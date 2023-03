Von Zeit zu Zeit taucht immer noch eine neue Theorie über die Weltgeschichte auf, die besonders interessant ist, wenn sie auf einer geologischen Realität basiert.

Eine gegenwärtig weit verbreitete Vorstellung ist die Existenz eines großen Imperiums, das bis vor hundert Jahren den Großteil Asiens und Russlands umfasste, das zerstört und vertuscht wurde, um den Aufstieg der heutigen Nationen zu ermöglichen.

Dies wurde durch weltweite Schlammfluten, moderne Energiewaffen und die Auslöschung einer fortschrittlichen architektonischen und technologischen Zivilisation erreicht, die ihrer Zeit weit voraus war.

In den letzten vier Jahren hat die Theorie Zweigerweiterungen entwickelt, die in scheinbar alle Richtungen abgehen.

Die „Schlammflut“-Hypothese konzentriert sich auf das alte Reich von Tartaria oder Tartary, wie es vor zweihundert Jahren existierte, ein kontinentales Schaufenster für fortschrittliche Architektur, Transport, freie Energie und drahtlose Technologie.

Tartary wird allgemein als ein großer Teil Asiens und Russlands, begrenzt durch das Kaspische Meer und das Uralgebirge, den Pazifischen Ozean und Bulgarien sowie die südlichen Grenzen Chinas, Indiens und Persiens, beschrieben.

An einem Punkt nahm es den größten Teil des russischen Kontinents ein.

Tartaria ist eine Geschichte in der gegenwärtigen Verbreitung als ein Land, das der Welt einst bekannt schien, aber jetzt vergessen ist. Tartaria, Tartary oder Grand Tartaria beunruhigen Online-Forscher, wenn sie sich alte Karten ansehen, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen.

Die Intrige begann mit einem freigegebenen Dokument der CIA im Jahr 1957, in dem die Löschung der Geschichte des Landes durch kommunistische Angreifer erwähnt wurde.

Das Khanat von Khazan (Bulgarien) hieß Tatarstan, eine Republik der Russischen Föderation, die angeblich dieselbe Flagge wie das alte Tartaria führte.

Auf einer Karte von 1824 scheinen Chinesisch-Tartaria und China nebeneinander zu existieren. Um 1850 beginnt die Mongolei dort zu erscheinen, wo zuvor das unabhängige Tartaria war, während China sich zu einem Imperium ausdehnt und Tartaria aus dem Blickfeld verschwindet.

Die Schlammfluttheorie wird als „beobachtende Erklärung für eine Vielzahl wahrgenommener Mängel in den historischen Aufzeichnungen über Tartaria“ verwendet.

Diese historischen Mängel sind mit einer globalen Schlammflut verbunden, die dazu führte, dass Städte und Ländereien in der Erde versanken, was zu einer „konsequenten Umschreibung der Geschichte durch verschiedene politische Autoritäten in den letzten zweihundert Jahren“ führte.