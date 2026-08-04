🗿✨ Verbotene Archäologie: Welche Geheimnisse birgt Inka Qamaña?

Welche Geheimnisse birgt Inka Qamaña?

Inka Qamaña , auch bekannt als „Ruhestätte der Inkas“, ist eine rätselhafte Megalithanlage, die sich durch ihre großen, direkt in den Fels gehauenen Stufen, Sitze und Nischen auszeichnet. Sie liegt im Dorf Queñuani, zwischen den Städten Yunguyo und Cuturapi in Puno, Peru, nahe dem Titicacasee und der Grenze zu Bolivien

Am Ufer des Titicacasees in Puno, Peru, liegt Inka Qamaña, ein bemerkenswertes, direkt in den Fels gehauenes Bauwerk. Seine Stufen, Kanäle und geometrischen Formen zeugen von einer Präzision, die Besucher immer wieder aufs Neue fasziniert.

Für manche war es ein Zeremonialzentrum der Inka.

Für andere ist es ein so außergewöhnliches Werk, dass es dem Wissen antiker Zivilisationen zu widersprechen scheint.

Jahrtausende später steht der Felsen noch immer … und mit ihm das Geheimnis.

Andere faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“