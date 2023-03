Unheimliche Figur in einem Tunneln unter einem Geisterschloss in Wales gefilmt (Video)

Eine walisische Frau kratzte sich am Kopf, als sie eine scheinbar gespenstische Gestalt in den Tunneln unter einem notorisch von Geistern heimgesuchten Schloss filmte.

Das gruselige Filmmaterial, das unten zu sehen ist, wurde Berichten zufolge letzten Monat von Emily Price aufgenommen, als sie und ihr Mann das legendäre Cardiff Castle des Landes besichtigten.

Als sie durch die Tunnel ging, die im Zweiten Weltkrieg als Schutz vor Luftangriffen dienten, bemerkte sie, dass ein Redner eine legendäre Rede von Neville Chamberlain spielte, in der er den Eintritt Großbritanniens in den Konflikt ankündigte.

Sie fand den Moment besonders ergreifend, zückte ihr Handy und begann zu filmen, entdeckte aber bald etwas Seltsames in einem angrenzenden Gang vor sich.

„Es sah aus wie eine Frau ohne Gesicht“, erinnerte sie sich später und bemerkte, dass die Figur „ein grau-weißes Kleid zu tragen“ schien.

Fasziniert von dem, was sie gerade gesehen hatte, wagten sich Price und ihr Mann dorthin, wo der mysteriöse Fremde gewesen war, stellten jedoch fest, dass der Tunnel leer war.

Nachdem sie den unterirdischen Bereich des Schlosses verlassen hatten, waren sie doppelt verwirrt, als sie keine Anzeichen einer Person sahen, die auf eine Weise gekleidet war, die das Aussehen der merkwürdigen Gestalt erklären könnte.

Was man sich als sowohl erfreuliche als auch beunruhigende Erfahrung vorstellt, wurden Price‘ Versuche, die Erfahrung als bloßes Missverständnis abzutun, zunichte gemacht, als ihr klar wurde, dass die mögliche Geistersichtung versehentlich auf Film festgehalten worden war.

Bemerkenswerterweise stellt Price fest, dass sie Geistern gegenüber ziemlich skeptisch ist und vor ihrer möglichen paranormalen Begegnung nichts von gruseligen Geschichten über Erscheinungen wusste, die speziell in den Tunneln gesichtet wurden.

Erst nachdem sie das Filmmaterial in den sozialen Medien geteilt hatte, wies ein ehemaliger Reiseleiter vor Ort darauf hin, dass die unheimliche Anomalie dem ähnelt, was Zeugen in den Gängen gesehen haben.

Während die Erfahrung ihre Sicht auf das Paranormale nicht völlig auf den Kopf stellte, räumte Price ein, dass „was auch immer ich in den Tunneln von Cardiff Castle gesehen habe, es wird für immer bei mir bleiben.