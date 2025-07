Wissenschaftler zeigen, wie wahrscheinlich ein Weltuntergangsszenario ist, bei dem die ganze Erde verschluckt wird, und wie wir es verhindern können

Forscher der Universität Durham enthüllten ihre Ergebnisse nach der Durchführung von 100.000 Simulationen des potenziell katastrophalen Ereignisses.

Obwohl es bereits mehr als genug Trübsal und Finsternis gibt, fragen sich die Menschen unweigerlich, wann der Weltuntergang kommen wird.

Es gibt einige verschiedene Szenarien, die von Experten vorgeschlagen wurden, und Elon Musk hat sogar seinen Hut in den Ring geworfen, um seine düstere Vorhersage mitzuteilen .

Und nun haben Wissenschaftler eine dieser Hypothesen über die Auslöschung der Menschheit auf die Probe gestellt, um herauszufinden, wie wahrscheinlich sie wirklich ist.

Im Wesentlichen könnte die Andromedagalaxie auf dem Weg zu einer Kollision mit ihrem nächsten Nachbarn sein, unserer geliebten Milchstraße.

Laut NASA rasen die beiden mit 300.000 Meilen pro Stunde aufeinander zu, und das könnte offenbar große Probleme für unseren Planeten bedeuten .

Was könnte passieren, wenn die Galaxien kollidieren?

Wissenschaftler warnen, dass ein Frontalzusammenstoß das Leben auf der Erde endgültig beenden könnte – aber keine Panik, denn bis dahin sind noch mindestens fünf Milliarden Jahre vergangen.

Wenn die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie zusammenstoßen, käme es grundsätzlich zu einer „großen Verschmelzung der beiden Giganten“, und gemeinsam würden sie sich „zu einer riesigen elliptischen Galaxie entwickeln“, erklärt die NASA .

Aber was wird mit der kleinen alten Erde geschehen?

Da es bis zu diesem Weltuntergangsszenario noch fünf Milliarden Jahre dauern kann, werden bis dahin bereits zahlreiche Veränderungen im Sonnensystem stattgefunden haben.

Zu diesem Zeitpunkt nähert sich die Sonne wahrscheinlich dem Ende ihrer Lebensdauer . Wenn sie ausbrennt und sich in einen Roten Riesen verwandelt, wird sie die Erde verschlingen und den Planeten unbewohnbar machen.

Oder, wie die NASA es ausdrückt, die Welt wird „zu einer eisigen, leblosen Aschemasse reduziert“.

Doomsday-Szenario-Studie

Da für die Menschheit im Falle einer solchen Kollision sehr viel auf dem Spiel steht, haben sich einige unserer besten und klügsten Köpfe entschlossen, herauszufinden, wie wahrscheinlich dieses Szenario tatsächlich ist.

Forscher der Universität Durham haben nun die Wahrscheinlichkeit abgewogen, dass Andromeda und die Milchstraße zusammenstoßen und dabei die Erde verschlucken.

Während der Studie führte das Team 100.000 Simulationen des Ereignisses durch, um zu sehen, welche unterschiedlichen Ergebnisse es geben könnte – einschließlich der Frage, ob die Galaxien höflich aneinander vorbeigehen könnten, ohne Kontakt aufzunehmen.

In zwei Prozent dieser Simulationen ist das Schlimmste passiert: Die beiden Planeten kollidierten innerhalb eines Zeitraums von fünf Milliarden Jahren.

In etwa der Hälfte der Simulationen zogen Andromeda und die Milchstraße langsam aneinander vorbei – so langsam, dass sie beide begannen, sich zu spiralförmig zu bewegen, was schließlich zu einer Verschmelzung führte.

Aber die gute Nachricht ist, dass diese Simulationen den Zeitplan offenbar etwas nach hinten verschoben haben.

Sie schätzten, dass dieses Szenario nicht erst in fünf Milliarden, sondern erst in acht bis zehn Milliarden Jahren eintreten könnte.

Die Forschungsergebnisse deuten also darauf hin, dass die prognostizierte Kollision zwischen den beiden Galaxien vielleicht doch nicht das Ende der Welt bedeutet – da die Welt bei der Verschmelzung der beiden Galaxien wahrscheinlich ohnehin nicht untergehen wird.

Was haben die Experten gesagt?

Dr. Till Sawala von der Universität Helsinki ist der Hauptautor der interessanten Studie und er erklärte, was die Ergebnisse der Forschung nahelegen.

„Unsere Ergebnisse legen nahe, dass eine Kollision, selbst wenn sie stattfindet, erst stattfinden könnte, wenn die Erde und die Sonne nicht mehr existieren“, sagte er der Daily Mail.

„Selbst wenn es vorher passiert, ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Erde in diesem Fall etwas zustößt – selbst wenn zwei Galaxien kollidieren, sind Kollisionen zwischen Sternen sehr unwahrscheinlich.“

Der Co-Autor der Studie, Professor Carlos Frenk von der Durham University, fügte hinzu: „Das Universum ist ein dynamischer Ort, der sich ständig weiterentwickelt.

„Wir sehen, dass externe Galaxien oft mit anderen Galaxien kollidieren und verschmelzen. Dabei entsteht manchmal das Äquivalent eines kosmischen Feuerwerks, wenn Gas, das ins Zentrum des Fusionsüberrests getrieben wird, ein zentrales Schwarzes Loch speist, das eine enorme Menge an Strahlung aussendet, bevor es unwiderruflich in das Loch fällt.

„Bis jetzt dachten wir, dies sei das Schicksal, das unsere Milchstraße erwartet. Jetzt wissen wir, dass es eine sehr gute Chance gibt, diesem schrecklichen Schicksal zu entgehen.“

Dass der Planet dieser Kugel (hoffentlich) entgangen ist, verdanken wir einer anderen Galaxie, denn die Anziehungskraft der Großen Magellanschen Wolke könnte ausreichen, um sicherzustellen, dass die Milchstraße nicht zu nahe an Andromeda herankommt.

Diese Satellitengalaxie mag klein sein, aber sie ist stark.

Die Experten sagten, dass sie nach der Einbeziehung der Großen Magellanschen Wolke und anderer Nachbargalaxien in die Simulationen davon überzeugt seien, dass dieses Weltuntergangsszenario keinen großen Anlass zur Sorge gebe.