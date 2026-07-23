📜 🏛️ Gefälschte Geschichte: Das Gilden-Netzwerk das Tartaria erbaut hat

Eine der am häufigsten gestellten Fragen im Rahmen der Tartarien-Forschung lautet, wie diese außergewöhnlichen Bauwerke in der gesamten Alten Welt errichtet wurden.

Es gibt unzählige Theorien zu diesem Thema, doch eine, auf die ich kürzlich gestoßen bin, erscheint mir weitaus logischer als viele andere, von denen ich gelesen habe – und ich wollte sie gerne mit Ihnen teilen. Von Guy Anderson

Diese spezielle Theorie besagt, dass es ein internationales Netzwerk von Gilden gab, dessen Ursprünge bis weit in die Zeit vor Tartarien – Tausende von Jahren zurück – reichten.

Das für die Errichtung ihrer beeindruckenden Architektur erforderliche Wissen überdauerte den Untergang sowohl von Hyperborea als auch von Atlantis und gelangte schließlich in die Hände sorgfältig ausgewählter Baumeister.

Anstatt diese Fertigkeiten verloren gehen zu lassen, bewahrte jede Generation sie durch praktische Unterweisung und stellte so sicher, dass antike Ingenieurskunst, heilige Geometrie und architektonische Prinzipien über Jahrhunderte hinweg unverändert erhalten blieben.

Das Gildennetzwerk agierte als eine einheitliche Organisation, die in zahlreiche Fachbereiche unterteilt war, wobei jeder für eine bestimmte Bauphase zuständig war.

Baumeister entwarfen die Projekte nach harmonischen Proportionen, Militäringenieure vermaten das Gelände und Dombauhütten überwachten die Ausführung, während Steinmetze, Schmiede, Zimmerleute, Glasmacher, Glockengießer und Metallhandwerker die einzelnen Bauelemente fertigten.

Da jede Gilde ihre Aufgaben genau kannte, konnten selbst gewaltige Bauvorhaben – trotz der Beteiligung Tausender qualifizierter Handwerker – mit bemerkenswerter Effizienz vorangetrieben werden.

Die Ausbildung begann lange bevor ein Lehrling überhaupt eine Baustelle betrat. Begabte Kinder, die außergewöhnliche mathematische Fähigkeiten, künstlerisches Talent oder handwerkliches Geschick zeigten, wurden schon früh ausgewählt und begannen eine mehrjährige Lehre.

Sie erlernten Geometrie, Vermessungskunde, Astronomie, Metallurgie, Akustik und Ingenieurwesen direkt von anerkannten Meistern, wobei die praktische Erfahrung weitaus wichtiger war als die theoretische Unterweisung. Jede Lektion baute auf dem Wissen früherer Generationen auf und schuf so eine ununterbrochene Kette, die bis in die Antike zurückreichte.

Nach ihrer Qualifizierung wurden Baumeister Teil einer Organisation, die imstande war, im Rahmen einer gesamten Zivilisation zu agieren, ohne dabei Einbußen bei Qualität oder Präzision hinzunehmen. Anstatt an einem Ort zu verbleiben, reisten erfahrene Handwerker dorthin, wo Großprojekte ihr Fachwissen erforderten; so wurde sichergestellt, dass in weit voneinander entfernten Regionen identische Bauweisen zur Anwendung kamen.

Viele Forscher sehen in dieser einheitlichen Ausbildung den Grund dafür, dass monumentale Bauwerke in Europa, Russland, Asien und Amerika so frappierende Ähnlichkeiten aufweisen – ungeachtet der Tatsache, dass sie offiziell unterschiedlichen Nationen und Epochen zugeordnet werden.

Auch der Transport spielt hierbei eine wesentliche Rolle, denn oft stellt sich die Frage, wie riesige Mengen an Stein, Metall, Holz und Spezialbauteilen so effizient zu den Baustellen gelangen konnten. Diese Theorie legt nahe, dass große Lastluftschiffe sowohl qualifizierte Handwerker als auch schwere Materialien über gewaltige Distanzen beförderten.

Dies ermöglichte es dem Gildennetzwerk, rasch zwischen verschiedenen Projekten zu wechseln und eine kontinuierliche Materialversorgung aufrechtzuerhalten, ohne dabei allein auf Straßen und Flüsse angewiesen zu sein.

Jeder Bauauftrag begann mit einer eingehenden Untersuchung der Umgebung, lange bevor auch nur der erste Grundstein gelegt wurde. Die Standorte wurden unter Berücksichtigung von Grundwasservorkommen, natürlichen Energieströmen, astronomischen Ausrichtungen und den Prinzipien der Heiligen Geometrie ausgewählt, um sicherzustellen, dass jedes Gebäude exakt die richtige Position in seiner Umgebung einnahm.

Nach der Genehmigung erstellten Baumeister detaillierte Pläne, die für alle Zünfte verständlich waren, sodass zahlreiche Gewerke ihre Arbeit gleichzeitig aufnehmen konnten.

Steinbrüche lieferten sorgfältig ausgewähltes Gestein, und erfahrene Steinmetze bearbeiteten die einzelnen Blöcke, bevor diese zur Baustelle transportiert wurden. Zimmerleute fertigten die Tragwerke an, Schmiede stellten Spezialwerkzeuge und Eisenbauteile her, während Metallhandwerker Kuppeln, Turmspitzen, Zierelemente und Beschläge anfertigten.

Jedes Bauteil wurde genau dann angeliefert, wenn es benötigt wurde, da das Zunftnetzwerk nach einem geordneten Ablauf arbeitete – einem Verfahren, das eher auf über Generationen hinweg gewonnener praktischer Erfahrung als auf Improvisation beruhte.

Der Bau erfolgte in einer sorgfältig abgestimmten Abfolge, beginnend bei den Fundamenten und aufwärts fortschreitend. Massive Steinmauern trugen hoch aufragende Bögen; anschließend erhoben sich – auf der Grundlage präziser geometrischer Berechnungen – Türme und Kuppeln über dem vollendeten Bauwerk.

Dekorative Schnitzereien, Buntglasfenster, kunstvolle Metallarbeiten und ornamentale Steinelemente wurden erst hinzugefügt, nachdem das Hauptgebäude seine endgültige Gestalt angenommen hatte; so konnte jede Zunft ihre Arbeit abschließen, bevor die nächste Bauphase begann.

Bevor die Zunftvereinigung zu ihrem nächsten Auftrag aufbrach, prüften Baumeister jedes Detail, um sicherzustellen, dass das fertige Gebäude denselben hohen Standards entsprach, die in der gesamten Alten Welt galten. Diese Einheitlichkeit erklärt, warum die Architektur auf den verschiedenen Kontinenten trotz enormer geografischer Entfernungen vergleichbare Proportionen, Bautechniken und dekorative Motive aufweist.

Die heute noch erhaltenen Bauwerke sind das letzte Vermächtnis einer Tradition, deren Wissen nach dem Untergang Tartariens allmählich verloren ging – sodass spätere Generationen zwar diese prächtigen Bauten erbten, jedoch nie die Methoden verstanden, mit denen sie einst errichtet worden waren …

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