„Objekte“ abgeschossen: Mysteriöse Vorfälle geben Rätsel auf! Steht eine Alien-Invasion bevor? (Video)

Das US-Militär hat innerhalb von drei Tagen drei nicht näher identifizierte Flugobjekte abgeschossen. Das Pentagon schließt einen möglichen Besuch von Außerirdischen aktuell nicht aus. Droht sogar eine Alien-Invasion?

Mysteriöse Vorfälle in Nordamerika: Innerhalb nur weniger Tage hat das US-Militär vier Flugobjekte vom Himmel geholt. Während eines davon als mutmaßlicher Spionageballon aus China identifiziert wurde, ist die Herkunft der anderen drei Objekte noch völlig unklar. Haben möglicherweise sogar Aliens die Erde besucht? (Titelbild: Angeblich geleaktes Foto des abgeschossenen Objekts über Alaska)

Abschuss von unbekannten Flugobjekten: US-Militär schließt Aliens nicht aus

Zumindest schließt auch der Befehlshaber des Nördlichen US-Kommandos, Glen VanHerck diese Theorie nicht aus. „Ich überlasse es den Geheimdiensten und der Spionageabwehr, das herauszufinden. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts ausgeschlossen.“, sagte er am Sonntagabend (Ortszeit) auf die Frage einer Reporterin. Laut dem General, der auch das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando Norad führt, das die jüngsten Flugobjekte aufspürte und ausschaltete, werden aktuell keine weiteren Objekte verfolgt.

„Das heißt nicht, dass es nicht irgendwann in der Zukunft weitere geben könnte, aber im Moment sehen wir nichts.“ Er betonte, es sei seine Aufgabe das Land zu verteidigen und er werde alle unbekannten Objekte, die sich Nordamerika nähern dahingehend überprüfen, ob sie eine Bedrohung darstellen.

Abschuss von UFOs über Huronsee, Alaska und Kanada

Das US-Militär hatte zuvor zum vierten Mal innerhalb weniger Tage ein Flugobjekt abgeschossen. Der jüngste Vorfall ereignete sich am Sonntag über dem Huronsee im Bundesstaat Michigan. US-Kampfjets hatten bereits am Freitag und Samstag zwei nicht näher identifizierte Flugobjekte vom Himmel geholt: eines vor der Küste des US-Bundesstaats Alaska, das andere über dem Norden Kanadas. Premierminister Justin Trudeau twitterte: „Ich habe den Abschuss eines nicht identifizierten Objekts angeordnet, das den kanadischen Luftraum verletzt hat. Das @NORADCommand hat das Objekt über dem Yukon abgeschossen.“

Wie die „Daily Mail“ berichtet, hatte sich dieses „achteckige“ Objekt zuvor einem US-Militärgelände in Montana genähert. Es habe laut Angaben des Verteidigungsministeriums „mögliche Überwachungsfähigkeiten“ gehabt und ein Sicherheitsrisiko für die zivile Luftfahrt dargestellt. Bislang ist unklar, um was für Objekte genau es sich handelte, woher sie kamen und welches Ziel sie verfolgten. Die Bergung von Trümmerteilen soll Aufschluss über die Hintergründe geben.

Die Flugobjekte über Alaska und Kanada waren nach offiziellen Angaben in rund zwölf Kilometern Höhe unterwegs. Beide sollen unbemannt gewesen sein und eine „zylindrische Form“ gehabt haben. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, sagte am Sonntag dem Sender ABC unter Berufung auf den Nationalen Sicherheitsrat, derzeit gehe man davon aus, dass die beiden am Freitag und Samstag abgeschossenen Objekte ebenfalls Ballons seien, „aber viel kleiner als der erste“, der aus China kam.

Eine Woche zuvor hatte die US-Luftwaffe vor der Küste des Bundesstaates South Carolina einen mutmaßlich für Spionagezwecke eingesetzten chinesischen Ballon vom Himmel geholt. Es war zunächst offen, ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen geben könnte.

Haben Außerirdische die Erde besucht und steht eine Alien-Invasion bevor?

In den sozialen Medien wird derweil heftig diskutiert, ob es sich bei den jüngsten UFO-Sichtungen wirklich um Aliens gehandelt haben könnte. Dieser Twitter-Nutzer ist skeptisch:

„Glaubt Ihr wirklich, dass #Aliens, die Millionen Lichtjahre überbrücken können – uns folglich technologisch Meilenweit überlegen sind, herkommen – nur um sich dann über Alaska oder sonst wo abschießen zu lassen? #Flugobjekt Entweder sind die doof oder testen unsere Fähigkeiten.“

Ein anderer wittert sogar eine Verschwörung: „Die #NWO [Neue Weltordnung, Anm. d. Red.] geht in die letzte Phase ihres Angriffs auf die Menschheit, die gefälschte Invasion von Außerirdischen! Dies wurde vor 40 Jahren vorhergesagt #Trudeau hat erklärt, dass er den Abschuss eines #Ufos über dem kanadischen Luftraum angeordnet hat. Wir hatten Covid die Impfung, Ukraine und jetzt #aliens wacht auf!“.

Ein weiterer Nutzer vermutet: „Vielleicht wollten die #Aliens nur zum #SuperBowl kommen?!“ Und ein anderer kritisiert: „Das Abschießen von UFOs scheint zur Routine zu werden.

Das ist keine Art, potenzielle Gäste willkommen zu heißen. Nun, zumindest werden die #Außerirdischen das Maß für uns #Menschen als Spezies bekommen. #UFOabschießen“

Auch in der Steiermark: Spionage Ballon über Riegersburg?

Bereits am 3. September um 11:16 wurde dieser Ballon zwischen Riegersburg und Fehring in großer Höhe gesichtet. „Ich habe schon alle möglichen Flugobjekte über Riegersburg gesehen, aber noch keinen solchen großen weißen Ballon“, so Beobachter Werner Preitler.

Es könnte sich natürlich um einen Wetterballon gehandelt haben, aber in der Gegend zwischen Riegersburg und Fehring gibt es keine Wetterwarte. Außerdem scheint die Ladung doch relativ groß zu sein. Wer weiß also mehr?

Nachtrag:

Nach dem Abschuss von drei mysteriösen Flugobjekten durch das US-Militär hat das Weiße Haus klargestellt, dass es keine Außerirdischen am Werk sieht. „Ich weiß, dass es Fragen und Sorgen darüber gab, aber es gibt keinen Hinweis auf Außerirdische oder außerirdische Aktivitäten bei den kürzlich erfolgten Abschüssen“, sagte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre, am Montag im Weißen Haus. „Ich wollte sicherstellen, dass die Amerikaner das wissen.“

China wirft USA Ballon-Einsatz vor

Im Streit über Ballonabschüsse über Nordamerika hat China schwere Vorwürfe gegen die USA erhoben. Das „Spionage-Imperium“ setze Ballons, Flugzeuge und Schiffe gegen sein Land ein, sagte Außenamtssprecher Wang.China hat die USA beschuldigt, im vergangenen Jahr mehr als zehn Mal Ballons in großer Höhe über China fliegen gelassen zu haben.

Dies sei ohne Erlaubnis der Volksrepublik geschehen, erklärte Außenamtssprecher Wang Wenbin in Peking. Die USA sollten aufhören, andere zu beschuldigen und Konfrontation zu suchen.Es komme ziemlich häufig vor, dass US-Ballons in großer Höhe über andere Länder flögen.

Auch schickten die USA Flugzeuge und Kriegsschiffe, um Informationen über China zu sammeln, sagte der Sprecher. In diesem Jahr seien bereits 64 Einsätze im Südchinesischen Meer verzeichnet worden.

