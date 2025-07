Medienbericht: Jesusähnliche Wolkenformation versetzt Kirchgänger auf den Philippinen in Erstaunen (Video)

Gemeindemitglieder einer katholischen Kirche auf den Philippinen waren verständlicherweise beeindruckt, als sie zum Himmel aufblickten und plötzlich eine Wolkenformation bemerkten, die Jesus ähnelte.

Der bemerkenswerte Moment ereignete sich Berichten zufolge am 14. Juni während einer Feier zum Nationalen Jugendtag in der Basilica Minore Unserer Lieben Frau von Penafrancia in Naga City. Zeugin Aya Miranda, die die Wolkenformation filmte, erinnerte sich: „Am frühen Morgen war der Himmel dunkel und trüb.

Es sah aus, als würde es jeden Moment regnen, doch im Verlauf der Messe hielt sich das Wetter zurück.“

Nach dem Gottesdienst versammelten sich Hunderte von Menschen vor der Kirche, um weiter zu feiern. Überraschenderweise sahen sie etwas Wunderbares.

Am nun klaren Himmel war über der Menge eine Wolkenformation aufgetaucht, die an Jesus mit ausgestreckten Armen erinnerte.

„Viele Anwesende konnten nicht anders, als zu glauben, dass es mehr als nur ein Zufall war“, staunte Miranda. Sie bezeichnete das erstaunliche Erlebnis als „Erinnerung daran, dass Glaube vereint und der Himmel zuhört“.

Was halten Sie von diesem wundersamen Anblick über der Kirche?

Video: