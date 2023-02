Unter den Felsen: Ehemaliger NASA-Mitarbeiter erzählte von dem außerirdischen „Smartphone“-Gerät das vom Mars geliefert

Von Zeit zu Zeit tauschen ehemalige Militärangehörige, Mitarbeiter der CIA, des KGB, der NASA und anderer bekannter Behörden und Organisationen Informationen aus.

Im Jahr 2018 sprach Jim Courtney, der von 1984 bis 2016 bei der NASA arbeitete, über die Einzelheiten einer geheimen Mission zum Mars. Angeblich gehörte er selbst zu denen, die diesen Flug vorbereiteten, und es ging gut.

(Titelbild: Es gibt kein Artefaktfoto des außerirdischen Geräts. Dies ist nur eine Illustration)

Alles klingt nach Science-Fiction, aber wie immer könnten in dieser Offenbarung Elemente der Wahrheit stecken.

Im Jahr 2009 schickte Opportunity einen weiteren Stapel Fotos zur Erde, auf denen die Forscher der Agentur Artefakte entdeckten, die aus der Landschaft herausragten.

Sie sahen aus wie Schichten aus schwarzem Material mit darauf aufgebrachten Symbolen, die periodisch verblassten und dann grün aufleuchteten.

Eine Sonderkommission war der Ansicht, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Erforschung des Mars ein physisches Objekt mit einer technischen Funktion der Marszivilisation entdeckt wurde.

Aus Angst, dass es in die Hände der Chinesen oder Russen fallen könnte, modifizierte die Nasa schnell das nächste Rover-Modell. Die Tragfähigkeit wurde erhöht, Werkzeuge für die Feldarbeit wurden hinzugefügt, ein neues Informationssystem mit zusätzlichen Funktionen wurde programmiert und vor allem wurde die Möglichkeit eines Starts von der Marsoberfläche zur Rückkehr zur Erde geplant.

Laut Jim Courtney lief nicht alles glatt. Anstelle der drei gefundenen Artefakte wurde nur eines zur Erde geliefert. Der automatisierte modernisierte Rover hat die Aufgabe nicht vollständig bewältigt und weitere Flüge in das Gebiet haben die mysteriösen Objekte nicht gefunden.

Vielleicht hat jemand die Nasa überholt und vielleicht sind sie nicht einmal Menschen.

Im Forschungszentrum wurde versucht, das gelieferte Artefakt zu untersuchen. Es stellte sich heraus, dass dies ein Analogon zu unseren Smartphones ist, das nur aus Mineralien nach unbekannten Prinzipien der Energieerzeugung hergestellt wurde.

Anscheinend war das Gerät defekt, gab aber noch Energie ab. Es war auch nicht möglich festzustellen, durch welche Prozesse es die zur Erbringung elementarer Funktionen notwendige Energie selbst reproduzierte.

Ein NASA-Ingenieur erklärte, dass dies seiner Meinung nach eine Art Sender oder ein Blackbox-Analogon sei.

Es ist klar, dass einige Informationen auf dem Gerät aufgezeichnet sind, aber der aktuelle Stand der menschlichen Entwicklung erlaubt es uns nicht, die Prinzipien seiner Funktionsweise auf einem völlig anderen Entwicklungsstand zu erkennen und zu verstehen.

Basierend auf den bekannten Daten kann die Hauptschlussfolgerung gezogen werden – das außerirdische Technologien und dementsprechend Zivilisationen existieren.

Am Ende seiner Nachricht stellte Courtney fest, dass nur die Bilder, die mehrere Schutz- und Autorisierungsebenen durchlaufen, den durchschnittlichen Mann auf der Straße erreichen.

Alle Bilder, die Spuren der alten Marszivilisation oder moderner UFOs aufweisen, werden klassifiziert.

Ähnlich verhält es sich mit dem Mondprogramm. Echte Bilder von der Oberfläche dieser Körper wurden nur von einer begrenzten Anzahl von Menschen gesehen, die den Mitarbeitern der jeweiligen Missionen am nächsten standen.

Was angebliche Archivfotografien betrifft, so sind all dies künstlich geschaffene Kompositionen auf dem Konzept und nichts weiter.

Die Menschheit ist noch nicht bereit für die Wahrheit, daher ist es für alle besser, wenn Mond und Mars als unbewohnt gelten.