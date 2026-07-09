👽🌀 „Ich traf auf Aliens aus höheren Dimensionen“

Chuck Nice nahm Ayahuasca zu sich und begegnete höherdimensionalen Außerirdischen. Das war keine Metapher. Keine Halluzination, die er einfach abtat.

Es war eine echte Begegnung mit Wesen aus einer Dimensionsebene, die über unserer liegt – und er kehrte mit einer Erklärung dafür zurück, warum der Kontakt nur in eine Richtung verläuft: von oben nach unten.

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Neil deGrasse Tyson enthüllte etwas noch Seltsameres. Eine Gruppe von DMT-Konsumenten hat sich im Stillen organisiert, weil sie alle unabhängig voneinander von Kontakten mit denselben Außerirdischen berichten.

Dieselben Wesen. Unterschiedliche Menschen. Unterschiedliche Sitzungen. Sie wollen ihre Erfahrungen vergleichen.

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Chuck beschrieb die Realität als Schichten – wie ein Kartenstapel, der in alle Richtungen aufgefächert ist. Manche Dimensionen können Signale nach unten senden.

Unsere kann nichts nach oben schicken. Wir gehen nicht von uns aus auf Kontakt zu; der Kontakt geht von der anderen Seite aus.

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Öffnet Ayahuasca einen echten Kanal zu einer höherdimensionalen Intelligenz, oder ist das menschliche Gehirn einfach so verdrahtet, dass es immer wieder dieselben Dinge halluziniert?

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