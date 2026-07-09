👽🌀 „Ich traf auf Aliens aus höheren Dimensionen“

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Chuck Nice nahm Ayahuasca zu sich und begegnete höherdimensionalen Außerirdischen. Das war keine Metapher. Keine Halluzination, die er einfach abtat.

Es war eine echte Begegnung mit Wesen aus einer Dimensionsebene, die über unserer liegt – und er kehrte mit einer Erklärung dafür zurück, warum der Kontakt nur in eine Richtung verläuft: von oben nach unten.

Neil deGrasse Tyson enthüllte etwas noch Seltsameres. Eine Gruppe von DMT-Konsumenten hat sich im Stillen organisiert, weil sie alle unabhängig voneinander von Kontakten mit denselben Außerirdischen berichten.

Dieselben Wesen. Unterschiedliche Menschen. Unterschiedliche Sitzungen. Sie wollen ihre Erfahrungen vergleichen.

Chuck beschrieb die Realität als Schichten – wie ein Kartenstapel, der in alle Richtungen aufgefächert ist. Manche Dimensionen können Signale nach unten senden.

Unsere kann nichts nach oben schicken. Wir gehen nicht von uns aus auf Kontakt zu; der Kontakt geht von der anderen Seite aus.

Öffnet Ayahuasca einen echten Kanal zu einer höherdimensionalen Intelligenz, oder ist das menschliche Gehirn einfach so verdrahtet, dass es immer wieder dieselben Dinge halluziniert?

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Kommentare

2 Kommentare zu „👽🌀 „Ich traf auf Aliens aus höheren Dimensionen““

  1. Avatar von uwe
    uwe

    Chuck Nice nahm Ayahuasca zu sich…Game over

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  2. Avatar von Erik Thule
    Erik Thule

    Ja diese wunderbaren Substanzen wurden uns gegeben, um genau diese Möglichkeit zu haben. Ich gebe zu, daß es nicht einfach ist damit umzugehen und die Geschehnisse in diesen Momenten richtig einzuordnen, vor allem, wenn ein niemand darauf vorbereitet hat. Behält man aber die Ruhe, bleibt passiv, und lässt die Situation auf sich wirken, dann kann man das Geschehene auch sehr gut später aufarbeiten. Mein Rat: Jeder dessen Psyche und Geist stark genug sind, sollte solche psychoaktiven Substanzen ruhig mal ausprobieren. Am besten in freier Natur, und mit einem erfahrenen Begleiter, denn die Nummer kann auch böse nach hinten losgehen; und dann ist e gut wenn man jemanden dabei hat dem man vertraut, und der weiß was zu tun ist.

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