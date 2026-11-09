🔔 🛸 Das Flugobjekt war drinnen größer als von Außen

Jay Stratton, ein ehemaliger Leiter der UFO-Abteilung des Pentagons, schreibt in seinen Memoiren „Out of the Shadows“, dass ein leitender Angestellter von Lockheed Martin von einem geborgenen Flugobjekt berichtete, das von innen größer zu sein schien als von außen.

Bei diesem Angestellten handelte es sich um Jim Ryder, Vizepräsident und Geschäftsführer des „Advanced Technology Center“ von Lockheed Martin. Die beiden wurden Anfang 2009 einander vorgestellt. Laut Stratton behauptete Ryder, dass allein Lockheed 12 solcher Flugobjekte besitze – und dass bei einigen dieser Bergungen auch Insassen gefunden worden seien.

Das erste Objekt, so berichtet Stratton unter Berufung auf Ryder, ähnelte einer Glocke oder einer Eichel. Es verfügte über glatte Innenflächen, jedoch ohne erkennbare Bedienelemente, Sitze oder einen Antrieb. Zudem schien es von innen größer zu sein als von außen.

Ryder wollte laut Stratton mindestens eines dieser Objekte an Strattons Wissenschaftler übergeben. Stratton schreibt, ein namentlich nicht genannter CIA-Beamter – von ihm als „oberster Wächter“ bezeichnet – habe dies jedoch unterbunden, sodass das Objekt nie eintraf.

Dies ist insofern von Bedeutung, als Ryder das Innere des Objekts beschrieben haben soll – ein Bereich, den Stratton selbst nie zu Gesicht bekam.

Strattons Schilderung des Objekts beruht also auf Informationen aus zweiter Hand – er gibt lediglich wieder, was ihm Ryder erzählt hat; er selbst hat die mutmaßliche Sammlung von Lockheed nie in Augenschein genommen. AARO, die derzeitige UFO-Untersuchungsstelle des Pentagons, teilte mit, der beschuldigte ehemalige CIA-Beamte bestreite, von dem fraglichen Material oder dem Übergabevorschlag gewusst zu haben; er weise zudem den Vorwurf zurück, die Übergabe blockiert zu haben. AARO nannte den Namen des Beamten nicht.

Ein Flugobjekt, das von innen größer ist als von außen – oder eine Geschichte, die im Laufe der Zeit immer weiter ausgeschmückt wurde?

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