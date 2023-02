Forscher wissen endlich, was einen mysteriösen Nebel ausgelöst hat, der vor Jahrzehnten 12.000 Menschen in London tötete

Es erscheint merkwürdig, wenn Wissenschaftler heutzutage Problemen nachgehen, die vor 64 Jahren aktuell waren, gibt es doch genügend zeitgemäßere Fragestellungen, denen sie sich widmen könnten.

Doch manchmal können wir aus der Vergangenheit wichtige Schlüsse ziehen, die uns entscheidend in unserer aktuellen Forschung weiterbringen. Genau so verhält es sich mit einem Forschungsthema der Texas A&M Universität: Sie haben jetzt nicht nur die Ursache eines Jahrzehnte alten Problems gefunden, sondern auch einen wichtigen Beitrag für heutige Umweltproblematiken geleistet.

Gerade die am meisten verschmutzten Städte der Welt können von den Ergebnissen der Forscher profitieren.

Das Ereignis, um das es sich handelt, wird gemeinhin als der „Killer-Nebel“ bezeichnet und beschreibt ein Phänomen, das London im Jahre 1952 für vier Tage in Angst und Schrecken versetzt hat.

Erstmals aufgetaucht am 5. Dezember zog der Nebel in den darauf folgenden Tagen rund 12.000 Menschen in den Tod, sorgte für etwa 150.000 Krankenhausaufenthalte und tausende tote Tiere. Vier Jahre später trat der sogenannte „Clean Air Act“ infolge des Killer-Nebels in Kraft, welcher die Luftverschmutzung im Lande verringern sollte. Doch die wirkliche Ursache des Nebels wurde nie entschlüsselt.

Anhand von Messungen der Luft in China sowie Experimenten im Labor kamen die Forscher um Dr. Renyi Zhang zu folgendem Ergebnis: Stickstoffdioxid wandelte verhältnismäßig gutes Schwefeldioxid in eine tödliche schwefelige Säure um.

„Die Leute wussten, dass Schwefel einen großen Beitrag zum tödlichen Nebel leistete und Partikel von schwefeliger Säure durch Schwefeldioxide entstanden, die wiederum aus der Kohleverbrennung stammen,“ erklärt Zhang.

„Doch wie genau das Schwefeldioxid in die schwefelige Säure umgewandelt wurde, das war den Menschen nicht klar.“

„Unsere Ergebnisse zeigen nun, wie dieser Prozess durch Stickstoffdioxide gefördert wurde, welches ebenfalls ein Nebenprodukt der Kohleverbrennung ist und auch zu Beginn des natürlichen Nebels auftaucht. […] Die Partikel natürlichen Nebels sind mehrere zehner Mikrometer groß und die Säure liegt in ihnen außreichend verdünnt vor. Durch Verdunstung der Nebelpartikel blieben die kleineren säurehaltigen Partikel zurück und legten einen Nebelschleier über die Stadt.“

Ähnliches passiert momentan auch in chinesischen Großstädten. Dass dort kein vergleichbares Ereignis wie in London stattfindet, ist eher einem glücklichen Umstand zu verdanken: Denn China benutzt Düngemittel in großem Maße und diese, vermischt mit den zahlreichen Abgasen in Chinas Großstädten, führen zu einer Anreicherung von Ammoniak, der wiederum die Partikel des Killer-Nebels neutralisiert.

„Dank dieser günstigen Wechselwirkung entstehen in China keine Killer-Nebel, sondern lediglich neutrale Nebel,“ erklärt Zhang.

Was nicht heißen soll, der Smog in China sei gesund. Doch im Gegensatz zum Londoner Nebel von 1952 ist er diesem gewiss vorzuziehen.

Zhang hegt die Hoffnung, mit der neuen Erkenntnis über den Killer-Nebel, Großstädten in Sachen Umweltverschmutzung unter die Arme greifen zu können.

„Die Regierung verspricht, alles dafür zu tun um die Umweltverschmutzung zu minimieren, doch diese Schritte werden Zeit kosten. Wir glauben, wir haben mit der Lösung des Problems aus dem Jahre 1952 einen entscheidenden Beitrag leisten können um China weitere Ideen zu geben, wie man die Luftqualität verbessern kann.

Eine Reduktion von Stickstoffoxiden und Ammoniak ist wahrscheinlich förderlich, um die Bildung von schwefeligen Säuren zu hemmen.“

Video: