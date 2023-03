Starseeds: Warum manche Leute glauben, sie seien Aliens, die auf der Erde leben

Es gibt eine neue Gruppe von Menschen auf der Erde, die glauben, dass sie Außerirdische sind. Sternenmenschen oder Sternensaaten sind Individuen, die glauben, dass sie aus anderen Dimensionen auf die Erde gekommen sind, um dabei zu helfen, den Planeten zu heilen und die Menschheit in das „goldene Zeitalter“ zu führen – eine Zeit großen Glücks, Wohlstands und Erfolgs.

Es mag ein wenig verrückt klingen, aber eine Internetsuche nach dem Begriff bringt über 4 Millionen Ergebnisse und es gibt Dutzende von Leuten, die Videos auf TikTok, Instagram und Facebook posten, die glauben, dass sie aus einer anderen Welt stammen.

Tatsächlich haben Inhalte mit dem Begriff #starseed über 1 Milliarde Aufrufe auf TikTok.

Im Gegensatz zu „Erdenseelen“, von denen gesagt wird, dass sie auf der Erde wiedergeboren werden, glauben Sternensaaten, dass sie von einem anderen Planeten wiedererwacht sind, um hier geboren zu werden.

Sternensaaten glauben, dass sie Kanäle zwischen göttlichen Reichen und der Erde sind und dass sie durch Meditation zwischen Galaxien transportieren können.

Sternensaaten glauben auch, dass sie in „Lichtsprache“ kommunizieren können – eine Form der Kommunikation, von der gesagt wird, dass sie menschliche Beschränkungen umgeht und die Sprache der Seele ist.

Die Idee wird weithin dem Autor Brad Steiger zugeschrieben, der produktiv über das Unbekannte schrieb und sich sehr für außerirdisches Leben und Außerirdische interessierte.

In seinem Buch Gods of Aquarius von 1976 führte Steiger seine Vorstellung ein, dass manche Menschen aus anderen Dimensionen stammen.

Gläubige behaupten, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, um festzustellen, ob Sie ein Sternensaat sind. Dazu gehören die Suche nach dem Sinn im Leben und das Gefühl von fehlender Zugehörigkeit.

Spirituell zu sein und einen starken Sinn für Intuition (Wissen) zu besitzen, sind ebenfalls Qualitäten eines Sternensaaten.

Sie sollen auch einfühlsam und sensibel sein und mehr körperliche und geistige Gesundheitsprobleme haben, da ihre Seelen nicht daran gewöhnt sind, einen menschlichen Körper zu haben.

Sternensaaten wollen der Menschheit helfen. Aber sie werden vom Leben auf der Erde überwältigt und tanken neue Energie, indem sie Zeit alleine verbringen.

Gläubige sagen auch, dass Sternensaaten den Wunsch haben, neue Kulturen und Sphären zu erforschen und zu erleben, was den Sternenmenschen hilft, dann neue Einblicke in die Existenz zu gewähren.

Beispiele sind neue (Verschwörungs-)Theorien über die Gesellschaft, ganzheitliche Gesundheitsinterventionen sowie Gedanken zu alten Aliens und Zivilisationen.

Vielleicht erkennst du einige Aspekte von dir in der obigen Beschreibung wieder. Viele Menschen berichten beispielsweise, dass sie nach einem Sinn im Leben suchen und sich manchmal verdrängt oder nicht dazugehörig fühlen.

Tatsächlich zeigt die Forschung, dass ein geringes Zugehörigkeitsgefühl oft mit Depressionen verbunden ist. Aber was bringt manche Menschen, die solche Gefühle erleben, zu dem Schluss, dass sie von einem anderen Planeten stammen müssen?

Insbesondere angesichts der Tatsache, dass kein Leben außerhalb der Erde jemals gefunden wurde und es keine Beweise dafür gibt, dass außerirdisches Leben jemals die Erde besucht hat.

Willkommen beim Forer-Effekt. Benannt nach Bertram Forer, dem Psychologen, der als Erster herausfand, dass es ziemlich einfach ist, Menschen dazu zu bringen, mit vagen Beschreibungen über sich selbst einverstanden zu sein – siehe Horoskope.

Das Konzept der Sternensaat ist eine Form des New-Age-Glaubens. Der Begriff bezieht sich auf alternative spirituelle Praktiken, die sich in den 1970er Jahren entwickelt haben.

Obwohl jeder New-Age-Glaube anders ist, haben Philosophien gemeinsame Merkmale: Sie betrachten die Existenz in Bezug auf das Universum und konzentrieren sich sowohl auf die Spiritualität als auch auf das Selbst. Denken Sie an Kristalle, Energieheilung und psychische Fähigkeiten.

Weitere Merkmale sind Reinkarnation, Karma und die Möglichkeit, eine höhere Bewusstseinsebene zu erreichen.

Die Unterstützung für New-Age-Glauben – wie Sternensaaten – nimmt zu. Sie entspringt einem Misstrauen gegenüber der Wissenschaft und Zweifeln an konventionellen Wahrnehmungen der Realität.

Insbesondere Zynismus gegenüber der modernen Gesellschaft und der Versuch, dem Leben einen Sinn zu geben.

Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale können manche Menschen auch dazu bringen, an die Vorstellung von Sternensaaten zu glauben. Wenn Sie beispielsweise zu Fantasien neigen und oft imaginäre und reale Ereignisse verwechseln, sehen Sie die Theorie des außerirdischen Bewusstseins möglicherweise als tiefgründig und wünschenswert.

In psychologischer Hinsicht ist dies als Quellenüberwachungsfehler bekannt, bei dem es sich um eine Art unbewussten Gedächtnisfehler handelt, bei dem eine Person verwirrt wird zwischen dem, was real und genau ist, und dem, was unwirklich und eingebildet ist.

Es wird häufig bei Schizophrenie beobachtet, und die Forschung hat Verbindungen zwischen der schizotypischen Persönlichkeitsstörung – einer häufigen Störung, die als leichte Form der Schizophrenie gilt – und dem Glauben an Verschwörungstheorien gefunden.

Ein weiterer Effekt, der solche Überzeugungen fördern kann, ist die sogenannte ontologische Verwirrung. Dies tritt auf, wenn Menschen nicht zwischen metaphorischen und sachlichen Aussagen unterscheiden können, wie zum Beispiel: „Alte Möbel wissen etwas über die Vergangenheit.“

Diese können eher wörtlich als metaphorisch interpretiert werden und machen es so wahrscheinlicher, dass Menschen pseudowissenschaftliche, transzendentale Theorien unterstützen.

Dies gilt insbesondere dann, wenn die Informationsquelle als vertrauenswürdig und sachkundig wahrgenommen wird. Als Einstein-Effekt bezeichnet, wird hier vertrauenswürdigen Informationsquellen aufgrund ihrer sozialen Glaubwürdigkeit mehr Glaubwürdigkeit eingeräumt.

Im Fall von Sternensaaten können mehrere Bücher, die von großen Verlagen veröffentlicht wurden, ein Gefühl von Authentizität vermitteln, ebenso wie die Tatsache, dass einige von ihnen Bestseller sind.

Tatsächlich scheint das Leben, wie wir es kennen, nicht so einfach zu sein, wie wir es uns einst vorgestellt haben.

