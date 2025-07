Paranormaler Ermittler stirbt während Tour mit verwunschener Annabelle-Puppe

Ein 54-jähriger paranormaler Ermittler starb plötzlich, als er mit der angeblich heimgesuchten Annabelle-Puppe auf Tour war, bestätigten seine Tourorganisatoren.

Dan Rivera, ein Veteran der US-Armee, war auf seiner ausverkauften „Devils on the Run Tour“ in Pennsylvania, als er kurz nach einer dreitägigen Veranstaltung in Gettysburg, die von „Ghostly Images of Gettysburg Tours“ veranstaltet wurde, verstarb.

Laut der New York Post starb Rivera unerwartet nach Abschluss seiner Tour, bei der die angeblich verfluchte Puppe eine Rolle spielte.

Rettungskräfte eilten zu seinem Hotel, um einen Wiederbelebungsversuch zu unternehmen, doch bei ihrer Ankunft wurde sein Tod festgestellt. Die genaue Todesursache ist noch unklar, die Behörden erklärten jedoch, der Tod erscheine nicht verdächtig.

Rivera war ein paranormaler Ermittler, der in der Sendung „Most Haunted Places“ des Travel Channel auftrat und Sendungen wie „28 Days Haunted“ auf Netflix produzierte.

Auf seiner Tour präsentierte er unter anderem Annabelle, eine Puppe, die in den 1970er Jahren mit angeblichen Spukgeschichten in Verbindung gebracht wurde.

Die echte Annabelle-Puppe im Warrens Occult Museum.

Die Post berichtete , dass die berühmten Ermittler Ed und Lorraine Warren behaupteten, die Puppe habe „ihre Arme selbst gehoben, Menschen in der Wohnung gefolgt und andere beängstigende und bösartige Verhaltensweisen gezeigt“.

Sie behaupteten außerdem, sie habe einen Polizisten erstochen und den Autounfall eines Priesters verursacht.

Die Warrens glaubten, die Puppe sei vom Geist eines verstorbenen sechsjährigen Mädchens namens Annabelle besessen und brachten sie später in ihr Museum in Connecticut. Die Puppe diente als Inspiration für den Horrorfilm „Conjuring – Die Heimsuchung“.

Anfang des Jahres brachten Verschwörungstheoretiker Annabelle mit einem Gefängnisausbruch und einem Brand in Louisiana in Verbindung, Experten bestätigten jedoch, dass die Puppe nie „außer Kontrolle“ war.

