Ein Ritual? Die Numerologie bei dem Erdbeben in Syrien und der Türkei (Video)

Das Erdbeben der Stärke 7,8 traf am frühen Montagmorgen, dem 6. Februar 2023, die Südtürkei und das benachbarte Syrien.

Die Geschichte kam jedoch heraus, als im Westen noch der 5. Februar war, wie in 5/2, wie 52 , die Wetter- und Erdkriegsnummer. Außerdem lag der 6. Februar 52 Tage nach dem Geburtstag von Papst Franziskus, wenn man das Enddatum zählte. Von Joachim Bartoll

Wie Sie vielleicht wissen, ist „7,8“ eine ganz besondere Stärke, da der Ausdruck „Erdbeben der Stärke 7,8“ in der einfachen englischen Chiffre „ 216 “ ergibt.

216 ist symbolisch für 666 , die Zahl des Tieres, da 6 x 6 x 6 gleich 216 ist . Und wie Sie auch wissen, haben wir ein fortlaufendes Ritual, das Buch der Offenbarung nachzustellen, und viele von Menschen verursachte und fabrizierte Ereignisse sind auf die eine oder andere Weise mit 666 codiert.

Stärke 7,8 Erdbeben = 216

6 x 6 x 6 = 216 (Code für 666 , Zahl des Tieres)

Die erste gemeldete Zahl der Todesopfer betrug 17 Tote, was mit der ursprünglichen Meldung übereinstimmt, dass das Erdbeben um 4:17 Uhr, der 17. Minute der Stunde, einschlug.

Es ist auch eine bekannte Zahl , die die Freimaurer repräsentiert , wie in „Mason“. Auch die moderne Freimaurerei wurde 1717, im 17. Jahr des 17. Jahrhunderts, gegründet.

Maurer = 17

Die zweite gemeldete Zahl der Todesopfer kam aus Syrien mit der allseits beliebten „ 42 “, der Zahl, die in den letzten Jahren in Ritualen weit verbreitet war, und insbesondere seit Beginn des inszenierten und vorgetäuschten Krieges zwischen Russland und der Ukraine .

42 repräsentiert auch Saturn, den Sonnengott, der von den Geheimbünden verehrt wird und auf dem Logo des Jesuitenordens abgebildet ist. Und wieder wurde die Freimaurerei von den Jesuiten und dem von den Jesuiten geschaffenen Orden der Illuminaten geschaffen.

Saturn = 42 (der von den Jesuiten verehrte Sonnengott)

Jesuit = 42

Freimaurer = 42

Und dieses Beben ereignete sich 21 Tage nach dem bevorstehenden 69. Geburtstag von Präsident Recep Tayyip Erdoğan am 26. Februar.

Er wird 69 Jahre alt

In 21 Tagen wird er 69 Jahre alt

Saturn = 69, 21 (Erdoğan wird in 21 Tagen 69)

Katholische Kirche = 69

Jesuitenorden = 69

Jesuiten = 21

Dann informierte uns CNN, dass dies eines der stärksten Erdbeben ist, das die Türkei seit 100 Jahren getroffen hat. Anstatt uns die echte Zahl zu nennen, haben sie sich für eine Rundungszahl von 100 entschieden, was offensichtlich ist, da die Türkei in der einfachsten englischen Chiffre 100 ergibt.

Türkei = 100

Natürlich entspricht der Ausdruck „tödliches Beben“ ihrer Lieblingszahl von 56 , und die „Weißhelme“ erklärten das Gebiet in Syrien zum „Katastrophengebiet“, weitere 56 .

Tödliches Erdbeben = 56

Nachbeben = 56

Freimaurer = 56

Katastrophengebiet = 56

Naturkatastrophe = 56 (Codewort)

Freimaurerritual = 56 (was es ist)

Gesellschaft Jesu = 56 (auch bekannt als Jesuitenorden)

Die dritte gemeldete Zahl der Todesopfer stammte aus der Türkei und war nun auf 76 gestiegen , eine Zahl, die für ein freimaurerisches Ritual sehr passend ist, da sie Skull and Bones repräsentiert .

Schädel und Knochen = 76

Dann fügten sie hinzu, dass weitere 44 0 Menschen wie in 44 durch das Erdbeben und die Nachbeben verletzt worden seien.

Erdbeben = 44

Nachbeben = 44

Jesuiten = 44

Die zweite Aktualisierung der Zahl der Todesopfer für Syrien ergab 111 Tote. Eine Zahl, die sehr interessant ist, da der richtige Name von Papst Franziskus „Jorge Mario Bergoglio“ gleich „ 111 “ ist.

Jorge Mario Bergoglio = 111

Und dieses Erdbeben kommt genau 10 Monate und 11 Tage, wie 111 , vor dem nächsten Geburtstag des Papstes am 17. Dezember. Es sind auch 51 Tage seit dem letzten Geburtstag des Papstes vergangen, und der 6. Februar kommt mit einer 51 -Datum-Numerologie.

1011 = 111 in der Numerologie

6.2.2023 = 2 + 6 + 20 + 23 = 51

Und 51 Tage sind dasselbe wie 7 Wochen und 2 Tage, also 72 . Und dieser Bericht kam aus Syrien, was sich auf 72 summiert .

Syrien = 72

Auch der Präsident von Syrien, Bashar Hafez al-Assad, wurde am 11. September geboren, wie beim 11. September, ihrem Schwindelcode für den Insider-Job, die Zwillingstürme zum Einsturz zu bringen. Und dieses Erdbeben am 6. Februar kommt an seinem 149. Lebenstag, was wiederum einen weiteren Hinweis auf die Freimaurerei und unseren zweiten Volltreffer für Skull and Bones gibt.

Schädel und Knochen = 149

Ich könnte weiter und weiter gehen, während sich diese Geschichte entwickelt, aber wie Sie deutlich sehen sollten, wird alles, was sie berichten, ordentlich durch die Zahlen gemacht.

Das bedeutet auch, dass dieses Erdbeben höchstwahrscheinlich von Menschen mit Erdbebenmaschinen verursacht wurde.

Während die gemeldeten Figuren und Nummern immer passend zum Ritual, zur Numerologie und Gematria fabriziert werden, sind die Datums-Numerologie und ihre perfekte Übereinstimmung mit den Beteiligten viel schwerer durch Zufall zu bekommen. Solche Dinge müssen perfekt geplant und durchgeführt werden.

Ich werde den Artikel aktualisieren, wenn ich andere gute Dekodierungen finde. Wie üblich könnte es viele Verbindungen zu Obama und Revelation geben.

Nachtrag:

Sie behaupten jetzt, dass es das schlimmste Erdbeben seit 84 Jahren war, und es hatte eine Stärke von 7,8 , also 78 . Wir haben also 84 und 78 …

Jesuit = 84, 78

Um aufzuholen, wie sich die Geschichte mit neuen fabrizierten Informationen entwickelt hat, hier ist eine hervorragende Videodecodierung von Joseph Acquaviva:

