursachten Regenfälle Flüsse und Stauseen unter enormen Druck gesetzt; es gibt Berichte über Dammbrüche, überlaufende Wassermassen und Evakuierungen.

In Hubei verwüsteten seltene Tornados Ortschaften, wobei mindestens elf Menschen ums Leben kamen und Hunderte weitere verletzt wurden.

In Gansu stehen heftige Regenfälle zudem im Zusammenhang mit einem tödlichen Erdrutsch.

Währenddessen zieht der Sturm „Bavi“ weiter über den Westpazifik; Taiwan und Ostchina beobachten die Lage aufmerksam im Hinblick auf die nächste drohende Gefahr.

Überschwemmungen, Tornados, Erdrutsche, Probleme an Stauseen und die Bedrohung durch einen weiteren Taifun – all dies ereignet sich in derselben Region.

Die kommenden 48 bis 72 Stunden könnten entscheidend sein.

Aktuelle Beiträge

Kommentare

Ein Kommentar zu „🌧️ Chinas Unwetterkrise spitzt sich zu 🌧️ (Video)“

  1. Avatar von Jeronimo
    Jeronimo

    Heute gibt es in China keine Überschwemmungen mehr, mit dem Drei-Täler-Stausee und ähnlich großen Stauseen haben die alles im Griff.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Entdecke mehr von anti-matrix.com

Jetzt abonnieren, um weiterzulesen und auf das gesamte Archiv zuzugreifen.

Weiterlesen