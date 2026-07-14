🦸‍♂️ Freigegebene CIA-Dokumente enthüllen eine 5-stufige Routine zur „Leistungssteigerung“ des menschlichen Körpers

Mit diesen einfachen Schritten kannst du dein ganz persönlicher Superman werden.

Soweit wir wissen, leben keine Superhelden unter uns, und solange es sich nicht um einen Film wie „ Unbreakable“ mit Bruce Willis handelt, lassen wir uns gerne eines Besseren belehren. Das heißt aber nicht, dass es keine „Supermenschen“ gibt.

Abseits der diversen „Stärkster Mann der Welt“-Shows, die man vielleicht schon mal gesehen hat, können einige erstaunliche Homo sapiens Ultramarathons ohne Muskelermüdung laufen, keinen Schmerz empfinden, Sauerstoff in extremen Höhen verarbeiten und ein fotografisches Gedächtnis entwickeln.

Fortschritte in der Wissenschaft bedeuten, dass Forscher auch die Genomeditierung mit Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats und biologische Verbesserungen durch die Integration von Bärtierchenproteinen in menschliche Zellen untersuchen, während uns die Kybernetik bereits das Gefühl gibt, in der Welt von morgen zu leben.

Offenbar ist es einfacher als man denkt, sich selbst (vorübergehend) zum Supermenschen zu machen. In freigegebenen CIA-Akten werden fünf einfache Schritte aufgeführt, die dabei helfen könnten, den Körper „aufzuladen“.

Was ist die fünfstufige Übermenschen-Routine der CIA?

Wie die Daily Mail berichtete , entwickelte das Monroe Institute of Applied Sciences in Virginia 1977 ein 21-seitiges „Arbeitsbuch“, das fortgeschrittene mentale Fähigkeiten vermitteln sollte. Es sollte das Bewusstsein erweitern und Fähigkeiten in Fernwahrnehmung und Problemlösung fördern. Zu den bizarreren Aspekten zählen die vermeintliche Fähigkeit, Schmerzen durch Gedankenkraft zu lindern oder Energie aufzubauen, um zum eigenen Superman zu werden.

Seite 14 des Arbeitsbuchs wurde 2003 von der CIA freigegeben und zeigte, wie man in nur fünf Schritten „den Körper mit großer Geschwindigkeit und Kraft aufladen“ kann.

Man soll diese Routine vor intensiven Aktivitäten wie dem Heben eines schweren Gegenstands oder einem Sprint durchführen und damit genau das tun, was der Name verspricht, indem man den Körper „auflädt“.

Diese Meditation entstand im Rahmen einer Reihe geheimer Programme, die zwischen 1972 und 1995 von der CIA finanziert wurden. Die Grundidee war die Erweiterung des Bewusstseins und das Potenzial dieser Fähigkeiten, die sowohl von Spionen als auch von Spezialeinsatzkräften genutzt werden konnten.

Es fiel auch unter das größere Stargate-Projekt der CIA , das darauf abzielte, „psychische Spione“ auszubilden.

Die Leistungssteigerung des Körpers birgt eine Warnung

Zunächst möchten wir nochmals betonen, dass im Arbeitsbuch darauf hingewiesen wird, dass die Schritte nicht ohne Abschluss der „ersten Sitzung des Gateway-Programms“ durchgeführt werden sollten. Das Gateway-Programm nutzte eine spezielle Klangtechnologie namens Hemi-Sync, die vom Gründer des Monroe-Instituts, Robert Monroe, entwickelt wurde.

Hemi-Sync soll die linke und rechte Seite des menschlichen Gehirns synchronisieren, um einen entspannten, aber hochkonzentrierten mentalen Zustand hervorzurufen.

Zum Aufladen empfiehlt die Anleitung, die Augen zu schließen und tief einzuatmen. Während man weiter einatmet, soll man sich mental auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren, was für uns schon schwierig genug klingt. Neben der genauen körperlichen Handlung soll man sich vorstellen, wie eine „starke rote Energie“ den Körper durchströmt.

Beim Ausatmen müssen Sie die Augen öffnen und die Handlung sofort ausführen.

Offenbar verleiht Ihnen das einen spürbaren körperlichen Leistungsschub und bessere Reflexe.

Im Arbeitsbuch heißt es: „Sie werden sofort in der Lage sein, die von Ihnen dargestellte körperliche Handlung auszuführen – mit weit größerer Kraft, viel schneller und mit reibungsloser Gesamtkoordination Ihres Körpers.“

An anderer Stelle im Handbuch findet sich die Behauptung, dass die Wiederholung der Zahl 55515, während man einen bestimmten Körperteil betrachtet, die von dort ausgehenden Schmerzsignale reduzieren kann.

Wir raten nochmals dringend davon ab, eine der oben genannten Methoden auszuprobieren, da das Munroe Institute erneut betonte: „Der Versuch der Anwendung durch Dritte kann zu unerwünschten und unkontrollierten Auswirkungen führen, die für jeden solchen unbefugten Benutzer nachteilig sind.“

Da das Arbeitsbuch des Munroe-Instituts aber auch Methoden enthält, wie man hoffentlich auf Knopfdruck in einen erholsamen Schlaf fallen kann, hätten wir nichts dagegen, wenn uns die Profis dabei helfen würden, ein paar 40 Nickerchen zu machen.