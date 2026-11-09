🚨🌍 7 TAGE DUNKELHEIT! TOMSK SCHWEIGT – WAS IST MIT DEM HERZSCHLAG DER ERDE LOS? 🖤⚡

„Herzschlag der Erde“ berichtet:

SIEBEN TAGE. 168 STUNDEN. KEINE NEUEN DATEN.

Und die große Frage lautet: WARUM? 👁️🔥

Seit dem 2. November 2026 liefert die bekannte Schumann-Resonanz-Messstation im russischen Tomsk keine neuen öffentlich verfügbaren Daten mehr.

💥 DER SCHUMANN-BLACKOUT GEHT IN DEN SIEBTEN TAG!

Während unsere Sonne weiterhin aktiv ist, Sonnenwind auf das Magnetfeld der Erde trifft und andere Messstationen ihre Signale aufzeichnen, bleibt Tomsk stumm.

🌍 Ein Messsystem, das normalerweise die elektromagnetischen Schwingungen unserer Atmosphäre sichtbar macht, zeigt plötzlich nur noch Vergangenheit.

KEINE AKTUELLEN KURVEN. KEINE NEUEN MESSWERTE. NUR STILLE.

⚡ Technischer Defekt?

⚡ Probleme bei der Datenübertragung?

⚡ Oder eine bislang ungeklärte Unterbrechung?

Die Ursache ist bisher nicht bestätigt.

Und eines dürfen wir nicht verwechseln: Ein Blackout der Messdaten ist kein Stillstand der Schumann-Resonanz. Die natürlichen elektromagnetischen Resonanzen der Erde bestehen weiterhin.