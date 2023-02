Mysteriöse Metallkugel an Strand angespült – ist sie nicht von dieser Welt? (Video)

Eine 1,5 Meter grosse Kugel wurde an einem japanischen Strand gesichtet. Worum es sich beim Objekt handelt, ist unklar – in den sozialen Medien wird derweil wild spekuliert.

An einem japanischen Strand wurde eine 1,5 Meter grosse Kugel entdeckt. Wie lokale Medien berichten, wurde die Kugel am Strand von Enshu in der Stadt Hamamatsu an der Pazifikküste des Landes angeschwemmt.

Es handelt sich vermutlich um eine Kugel aus Eisen. Sie sieht rostig aus und hat zwei Griffe an der Oberfläche, die darauf hindeuten, dass sie normalerweise an einem Haken befestigt sein könnte.

Nachdem ein Einwohner die Kugel entdeckt hatte, alarmierte die Polizei das Bombenentschärfungskommando, um die Metallkugel genauer zu untersuchen.

Der Bereich rund um die rostige Kugel wurde grossräumig abgesperrt. Die Untersuchung ergab, dass die Kugel innen hohl ist und dass keine unmittelbare Gefahr von dem mysteriösen Objekt ausgeht.

UFO, Überwachungsballon oder doch eine Boje?

Derweil wird in den sozialen Medien wild um die Herkunft der Kugel spekuliert. Einige verfolgen die Theorie, dass die Kugel aus dem Weltraum stammt oder dass es sich um eine andere Art von Überwachungsballon handelt.

Andere glauben an ein vom Himmel gefallenes UFO, während Manga-Fans sich an Dragon Ball erinnert fühlen. Eher plausibel ist die Theorie, dass es sich wegen der zwei Griffe an der Kugel um eine Verankerungsboje handeln könnte.

Bisher konnte noch nicht abschliessend geklärt werden, worum es sich bei dem mysteriösen Objekt handelt.

Laut örtlichen Medien wurden Selbstverteidigungskräfte und die Küstenwache gebeten, die Kugel zu identifizieren. Die Strandverwaltung wolle die Kugel zeitnah bergen.

Video: