Künstliche Erdbeben: Nikola Teslas Forschungen und seine geheim gehaltenen Auswirkungen in der Gegenwart

Grauenvolle Bilder mit teilweise Hunderttausenden von Toten durch die Auswirkungen von Erdbeben erreichen uns immer wieder über die Medien. Dabei wird den Menschen ständig erklärt, warum uns weshalbves zu der jeweiligen Tragödie kam.

Vonvden Verschiebungen der Kontinentalplatten einmal ganz abgesehen, wird allerdings

eine Alternative bis heute in den Massenmedien wohlweislich verschwiegen: Künstlich erzeugte Erdbeben als militärische Option.

Bereits vor über 100 Jahren konstruierte der Erfinder Nikola Tesla erfolg reich ein kleines Gerät, mit dem er ein ganzes Hochhaus in New York zum Wanken brachte. Dieses steht heute im Tesla-Museum in Belgrad für jedermann zu besichtigen.

Trotzdem ziehen die Massenmedien bis heute, über 100 Jahre später, künstliche Erdbeben als Ursache von Erdbeben nicht einmal in Erwägung. Lesen Sie hier warum.

„Gute Menschen denken nicht schlecht“. Dieser Ausspruch trifft den Nagel in diesem Zusammenhang einmal mehr auf den Kopf, wenn man Otto-Normalbürger bei der Betrachtung der Nachrichten zu Erdbebenszenarien in den Massenmedien

befragt. Wollen wir deshalb jene Fakten partout nicht wahrhaben:

Bereits im Jahre 1898 schaffte es Nikola Tesla durch ein kleines Gerät (siehe Abbildung unten), dem sogenannten “ Oszillator“, ein ganzes Hochhaus in New York zum Wanken zu bringen.

Der Vorfall sorgte zu einem überlieferten groß angelegten Polizeieinsatz, bei dem Ambulanzwagen und Polizei in die Houston St. in New York im Jahre 1898 ausrückten. Tesla entschuldigte sich im Nachhinein für den Vorfall.

Dieses Gerät ist heute im Tesla-Museum in Belgrad ausgestellt. Die Forschungen, aufbauend auf die Erkenntnisse von Tesla, laufen im militärischen Sektor bereits seit vielen Jahrzehnten. Es ist heute ein offenes Geheimnis, dass durch Waffensysteme dieser Art, basierend auf die Experimente und bereits ausgereiften Technologien von Tesla vor über 100 Jahren, schwere Erdbeben erzeugt werden können, welche von natürlichen Beben nicht zu unterscheiden sind.

Wer war Nikola Tesla? Er ist der „Erfinder“ des Wechselstroms und der Funkfernsteuerung. Er ließ ein riesiges Kraftwerk erbauen, mit welchem man die Wasserkraft der Niagarafälle zum ersten mal zur Stromerzeugung nutzbar machte. Tesla erfand gleichzeitig mit dem Wissenschaftler Röntgen den Röntgenapparat, lies diesem aber den Vortritt. Trotzdem werden aufgrund seiner Verdienste alle Tomographen in Teslas Stärke beziehungsweise Einheit gemessen.

Um nur einige Beispiele zu nennen. Außerdem erfand er ein weltweites System, mit dem wir heute überall freie anzapfbare Energie haben würden, wenn es sich durchgesetzt hätte.

Die Geldgeber sprangen aber ab, als sie merkten, dass man nirgendwo den Stromzähler anbringen konnte, um die Menschen abzukassieren.

Deshalb haben wir heute nicht das von Tesla konzipierte Wardencliff-System der frei anzapfbaren Energie für alle – sondern ein bewusst aufgebautes System der Ausbeutung. All dies ist nachzulesen in nahezu jeder bekannten Tesla-Biographie. Tesla war zudem davon überzeugt dass Außerirdische existieren und ein Kontakt mit

ihnen möglich sei.

Nikola Tesla selbst behauptete, dass man durch die Forschung zur Erdbebenerzeugung sogar die Erde spalten könnte. Seit damals laufen die Forschungen auf diesem Gebiet auf Hochtouren. Die Nazis im Dritten Reich konstruierten und erprobten ebenfalls Technologien, die auf die Erfindungen von Tesla Jahrzehnte zuvor aufbauten.

Viele Länder haben die Technologien über Jahrzehnte auf dem militärischen Sektor erprobt und ausgebaut.

Trotz dieser vorhandenen Waffensysteme kam bislang kein Staat der Welt offiziell auf den Gedanken, dass es unter Umständen kein Zufall ist, wenn in bestimmten Regionen und Ländern Erdbeben ausgelöst werden, selbst wenn zuvor immense Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten auf politischer Ebene vorherrschten. Wie vor einigen Jahren auch im Iran und Afghanistan.

Warum wird die Existenz dieser militärischen Technologien seit Jahrzehnten verschwiegen? Einige geben zu bedenken, dass Naturkatastrophen neben Kriegen zu den größten Einnahmequellen der Banken gehören, bedingt durch Reparationszahlungen, Militäreinsätze, Wiederaufbau und neue Kredite.

Sind Katastrophen wie wir sie aus Haiti kennen, unter Berücksichtigung der Fakten, tatsächlich allesamt auf unkalkulierbare Naturereignisse zurückzuführen? Oder legt die Existenz der Technologien zur Erzeugung gewaltiger Erdbeben den Schluss nahe, dass einige der Katastrophen auf Massenmord zurückzuführen sind?

Auch Politikler wie der venezualische Staatspräsident Huqo Chávez sind davon überzeugt, dass die Erdbeben in Haiti und Japan künstlich von den USA erzeugt wurden…

Quelle