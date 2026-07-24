👻 Medienbericht: „Geisterwasser“ gibt Friedhofsarbeitern in Ecuador Rätsel auf (Video)

Auf einem Friedhof in Ecuador rätselten Arbeiter, als sich in einem Wasserbecken vor einer Gruft plötzlich seltsame Wirbel bildeten.

Laut einem Bericht lokaler Medien ereignete sich die unheimliche Szene Anfang des Monats auf dem 183 Jahre alten Allgemeinen Friedhof in Guayaquil.

Ein ansonsten routinemäßiger Tag an der historischen Stätte nahm eine beunruhigende Wendung, als Arbeiter ein Wasserbecken bemerkten, das sich scheinbar zum Leben erwachte und auf ungewöhnliche Weise wirbelte und schlug.

Der Moment war so ungewöhnlich, dass einer der verblüfften Zeugen das merkwürdige Ereignis mit seinem Handy filmte. Das Video (siehe unten) verbreitete sich in Ecuador rasend schnell in den sozialen Medien.

Einige Zuschauer vermuteten, ein Geist bewege das Wasser. Skeptischere Beobachter hingegen hielten eine prosaische Erklärung für das seltsame Phänomen für wahrscheinlich, etwa eine Unebenheit im Boden.

Der Vorfall in Ecuador weist bemerkenswerte Ähnlichkeiten zu einem Fall aus dem Jahr 2024 auf , bei dem Arbeiter auf einem argentinischen Friedhof ebenfalls von „Geisterwasser“ verblüfft wurden, das sich auf dieselbe Weise verhielt.