Zylindrisches UFO fliegt aus dem Vulkan Popocatépetl (Videos)

Am 7. März 2023 nahm eine Webcam ein zylindrisches Objekt auf, das scheinbar aus der Seite des Vulkans Popocatépetl in Mexiko auftauchte und in den Himmel aufstieg, bis es nicht mehr sichtbar war.

Der bekannte Ufologe Jaime Maussan nahm an, dass es sich bei dem Objekt um ein transmediales UFO nichtmenschlichen Ursprungs handelte.

Der Vulkan Popocatépetl ist bekannt für seine vielen mysteriösen UFOs, die im Laufe der Jahre in, aus oder über den Vulkan geflogen sind, aber bis heute gibt es keine Erklärung für das Vorhandensein dieser Objekte, aber es wird gesagt, dass sich eine geheime Alienbasis innerhalb oder in der Nähe des Vulkans befindet.

Video:

Die Kamera nahm erneut ein UFO auf, das in den Vulkan Popocatepetl flog

Kürzlich veröffentlichte der Ufologe Scott Waring ein Video von einem nicht identifizierten Flugobjekt (UFO), das in die Mündung des mexikanischen Vulkans Popocatepetl fliegt.

Das Objekt wurde von einer Kamera erfasst, die zur Überwachung der vulkanischen Aktivität entwickelt wurde.

Das Video unten zeigt, wie ein unbekanntes helles Objekt, ähnlich einem fallenden Meteoriten, angeblich in die Mündung eines aktiven Vulkans fliegt.

Scott Waring erklärt zuversichtlich, dass dies ein echtes außerirdisches Schiff von enormer Größe ist. Der Krater des Vulkans hat einen Durchmesser von 600 Metern und das UFO ist mindestens 1/6 von 100 Metern breit.

Anfangs ändert sich der Schwanz des Flugobjekts nicht, aber dann plötzlich, als das UFO in den Vulkan fliegt, wird sein Schwanz sehr dünn.

Dies bedeutet, so der Forscher, dass das Schiff vor dem Eintritt in die Vulkanmündung stark langsamer wurde, was bedeutet, dass es kontrollierbar war.

Solche Phänomene werden oft von Beobachtungskameras in der Nähe dieses Vulkans aufgezeichnet, und nicht identifizierte Objekte flogen nicht nur hinein, sondern flogen auch schnell heraus.

Video: