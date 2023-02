Fehler in der Matrix?: Das Video zeigt einen toten Vogel, der an einer Stelle am Himmel eingefroren ist (Video)

Angeblich wurde irgendwo in den USA ein weiterer „Fehler in der Matrix“ mit einem am Himmel schwebenden Vogel gedreht.

Das Video wurde aus einem fahrenden Auto gefilmt, dessen Fahrer und Beifahrer etwas Seltsames vor sich bemerken, hoch über der Fahrbahn.

Bei der Annäherung wird klar: Das ist ein großer Vogel, der kopfüber hängt. Die Stromkabel über der Straße sind deutlich sichtbar, aber der Vogel berührt sie nicht einmal aus der Nähe.

Der Vogel bewegt sich nicht, als wäre er gestorben und in einer Position erstarrt. Und entweder gibt es dort keinen Wind, oder der Vogel reagiert überhaupt nicht darauf.

Die Version, dass der Vogel an so etwas wie einer Angelschnur fangen könnte, die so dünn ist, dass sie auf der Kamera nicht sichtbar ist, ist sehr unwahrscheinlich, da sich über dem Vogel nichts befindet, an dem diese Angelschnur befestigt werden könnte.

„Es ist so seltsam“, sagt eine weibliche Stimme im Video, als ihr Auto unter dem Vogel hindurchfährt. Leider gibt es keine Details zu diesem Vorfall, einschließlich wann und wo er gefilmt wurde und ob jemand versucht hat herauszufinden, was wirklich mit diesem Vogel passiert ist.

Etliche Passanten steht unter dem Vogel und machen Fotos von der Szene.

Video: