Stück von der Sonne abgebrochen – Tornado besorgt Nasa-Forscher – X 1.1 Sonneneruption

Ein großes Stück der Sonne hat sich offenbar am Nordpol des Himmelskörpers abgelöst. Das Material, das sich von der Oberfläche der Sonne gelöst hatte, sorgte für einen Tornado, der vom Weltraumteleskop James Webb aufgenommen wurde.

Noch ist unklar, ob beziehungsweise welche Konsequenzen der Vorfall für die Erde haben wird.

Die Weltraumexpertin Dr. Tamitha Skov teilte ein Bild des Tornados auf Twitter. „Noch ist unklar, welche Auswirkungen das abgebrochene Sonnenstück für die Atmosphäre der Sonne hat. Wir sollten das nicht unterschätzen“, twitterte Skov.

Wann genau das Stück sich vom Stern gelöst hat, ist unklar. Das James-Webb-Weltraumteleskop fing den Tornado Anfang der Woche ein.

Stück von der Sonne abgebrochen – Tornado besorgt Nasa-Forscher

Kleinere Abbrüche waren bereits in der Vergangenheit beobachtet worden, das jetzige Ereignis verwirrt Wissenschaftler aber.

Denn ein so großes Stück hat sich bisher noch nicht von der Sonnenoberfläche gelöst und unterscheidet sich deutlich zu vergangenen Ereignissen.

„Das ist sehr interessant. Wir sind unsicher, was dieses Ereignis ausgelöst hat und warum ähnliche Ereignisse immer wieder auftreten“, erklärt Scott McIntosh, Sonnensystemforscher am US-Weltrauminstitut in Colorado, der Website „Space.com“.

Die Raumsonde „Solar Orbiter“ der europäischen Weltraumorganisation ESA wird zeitnah neue Bilder der Sonne aufnehmen, die möglicherweise neue Gründe für die Ursache des Abbruchs liefern könnten.

Bis dahin bleibt unklar, was das Ereignis ausgelöst hat. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass ein Zusammenhang zum Magnetfeld der Sonne bestehen könnte.

Abgelöstes Sonnen-Stück: Auswirkungen auf Erde noch nicht klar

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Ereignisse auf der Sonne die Erde beeinflussen können. So treten häufiger Sonneneruptionen auf, die beispielsweise GPS-Systeme oder Radiosignale unterbrechen können.

Ob der Tornado, der sich auf der Sonne gebildet hat, Auswirkungen auf die Erde haben wird, ist noch unklar.

Die Wissenschaftler wollen das abgebrochene Material genau beobachten und schnellstmöglich Folgen für die umliegenden Planeten und die Erde bestimmen.

Sonnenaktivität

Eine impulsive X1.1-Sonneneruption wurde gerade um AR 3217 im südöstlichen Quadranten um 15:48 UTC (11. Februar) beobachtet. Die schnell aufsteigende Flare scheint nicht eruptiv zu sein. AR 3217 ist magnetisch komplex und wird im Laufe des Tages eine Bedrohung für bemerkenswerte Sonneneruptionen bleiben.