Horrorflug durch Turbulenzen (Video)

Gleich zwei Flugzeuge deutscher Airlines sind in schwere Turbulenzen geraten. Dabei wurden zahlreiche Menschen verletzt. Eine Maschine musste sogar notlanden.

Unvorhersehbare Turbulenzen haben auf zwei Interkontinentalflügen zu Chaos geführt. Auf einem Lufthansa-Flug vom texanischen Austin nach Frankfurt spielten sich am Mittwoch über den USA in einem Airbus A330 dramatische Szenen ab.Gegenstände, Essen und sogar Menschen seien „durch die Luft geflogen“, als Flug LH469 ohne Vorwarnung urplötzlich absackte.

Passagiere krachten mit den Köpfen an die Flugzeugdecke und verletzten sich. Die betroffenen Fluggäste wurden bereits an Bord durch das Flugpersonal erstversorgt. Anschließend landete das Flugzeug außerplanmäßig in Washington D.C.

Ebenfalls in heftige Turbulenzen geriet am Donnerstag eine Maschine der Fluggesellschaft Condor auf einem Flug von Frankfurt nach Mauritius. Etwa 20 Passagiere verletzten sich dabei. Weil es in der Flugzeugkabine nach dem Vorfall erhebliche Schäden gibt, wird die Maschine auf Mauritius erst einmal technisch überprüft.

Clear Air Turbulence (CAT) als Ursache

Bei den schweren Turbulenzen handelte es sich offenbar um sogenannte „Klarluftturbulenz“, die auch als Clear Air Turbulence (CAT) bezeichnet wird. Diese tritt immer mal wieder bei scheinbar gutem Wetter ohne sichtbare Wolkenphänomene oder sonstige Anzeichen recht plötzlich auf.

Verursacht wird sie dadurch, wenn in den Flughöhen von Verkehrsflugzeugen in rund 10.000 Metern Höhe verschiedene Luftmassen aufeinandertreffen, die sich mit stark unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen. CAT kann dabei insbesondere über Gebirgszügen oder auch im Bereich des Starkwindbandes der Atmosphäre, des sogenannten Jetstreams, auftreten.

