Die Erde wird sich in den nächsten Monaten viel schneller drehen – so schnell, dass mehrere Tage kürzer werden

Aufgrund unterschiedlicher Anziehungskräfte zwischen Erde und Mond sind der 9. und 22. Juli sowie der 5. August ungewöhnlich kurz.

Die Erde wird sich in den kommenden Wochen voraussichtlich schneller drehen, was dazu führen wird, dass einige unserer Tage ungewöhnlich kurz sind. Am 9. und 22. Juli sowie am 5. August beeinflusst die Position des Mondes die Erdrotation voraussichtlich so, dass jeder Tag zwischen 1,3 und 1,51 Millisekunden kürzer ist als normal.

Ein Tag auf der Erde ist die Zeit, die unser Planet benötigt, um sich einmal um seine Achse zu drehen – etwa 86.400 Sekunden oder 24 Stunden. Die Erdrotation wird jedoch von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Position von Sonne und Mond, Veränderungen des Erdmagnetfelds und die Massenverteilung auf dem Planeten.

Seit der Frühzeit unseres Planeten verlangsamt sich die Erdrotation, wodurch unsere Tage länger werden. Forscher fanden heraus, dass ein Tag auf der Erde vor etwa 1 bis 2 Milliarden Jahren nur 19 Stunden lang war. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass der Mond näher an unserem Planeten war, wodurch seine Anziehungskraft stärker war als heute und die Erde sich schneller um ihre Achse drehte.

Seitdem sich der Mond von uns entfernt hat, sind die Tage im Durchschnitt länger geworden. Doch in den letzten Jahren haben Wissenschaftler von Schwankungen in der Erdrotation berichtet. Im Jahr 2020 stellten Wissenschaftler fest, dass sich die Erde schneller dreht als jemals zuvor seit Beginn der Erdaufzeichnungen in den 1970er Jahren. Am 5. Juli 2024 erlebten wir den kürzesten jemals aufgezeichneten Tag, der laut timeanddate.com 1,66 Millisekunden kürzer als 24 Stunden war .

Am 9., 22. Juli und 5. August 2025 wird der Mond am weitesten vom Äquator der Erde entfernt sein. Dies verändert den Einfluss seiner Anziehungskraft auf die Erdachse. Stellen Sie sich die Erde wie einen Kreisel vor – wenn Sie Ihre Finger um die Mitte legen und ihn drehen, dreht er sich nicht so schnell, als wenn Sie ihn von oben und unten festhalten.

Wenn sich der Mond näher an den Polen befindet, beschleunigt sich die Erdrotation, wodurch unser Tag kürzer wird als gewöhnlich.

Diese Schwankungen sind zu erwarten, doch neuere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass auch menschliche Aktivitäten zur Veränderung der Erdrotation beitragen . Forscher der NASA haben berechnet, dass die mit dem Klimawandel verbundene Bewegung von Eis und Grundwasser die Länge unserer Tage zwischen 2000 und 2018 um 1,33 Millisekunden pro Jahrhundert erhöht hat .

Auch einzelne Ereignisse können die Erdrotation beeinflussen: Das Erdbeben in Japan im Jahr 2011 verkürzte die Tageslänge um 1,8 Mikrosekunden. Sogar der Wechsel der Jahreszeiten beeinflusst die Erdrotation, erklärte Richard Holme , Geophysiker an der Universität Liverpool, gegenüber Live Science per E-Mail.

„Auf der Nordhalbkugel gibt es mehr Land als auf der Südhalbkugel“, sagte Holme. „Im Sommer bekommen die Bäume Blätter, wodurch Masse vom Boden nach oben verlagert wird – weiter weg von der Erdachse.“ Die Rotationsgeschwindigkeit eines bewegten Körpers wird durch seine Massenverteilung beeinflusst.

Dreht sich ein Eisläufer auf der Stelle, dreht er sich schneller, wenn er die Arme eng an die Brust zieht, und verlangsamt sich, wenn er die Arme ausstreckt. Da sich die Erdmasse im Sommer vom Erdkern wegbewegt, muss ihre Rotationsgeschwindigkeit abnehmen, wodurch die Tageslänge zunimmt, erklärte Holme.

Natürlich zählen unsere Uhren an den betreffenden Tagen noch 24 Stunden. Auf individueller Ebene ist der Unterschied nicht spürbar.

Eine Zeitzonenänderung würde nur dann auftreten, wenn der Unterschied in der Tageslänge mehr als 0,9 Sekunden bzw. 900 Millisekunden beträgt. Obwohl dies nie an einem einzigen Tag passiert ist, geraten unsere Uhren im Laufe der Jahre aus dem Takt mit der Position des Planeten. Dies wird vom International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) überwacht, der bei Bedarf eine Schaltsekunde zur UTC hinzufügt, um uns wieder in Einklang zu bringen.