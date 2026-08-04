🕳️🇺🇸 Die Liste wer überlebt ist bereits geschrieben (Video)

In Joe Rogans Podcast enthüllte die Investigativjournalistin Annie Jacobsen einen Regierungsplan, der der Öffentlichkeit verborgen bleibt.

Wenn Anarchie und Aufruhr ausbrechen, begibt sich eine geheime Gruppe vorab ausgewählter Amtsträger in verborgene Bunker, um die Regierungsgeschäfte aufrechtzuerhalten, während der Rest des Landes dem Chaos überlassen wird.

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Der Plan trägt den Namen „Devolution“ (Machtübertragung/Verlagerung). Dieser Name ist nicht geheim eingestuft; alle weiteren Details unterliegen strengster Geheimhaltung.

Über das ganze Land verteilt existieren bereits unterirdische Anlagen – kategorisiert in „heiß“, „warm“ und „kalt“ –, die auf den Tag warten, an dem die reguläre Befehlskette nicht mehr existiert.

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Die Personen auf der Liste wissen um ihre Rolle. Sie haben Verträge unterzeichnet und die Übergabeabläufe geprobt. Ein ehemaliger Leiter der Katastrophenschutzbehörde FEMA schilderte die Entsendung von „Devolution-Teams“ zu diesen Standorten – ein Vorgehen, das auf der düsteren Annahme beruht, dass ein Großteil der regulären Regierung zu diesem Zeitpunkt bereits durch Aufruhr oder Seuchen ums Leben gekommen sein wird.

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Wenn eine Handvoll Auserwählter bereits Verträge unterzeichnet hat, um unter der Erde länger zu überdauern als alle anderen: Wie nah am Abgrund sehen die Planer das Land tatsächlich?

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