Gibt es ein Land jenseits der Eiswände der Antarktis?

Gibt es ein Land jenseits von Eiswänden?

Ich bin mir nicht sicher, was Sie fragen, aber ich denke, Sie fragen, ob es in der Theorie der flachen Erde ein Land jenseits der Eiswände an den Rändern der Erde gibt.

In dieser Theorie ist die Erde eine halbe Kugel mit Eiswänden an den Rändern, um zu verhindern, dass alles herunterfällt.

Die Eiswände sind die Antarktis und breiten sich ringförmig um die Ränder aus. Der Südpol scheint nicht zu existieren.

Soweit ich das beurteilen kann, ist hinter den Eiswänden am Rand der flachen Erde ein großer Wasserfall und Weltraum.

Auf der anderen Seite der Eiswände endet die Erde, es sei denn, Sie gehen unter.

Angenommen, Sie sind mit einem Flugzeug über die Eiswände geflogen. Sie würden nichts als Raum sehen. Wenn Sie dann unter die Erde tauchen, würden Sie die Schattenseite des Landes finden.

Ich vermute, es wäre hauptsächlich Stein, da Schmutz abfallen würde.

Wie kann ich an der antarktischen Eiswand vorbeifahren, die die Erde umgibt?

Sie können nicht, weil es keine antarktische Eiswand gibt; Die verborgenen Kontinente, die Sie auf der Flache-Erde-Karten sehen, sind jemandes kreative Fiktion.

2. Sie können nicht, weil die Verschwörung uns vor den Bewohnern der verborgenen Kontinente jenseits der Mauer schützt.

Wenn wir jemals in ihr Territorium eindrangen, wer weiß, was passieren könnte?

Laut Flache-Erde-Karten ist die Antarktis eine Eiswand. Jenseits dieser Mauer liegen die verborgenen Kontinente.

Ich finde diese Orte so faszinierend, dass es schade ist, dass es sie nicht gibt. Aber wie Sie hinter Libris sehen können, ist eine weitere Eiswand. Und darüber hinaus?

Weitere Kontinente: Mortis, Amen, Kek und Gonoria. Wie Sie sehen können, sind sie von einer weiteren Eiswand umgeben. Was ist Ihrer Meinung nach darüber hinaus? Vermutlich weitere Kontinente, gefolgt von einem weiteren Eisring, gefolgt von weiteren Kontinenten, gefolgt von einem Sie-raten-es.

Nach diesem Modell ist der Nordpol der Mittelpunkt der Welt, der eine flache Scheibe ist, die unendlich lang ist und deren Rand niemals erreicht werden kann.

Und jenseits der Antarktis gibt es nach diesem Modell neue Länder zu erforschen.

Wie schade, dass keines von ihnen existiert.

Oder vielleicht sollten wir dankbar sein, dass es sie nicht gibt. Was wäre, wenn die Bewohner von Hapis oder Gemina sich entschieden, uns zu erkunden? Vielleicht uns kolonisieren? Vielleicht würden ihre Entdecker neue Krankheiten bringen, gegen die wir keine Immunität entwickelt haben.