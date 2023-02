Die Weltraumfälscher

Netzfund:

Wir leben auf dem Flugzeug der Inertia in einem magnetischen Torus-Feld…

Wernher Von Braun, der Gründer der NASA, hat Psalmen 19.1 auf seinem Grabstein, der ein Vers über das Firmament ist (eine undurchdringliche Barriere, die das Wasser oben vom unteren Wasser teilt)

Bevor er die NASA gegründet hat, drehte er fiktive Weltraumfilme für seinen 33. Freimaurer-Grad…

Ein professioneller Weltraumfälscher wird Besitzer des weltweit führenden Weltraum-Erkundungsunternehmens und niemand hebt auch nur eine Augenbraue…

Die Mehrheit der Massen ist mit fiktionalen Disney-Cartoons und Filmen aufgewachsen, nur um die erwachsene Version von fiktiven Planeten, Galaxien und Universen von der NASA zu bekommen. Es ist nicht anders, als Family Guy statt Simpsons zu schauen, es ist dieselbe Show, nur verschiedene Charaktere und Grafiken.

Deine gesamte Realitätswahrnehmung wurde von Cartoons geprägt und geformt von dem Tag, an dem du sehen und denken konntest, drehbare Kugeln im ‚Raum‘ wurden dauerhaft in dein Unterbewusstsein projiziert…

Was uns erzählt wird, ist oft das genaue Gegenteil von dem, was tatsächlich ist und das Gegenteil von einem fliegenden drehenden Ball, der durch ein endloses Vakuum schießt, das die Sonne jagt, ist eine enthaltene flache, bewegungslose Ebene.

Sobald Sie verstehen, wie eine fiktive Ebene funktioniert, ist es für den Globus vorbei, es sei denn, Sie können mir Wasser zeigen, das die Außenseite einer sich drehenden Form entspricht – was unmöglich ist.

Eine fiktive Ebene verwendet das Verhalten von Wasser, das natürlich sein Niveau finden soll. Es ist der einfachste und effektivste Weg, zu testen, ob etwas eben ist, weil es nie falsch sein kann.

Selbstnivellierender Zement verwendet genau die gleiche Methode, es ist der Wassergehalt im Zement, der jedes Mal seinen Niveau garantiert, denn so verhält sich Wasser einfach.

Wasser ist der einzige Beweis, den man für eine flache Erde braucht, da es das reichlichste auf dieser Welt ist, man kann sein ganzes Leben nicht perfekt flaches Wasser sehen und weiter so tun, als würde man auf einem sich drehenden Ball leben, der mit Wasser bedeckt ist..

Die Leute denken, dass die Zentrifugalkraft der Beweis für einen sich drehenden Globus ist, aber im Gegenteil, sie zerstört sie tatsächlich.

Sie müssen nur schauen, wie eine Waschmaschine funktioniert oder in Ihren örtlichen Park gehen und Wasser auf den Kreisverkehr gießen und drehen.

Es ist sehr einfach, beobachte, beprüfbare Realität und es ist keine Diskussion notwendig. Jeder, der sich weigert, Wasser zu verstehen, ist keine Sekunde deiner Zeit wert, lass ihn das Leben der Lügen leben, die ihre Herren für sie gemacht haben.

Die Sonne braucht 24 Stunden, um eine ganze Runde um die Erde zu drehen, das bedeutet, dass die Sonne am nächsten ist, wo sie sich am Mittag befinden.

So funktionieren Zeitzonen, die Sonne kreist über der Erde, die sich allmählich alle 3 Monate in und außerhalb der Jahreszeiten wendet.

Deshalb haben Grönland und Alaska 24 Stunden Sonne in ihrer Sommerzeit, da sie nie am Horizont vorbeikommt, bis sie sich auf die nächste Saison ändert. Auch deshalb ist die Antarktis gefroren, weil die Wärme der Sonne nicht so weit reicht.

Sehen Sie, wir leben in dem kompliziertesten Zeitstück, das je gemacht wurde. Die Sonne sagt die Stunde, der Mond den Monat und die Sterne die Jahreszeit.

Himmelsnavigation ist nur auf einer flachen Ebene möglich, wenn sich die Leuchtmittel darüber drehen, sonst navigierst du nur eine winzige Triangulation des unendlichen Kosmos, den du verkauft hast, das ist ein Rezept zum Verlieren.

Die Sterne sind eindeutig fest wie ein Uhrwerk, sie machen jede Nacht und jedes Jahr dasselbe für die Ewigkeit, das ist nicht das Verhalten eines sich ewig expandierenden Kosmos, oder?

Du bist keine zufällige Lebensform auf einer Spezifikation von Weltraummüll, die durch eine endlose Leere des Nichts schießt.

Absolut alles auf dieser Welt wurde entworfen, kein einziges Lebewesen ist zufällig oder zufällig hier, alles mechanische muss sorgfältig gestaltet werden sonst funktioniert es nicht oder ist nicht effizient.

Die meisten unserer Maschinen basieren auf Dingen, die wir in der Natur sehen, denn was auch immer alles entworfen hat, hat bereits die besten Materialien, Strukturen und Strategien herausgefunden, es hat die Gesetze der Physik festgelegt und weiß, wie man sie verbiegen kann.

Zum Beispiel, wie die Körperform und Federn eines Vogeles perfekt für den Flug gestaltet sind und das Blatt einer Pflanze als Solarmodule dient, das ihm Energie zum Atmen liefert.

Jedes einzelne Stück Technologie und Maschine in dieser Realität wurde von einem menschlichen Gehirn entworfen. Du wurdest dazu gebracht, zu denken, dass der mächtigste Supercomputer der Welt, direkt hinter deinen Augen, ein Produkt eines Höhlenmenschen ist, der auf einem Korkenzieher sitzt, mit Wasser bedeckt, ein geschmolzener Raketenball…

Nichts ist zufällig hier, besonders du.