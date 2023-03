Hier ein neuerlicher Netzfund:

Dieser Text basiert weitgehend auf dem Artikel „The Earth was Flat in Medieval Times“ (Die Erde war im Mittelalter flach). Prämisse ist, dass die Erde, in der wir mittlerweile leben, eine konkave Form hat – d.h. wir leben auf dem Inneren einer Hohlkugel:

Ein Modell der konkaven Erde – Die Himmelskörper befinden sich im Zentrum des „Universums“ bzw. des Welten-Ei. Die Lichtstrahlen bewegen sich gebogen anhand der Magnetlinien

Diese Theorie ist bekannt als „Konkave-Erde-Theorie“, oder „Innenwelt-Theorie“ und wurde z.B. vom deutschen Physiker Johannes Lang ausgearbeitet und in seinem Buch „Die Hohlwelttheorie“ dargestellt: Johannes Lang – Die Hohlwelttheorie

Prominentester Vertreter war Cryus Teed (The cellular cosmogony, or, The earth, a concave sphere)

Ein kurzer historischer Abriss findet sich hier: Verkehrte Welt

Teed stellt sich dieser Entwicklung entgegen und ist auf der Suche nach einem anderen System. Der Zufall kommt ihm dabei zu Hilfe. Bei einem seiner merkwürdigen Experimente streckt ihn 1869 ein Stromschlag zu Boden. Während der Bewusstlosigkeit hat er eine himmlische Erscheinung, die ihm ein Weltbild vermittelt, das sich diametral von dem der Astronomie unterscheidet. Demnach leben wir nicht auf der Oberfläche einer Vollkugel, sondern auf der Innenfläche einer Hohlkugel. Die Rundung der Erde ist nicht konvex, sondern konkav. Doch warum haben Astronomen von Galileo Galilei bis Wilhelm Herschel dies nicht längst bemerkt? Ganz einfach, weil sie und andere Naturwissenschaftler von einer geradlinigen Ausbreitung des Lichtes und einer konstanten Lichtgeschwindigkeit ausgehen. Breiten sich Lichtstrahlen jedoch bogenförmig aus, sind sie also gekrümmt, entsteht für den Beobachter lediglich die Illusion einer vollkugelförmigen Erde und eines unendlichen Alls. Die wahre Erde hingegen, verkündet die himmlische Erscheinung, bestehe aus zahlreichen Zellen und Sphären. Der Boden unter unseren Füßen ist nur 100 Meilen (161 Kilometer) dick und besteht aus 17 Metall- und Steinschichten. Wie eine Eierschale umschließt er das innere Universum. Der Durchmesser der Hohlkugel beträgt lediglich 8000 Meilen (12 875 Kilometer). Es gibt drei Sphären: Die erste ist die Atmosphäre auf der Erdoberfläche, gefolgt von einer Schicht Wasserstoff und schließlich Bor im Zentrum. Natürlich gibt es in diesem himmelszentrischen Weltbild auch für die Sonne einen Platz. „Die Sonne ist eine unsichtbare, elektromagnetische Energiequelle, die sich im Zentrum der Hohlkugel um sich selbst dreht. Dabei ist die sichtbare Sonne nur eine Reflexion wie der Mond“, erläutert Teed in seinem Buch „Zellulare Kosmogonie oder die Erde als Hohlkugel“, das 1898 erscheint. In nur 4500 Kilometer Höhe steht sie fest über der konkaven Erdoberfläche und ist entsprechend klein. Auch der Mond, die Planeten und Sterne sind nicht real, sondern lediglich Reflexionen des Sonnenlichts. Da die Sonne auch eine dunkle Seite hat und im 24-Stunden-Rhythmus rotiert, ist in diesem Weltbild auch für Tag und Nacht gesorgt. Für die Jahreszeiten gibt es ähnliche Erklärungen. Selbst die Gravitation findet ihre Ursache in der Sonne, es sind besondere Strahlen, die von ihr ausgehen und von den Metallschichten im Boden reflektiert werden.

Insbesondere im Deutschland des 20. Jahrhunderts war diese Theorie populär, und die führenden Köpfe im 3. Reich gingen wohl davon aus, dass sie der Wirklichkeit entsprach -auch wenn in der Öffentlichkeit die Forschungen zur konkaven Erde weitgehend unterbunden wurden (Johannes Lang wurde von den Nationalsozialisten verfolgt).

Die Überlegung, dass die Erde zwar in der Vergangenheit flach war, aber es heute nicht mehr ist, löst auch einige bestehende Widersprüche auf. So sind die Religionen und Mythen der Welt voll mit Anspielungen auf eine flache Erde – dennoch gibt es heute keine empirischen Beweise mehr für die flache Erde. Dies liegt möglicherweise daran, dass die Erde heute nicht mehr flach ist.

Die Erde war im Mittelalter flach​

Das folgende Gedankenexperiment, dass ich hier vorstellen möchte, vereint die flache Erde, die konkave Erde, die expandierende Erde (wachsende Erde) sowie die zoroastrische und biblische Schöpfungsgeschichte in einer einzigen Theorie.

Ich bin über die zoroastrische Version der Schöpfung gestolpert, die frappierende Ähnlichkeiten mit dem griechischen Alten Testament der Bibel aufweist. Es fehlt nur die Erschaffung des Firmaments (das gläserne Himmels-Firmament in meinem Modell der Konkaven Erde). Andere Teile des Mythos sind jedoch etwas detaillierter und klarer, wie zum Beispiel, dass die Erde nicht in 7 Tagen erschaffen wurde, sondern dass es sieben göttliche Emanationen bei jedem Teil des Schöpfungsprozesses gab. Der gesamte Schöpfungsprozess selbst soll 3000 Jahre gedauert haben. Auch das Wasser war nicht immer vorhanden, sondern wurde erst erschaffen.

Ich habe also diesen zoroastrischen Schöpfung-Mythos genommen und einfach das Firmament aus meinem Modell bzw. dem Modell in der Bibel hinzugefügt.

Hier ist die zoroastrische Version der Schöpfung:

Nach der zoroastrischen Kosmologie begann die Periode der (materiellen) Schöpfung, die ebenfalls 3.000 Jahre dauern sollte, nach dem Vertrag, als Ohrmazd das Ahunwar Gebet sprach, das Ahriman seine endgültige Niederlage offenbarte und ihn veranlasste, in einem Schlaf in die Dunkelheit zurückzufallen, der für die gesamte Periode der Schöpfung andauerte. Während dieser Zeit gestaltete Ohrmazd seine Schöpfungen in materieller Form, indem er ein „spirituelles yasna“ zelebrierte. Jede Schöpfung stellte er unter den Schutz eines der sieben Emanationen. Zuerst schuf er den Himmel, der die Welt wie eine Eierschale umschloss. Die zweite Schöpfung war das Wasser, das die untere Hälfte des „Eies“ ausfüllte. Die dritte Schöpfung, die Erde, hatte die Form einer flachen Scheibe und schwamm auf dem Urwasser. Auf ihr standen die vierte, fünfte und sechste Schöpfung, die einzelne Pflanze bzw. der Baum, der einzigartig geschaffene Stier und der erste Mensch. Die siebte Schöpfung, das Feuer, soll alle anderen Schöpfungen durchdrungen haben. Während der 3.000 Jahre der materiellen Schöpfung waren diese Schöpfungen unbeweglich, und die Sonne stand still in der Mitte des Himmels.

Die frühesten Karten, die ich für zuverlässig halte, sind die Ebstorfer- und die Hereford-Karte aus den Jahren 1200 und 1300 nach Christus. Dann die erweiterte, aber immer noch kreisförmige Fra Mauro-Karte (1450 n. Chr.). Ich vertraue diesen drei Karten. Alle drei zeigen die Erde als flache, kreisförmige Scheibe (die Fra Mauro-Karte vielleicht weniger, da die Erd-Expansion und der Prozess hin zu einer konkaven Erde zu diesem Zeitpunkt wohl bereits stattgefunden hatte).



Ich habe also das zoroastrische „Ei“ gezeichnet und mir die mittelalterlichen Karten oben als flache Erdscheibe vorgestellt. Im Grunde genommen nehme ich das zoroastrische Modell (ergänzt mit dem biblischen Firmament) und die mittelalterlichen Karten wörtlich.

Wenn man die Herford- und Ebstorfer Karten ernst nimmt, dann zeigen sie, dass die Erde flach war. Die Grafik zeigt, wie die Welt damals ausgesehen haben könnte, wenn man den zoroastrischen Schöpfungsmythos und die Bibel wörtlich nimmt.​

Ich denke, diese flache Erdenscheibe im Weltenei wurde im Zuge eines Kataklysmus zu einer konkaven (nach innen gekrümmten) Erde. Die Sonne befand sich in der oberen Hemisphäre (nicht im Zentrum des Hohlraums). Angenommen, es handelte sich um dieselbe Sonne und dieselbe Bewegung wie bei meiner Theorie der konkaven Erde, dann hätte sie größer ausgesehen und sich anders über den Himmel bewegt, einschließlich der Jahreszeiten und der Tages- und Nachtlängen usw.Irgendwann zwischen 1300 und 1450 wurde die Erdscheibe nach unten gedrückt, weil der elektromagnetische Gravitationsdruck der Sonne immer stärker war als der Druck des Urwassers unter der Erde. Eine Spitze oder ein Ungleichgewicht im Sonnendruck reichte aus, um die Erdscheibe und das Wasser in eine Schalenform zu verschieben. Dieser Prozess wird auf den historischen Karten in der Tat abgebildet. Die ersten Karten (Ebstorfer, Hereford) zeigen eine flache Erde. Mit der Fra Mauro-Karte beginnt dann der Prozess der Umwandlung in einer Schalen- bzw. konkave Form. Wie auch immer, das Firmament bog sich, als die Erdscheibe sich wölbte. Das Firmament muss vom Rand der Schale abgebrochen sein, als die Erde immer weiter nach unten gedrückt wurde. Die Ränder sind also irgendwann zersprungen. Vielleicht handelt es sich bei lybischem Wüstenglas um die Splitter des zerbrochenen Firmaments? Jedenfalls hatte sich der Druck noch nicht ausgeglichen, und mit jedem Ungleichgewicht der Sonne (in ihrem Zyklus) wurden der gläserne Himmel, die Erdscheibe und die Urgewässer weiter nach unten gedrückt. In dem Maße, wie sie nach unten gedrückt wurden, dehnten sich die Erde und das Wasser um das Ei herum aus, während sich die Sonne auf natürliche Weise weiter in Richtung des Zentrums des Hohlraums senkte.

Bis 1492 waren der Atlantische und der Indische Ozean entstanden, wenn auch kleiner als heute. Ich vermute hier, dass die Sonne die Erde und das Wasser fast ganz um das Ei herumgedrückt hat, um die konkave Erde zu bilden. Denn die Behaim-Karte von 1492 zeigt den höchsten nördlichen Breitengrad bei 85 Grad (ich musste sie zählen). Der südlichste Breitengrad ist der Antarktische Kreis bei 66 Grad südlicher Breite (ich habe sie auch gezählt).

Der Atlantische Ozean (und der Indische Ozean) waren die Teile der flachen Erdscheibe, die rissen (die schwächsten Bereiche), was wiederum Risse und Spalten verursachte, durch die das Wasser von unten das neue Ozeanbecken füllen konnte. Vergessen Sie nicht, dass die Erdscheibe nach unten gegen das Wasser gedrückt wurde, so dass das Wasser natürlich durch den schwächsten und dünnsten Teil der gestreckten Erdscheibe sickern konnte.

In den 1500er Jahren war die Erde nun vollständig um die Schale herum gewickelt, aber immer noch kleiner als die heutige Erde. In einem Artikel, den ich irgendwo habe, wird erwähnt, dass die Mercator-Karten um 1500 etwa 9 % (oder waren es 12 oder 16 %) kleiner waren als die heutige Erdkugel. Das liegt daran, dass sich der Druck zwischen der Sonne und dem Wasser noch nicht ausgeglichen hatte. Die Sonne am Himmel war vielleicht noch größer, aber sie näherte sich der heutigen Umgebung an.

Die Erdbewegungen von 1500 bis 1812 entstanden durch den Druck des Urmeeres gegen die Erdschale. Diese Bewegungen waren in gewisser Hinsicht vielleicht die dramatischsten, da die Erde und das Wasser sich aufgrund des Platzmangels nun nicht mehr so leicht in der Schale bewegen konnten. Das Land muss gegen sich selbst gedrückt haben, während sich die Ozeane ein wenig ausdehnten. Das konnte ganze Länder auslöschen (und das tat es auch).

Der Erdumfang dehnte sich zwar immer noch aus, weil das Wasser darunter auf einen kleineren Raum komprimiert wurde, aber bei weitem nicht mehr so stark wie zuvor, und genau das sehen wir. Der Unterschied zwischen 1450 und 1492 und dann um 1500 ist absolut gewaltig, aber zwischen dieser Zeit und 1812 ist er geringer.

Nach 1812 war der Druck zwischen der Sonne und den entgegengesetzten Urgewässern weitgehend ausgeglichen. Es gab immer noch Raum für Küstenveränderungen und die eine oder andere vulkanische Insel, die aus dem Nichts auftauchte, aber keine wirkliche Ausdehnung mehr. In den 1950er Jahren hatte sich der Druck so weit angeglichen, dass die Urgewässer keinen Platz mehr hatten, um sich zu bewegen, so dass es keine Küstenveränderungen oder selbst kleine Ortsveränderungen mehr gab.

Die frühen Karten gehen von einer flachen zu einer konvexen Schalenform über und werden erst in den 1840er Jahren und später zu einer umgekehrten konvexen Vollkugel. Die Mitte des 19. Jahrhunderts scheint der Beginn der massenhaften satanischen Umkehrungen (Inversionen) von allem zu sein. Die hohle Innenwelt wurde zu einem konvexen Planeten – die Wahrheit wurde in ihr genaues Gegenteil umgekehrt.

Eine der frühesten vollständig konkaven Karten, die ich finden konnte, wurde 1607 veröffentlicht, eine der letzten 1863.

Diese Art der Kartierung wird als stereografische Projektion bezeichnet. Lustigerweise wird sie in der Geologie häufig für die genaue Kartierung vieler geologischer Merkmale verwendet, einschließlich der Analyse von Falten, Verwerfungen und Brüchen. Laut Wiki wurde die Methode Anfang des 16. Jahrhunderts entwickelt.

Die Abbildung der Erde in Form einer konvexen Kugel wird als homalografische Projektion bezeichnet. Sie wurde viel später, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, erfunden, aber erst 1857 von Jacques Babinet neu erfunden und populär gemacht. Ihre Winkel und Formen sind ungenau, aber die Flächenproportionen sind richtig (relative Größe). Eine der frühesten Karten, die ich zu dieser Art der Projektion finden konnte, wurde 1846 veröffentlicht.

Das Interessanteste daran ist, dass die Erde zwischen der Hereford-Karte (ca Anfang 1300) und den Mercator-Karten der 1540er Jahre und später immer als Teilkugel gezeichnet wird, wie eine Schale. Genau das ist während der Übergangszeit zu erwarten, wenn die Erde sich von einer flachen in eine runde Form verändert.

Hier sind einige von ihnen, einige sind Teilkugeln, andere Dreiviertelkugeln. Die Hauptdaten sind chronologisch vielleicht ein wenig zweifelhaft, aber Sie verstehen die Idee.

Ptolemäus Cosmographia 1467 (1407)​

​

Bis 1407 ein Exemplar der Geographia aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt wurde, war im Abendland jegliches Wissen über diese Koordinaten verloren gegangen. Das Buch erregte großes Aufsehen, da es die Grundlage der mittelalterlichen Kartenerstellung in Frage stellte – die Kartographen hatten die Proportionen der Länder nicht auf mathematischen Berechnungen, sondern auf der Bedeutung der verschiedenen Orte aufgebaut – je wichtiger ein Land war, desto größer erschien es auf der Karte. Tatsächlich erwiesen sich viele von Ptolemäus‘ Berechnungen später als falsch. Die Einführung der Mathematik und die Idee der genauen Vermessung sollten jedoch das Wesen der europäischen Kartenerstellung für immer verändern. Diese Kopie von Ptolemäus‘ Weltkarte wurde etwas später, im Jahr 1482, hergestellt.​

​

Auf dieser Karte ist die Erde eine Schale – die Breitengrade flachen bei über 62 Grad und unter 24 Grad ab.

1488 – Henricus Martellus Germanu​

Die Karte wurde von einem in Florenz lebenden deutschen Kartographen angefertigt und spiegelte die neuesten Theorien über die Form der Welt und die genauesten Möglichkeiten, sie auf einer ebenen Fläche darzustellen, wider.

1511 – Venezianische Ausgabe von Ptolemäus‘ Geographica​

Ich konnte die Breitengrade auf der 1511-Karte nicht erkennen. Dafür bräuchte ich eine höhere Auflösung. Ich glaube, es sind immer noch maximal 60 Grad südlicher Breite.

Das erste Mal, dass ich auf einer Karte durchgehend 90 Grad sehe, ist die Karte von Maercator aus dem Jahr 1540. Sie ist als konvexer Globus gezeichnet:

Ich glaube wirklich, dass ich hier auf etwas Großes gestoßen bin. Was ich suche, sind Wetter- und Jahreszeitenbeobachtungen, einschließlich des Himmels während des Tages und der Nacht vor 1570. Vielleicht können wir auch herausfinden, wie die Sonne in Bezug auf ihre Höhe usw. auf einer flachen Scheibe Erde funktionierte. Wenn jemand Hinweise aus alten Büchern hat, bitte hier in diesem Thread posten. Vielen Dank!

Flache Erde in der Mythologie​

Die Mythologie und Kosmogonie der von J.R.R. Tolkien geschaffenen Welt enthält ebenfalls verschlüsselt diesen Prozess der Umwandlung der flachen Erde in eine konkave Erde:

Das Silmarillion besteht aus fünf Teilen. Der erste Teil, Ainulindalë, erzählt von der Erschaffung von Eä, der „Welt, die ist“. Der zweite Teil, Valaquenta, beschreibt die Valar und Maiar, die übernatürlichen Kräfte von Eä. Der nächste Teil, Quenta Silmarillion, der den größten Teil der Sammlung ausmacht, schildert die Geschichte der Ereignisse vor und während des Ersten Zeitalters, einschließlich der Kriege um drei Juwelen, die Silmarils, die dem Buch seinen Titel gaben. Der vierte Teil, Akallabêth, erzählt die Geschichte des Untergangs von Númenor und seinem Volk, der im Zweiten Zeitalter stattfindet. Der letzte Teil, Von den Ringen der Macht und dem Dritten Zeitalter, ist ein kurzer Bericht über die Umstände, die zu Der Herr der Ringe führten und in ihm dargestellt werden. (wiki)​

Numenor war das Königreich auf einer großen Insel im Westen von Mittelerde, dem Hauptschauplatz von Tolkiens Werken, und war die größte Zivilisation der Menschen. Nach Jahrhunderten des Wohlstands hörten viele der Bewohner jedoch auf, den Einen Gott, Eru Ilúvatar, zu verehren, und rebellierten gegen die Valar, was zur Zerstörung der Insel und zum Tod der meisten ihrer Bewohner führte. Tolkien wollte mit Númenor eine Anspielung auf das legendäre Atlantis schaffen. Kommentatoren haben angemerkt, dass die Zerstörung Númenors ein Echo des biblischen Sündenfalls ist. (wiki)​

Darin wurde erwähnt, dass sich die Welt im zweiten Zeitalter nach dem Untergang Númenors durch einen Kataklysmus veränderte: von „flach“ zu „rund“:

Vor dem Ende des Zweiten Zeitalters, als die Menschen von Númenor sich gegen die Valar auflehnten, zerstörte Ilúvatar Númenor, trennte Valinor vom Rest von Arda und bildete neue Länder, wodurch die Welt rund wurde. Von der ursprünglichen Welt blieb nur Endor übrig, und Endor war nun zu Eurasien geworden.​

​Die Welt, ohne die zugehörigen Himmelskörper, wurde von Tolkien in mehreren Texten als „Ambar“ bezeichnet, in späteren Texten nach dem Herrn der Ringe aber auch als „Imbar“, die Behausung, bezeichnet. Von der Zeit der Zerstörung der beiden Sonnen bis zum Untergang von Númenor war Ambar eine „flache Erde“, da die bewohnbaren Landmassen alle auf einer Seite der Welt angeordnet waren. Seine Skizzen zeigen eine scheibenförmige Form der Welt, die zu den Sternen hinaufschaut. Ein westlicher Kontinent, Aman, war die Heimat der Valar (und der Eldar). Die mittleren Länder, Endor, wurden „Mittelerde“ genannt und waren der Schauplatz der meisten von Tolkiens Geschichten. Der östliche Kontinent war unbewohnt.​

​

Als Melkor die beiden Bäume der Valar vergiftete und von Aman zurück nach Endor floh, erschufen die Valar die Sonne und den Mond, die zwar von Ambar getrennt waren, aber dennoch zu Arda (dem Reich der Kinder Ilúvatars) gehörten. Einige Jahre nach der Veröffentlichung von Der Herr der Ringe setzte Tolkien in einer Notiz im Zusammenhang mit der einzigartigen Erzählung „Athrabeth Finrod ah Andreth“ (die sich in Beleriand während des Krieges der Juwelen ereignet haben soll) Arda mit dem Sonnensystem gleich; denn Arda bestand zu diesem Zeitpunkt aus mehr als einem Himmelskörper.​

​

Nach den Berichten im Silmarillion und im Herrn der Ringe legte Ar-Pharazôn, als er in Aman einfiel, um den Valar die Unsterblichkeit zu entreißen, seine Vormundschaft über die Welt nieder, und Ilúvatar griff ein, zerstörte Númenor, entfernte Aman „aus den Kreisen der Welt“ und formte Ambar in die runde Welt von heute um. Akallabêth erzählt, dass die Númenorer, die den Untergang überlebten, auf der Suche nach ihrer alten Heimat so weit wie möglich nach Westen segelten, aber ihre Reisen führten sie nur um die Welt zurück zu ihren Ausgangspunkten. Vor dem Ende des Zweiten Zeitalters war also der Übergang von der „flachen Erde“ zur „runden Erde“ vollzogen worden.​

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Tolkien eine besondere Verbindung zur Quelle hatte. Seine Aufgabe war es, das alte Wissen vor der Zeit des Ersten Weltkriegs vor dem Vergessen zu retten, da dieser Krieg die Menschheit von ihren Wurzeln abschnitt. Durch Tolkiens Werk waren wir immer noch in der Lage, eine Verbindung zu unserer eigenen Vergangenheit herzustellen, ohne dass wir uns dessen wirklich bewusst waren. Vielleicht „erinnerte“ er sich daran, dass die Erde einst flach war.

Ein anderer von Tolkien benutzter Name für Númenor ist Atalante – das versunkene Land. Atlantis ist altgermanisch für „Alt-Land“, was „das alte Land“ bedeutet. Eine Region in Norddeutschland, in der Nähe von Hamburg, wird immer noch „Altes Land“ genannt. Und tatsächlich verortete ein früher Atlantis-Forscher das versunkene Atlantis genau in dieser Region (er hieß Jürgen Spanuth). Helgoland soll der Überrest von Atlantis sein, und „Helgoland“ bedeutet „Das Heilige Land“.

Das erinnert mich auch an die Mythen in esoterischen Kreisen (Gurdjieff, Ouspensky), dass der Mond ein relativ neues Phänomen ist und die Sonne in der Antike anders aussah, als heute.

Die expandierende Erde und das Welten-Ei​

Die Erde als sich öffnende Blume, gezeichnet von S.W. Carey – eine Metapher für den Prozess des Erwachens?

​

S. Warren Carey entwickelte die Theorie der expandierenden Erde sowie die Theorie der Plattentektonik, die auf Alfred Wegeners Ideen der Kontinentalverschiebung beruht.

Der Biochemiker Dr. Ray Peat kommentiert Carey und die spirituellen Implikationen seiner Theorie:

Aber abgesehen von den geologischen oder kosmologischen Fragen ist die expandierende Erde eine wertvolle Metapher. Die Natur der Sternenenergie und der Ursprung des Lebens sind keine entfernten oder abstrakten Themen, wenn wir anfangen zu spüren, wie die Erde unter uns und um uns herum anschwillt.​

​

[…]​

​

Obwohl die Theoretiker der „toten Materie“ heute das Bildungswesen, die Forschung und die Medizin beherrschen und so viele andere Systeme kontrollieren, dass die Welt objektiv im Niedergang begriffen ist (Gifte, Strahlung, Abholzung der Wälder, Unterernährung, schrumpfende Gehirne, Aussterben der Arten), stehen jetzt Techniken zur Verfügung, um einen Großteil des Schadens zu beheben und einen Aufwärtskurs einzuschlagen. Die Reparatur und Neuausrichtung beginnt mit einem System passiver Zwänge – einer „weltlichen Hülle“. Das Einzige, was sich dem konstruktiven, organisierenden Energiefluss widersetzen kann, ist das absorbierende, entropische Prinzip der Desorganisation, und wie William Blake betonte, gibt es eine Grenze der Kontraktion, aber keine Grenze der Expansion.​

William Blake verachtete die Vorstellung eines toten Universums, wie es die moderne Physik propagiert:

Die Idee eines „biologischen Kosmos“ erscheint nur dann seltsam, wenn sie einer Ideologie gegenübergestellt wird, die behauptet, dass das Leben auf der Erde allein in einem unermesslichen, toten Universum ist. Die Annahme einer toten, unintelligenten, sich zufällig bewegenden physischen Welt ist die Schöpfung einer Reihe von theologischen Ideen, die Blake als im Wesentlichen satanisch empfand. Blake zeigte, wie Sprache benutzt wurde, um die Realität zu verschleiern und der lebendigen Welt eine perverse Lebensweise aufzuzwingen.​

Dann können wir uns als nächstes fragen, ob es esoterische Konzepte über eine wachsende Erde gibt, und ja, die gibt es.

Das folgende Bild stammt von William Blake und basiert auf dem esoterischen Christentum (Miltons Paradise Lost, neben anderen Quellen)

„Endlich ist er reif und bricht aus der Schale aus“ aus The Gates of Paradise, William Blake 1793​

Aber wie kann sich ein Planet ausdehnen? Nach der herkömmlichen Physik kann er das nicht.

Es macht nur Sinn, wenn wir in einer hohlen, konkaven Erde leben, die sich tatsächlich ausdehnt, buchstäblich wie ein leerer Luftballon sich ausdehnt.

Blake beschrieb die tatsächliche Realität, es war keine Metapher. Wir leben in der weltlichen Schale, dem in vielen Mythologien beschriebenen Welten-Ei, das eine Barriere zwischen der äußeren Wirklichkeit darstellt und der Illusion, in der wir leben. Wir wachsen aus der Illusion in die Wirklichkeit, und die Erde reagiert auf unseren inneren Zustand, indem sie uns Schocks verpasst, wenn wir nicht wachsen wollen. Wenn wir inneren Frieden haben, wird die Welt außerhalb von uns dies ebenfalls widerspiegeln und in Harmonie sein. Sobald ein bedeutender Teil der Menschheit beschließt, aufzuwachen, was eine Entscheidung auf der Seelenebene ist, kann eine neue Lebensweise entstehen, und alles wird an seinen Platz fallen und einen Welleneffekt erzeugen, der jeden Menschen auf der Erde berührt, so dass jeder eine bewusste Entscheidung treffen muss, ob er sich auf die Seite des Lichts oder der Dunkelheit stellt. Die Öffnung der Erde mag mit der Qualität der Energie korrespondieren, die uns erreicht und uns auffordert, diese Entscheidung zu treffen. Diejenigen, die sich nach dem Aufwachen sehnen, sind die ersten, die mit dieser Energie in Resonanz gehen. Da die Menschen alle miteinander verbunden sind, kann es keine isolierte Entscheidung geben. Jeder Mensch wirkt sich auf alle anderen aus. Der nächste Schritt in unserer Evolution wird sein, dass das Leben uns wieder einen wirklichen Sinn gibt, wenn wir die Verbindung zum wahren Kern unseres Selbst und zum Zweck unserer Existenz wieder finden.

In einem Gedicht erwähnt Blake die konkave Erde:

Die weltliche Hülle ist eine riesige konkave Erde, ein immenser

Gehärteter Schatten aller Dinge auf unserer belebten Erde,

Vergrößert in die Dimension und verformt in den unendlichen Raum,

In siebenundzwanzig Himmeln und all ihren Höllen, mit Chaos

Und uralter Nacht und Fegefeuer. Es ist eine höhlenartige Erde

Von labyrinthischer Verworrenheit, siebenundzwanzig Falten von Undurchsichtigkeit,

Und endet dort, wo die Lerche aufsteigt.[Die weltliche Hülle]. Auszüge aus „Milton“. William Blake. 1908. Die Poetischen Werke​

Das kosmische Ei ist ein mythologisches Motiv, das in den Kosmogonien der ganzen Welt zu finden ist. In der modernen Kosmologie macht es keinen Sinn, denn wie kann die Welt ein Ei sein, wenn der Raum unendlich ist? Das kann sie nicht. Aber der Heliozentrismus ist eine große Lüge.

​

In der vedischen Mythologie wird diese Schale, die uns umgibt, der „goldene Fötus“ oder „goldener Schoß“ genannt. Die Schlange um das Ei stammt aus der griechischen Mythologie. In der ägyptischen Mythologie stammt alles Leben aus dem kosmischen Ei. Das Konzept des Welten-Eies gibt uns auch einen Hinweis darauf, was sich hinter Blakes „kontraktiver Kraft“ verbirgt: Die Schlange, die eine Metapher für die echsenartigen Wesen ist, die sich von uns ernähren.

Es gibt keine Planeten, es gibt kein „Universum“.

Die Theorie der wachsenden Erde wurde von Mainstream-Wissenschaftlern einhellig und ohne großen Aufwand argumentativ auseinandergenommen: Es macht nicht den geringsten Sinn, dass ein Planet, der sich in einem leeren Universum dreht, wächst (im Grunde kann ein Planet nach den Regeln der Physik keine Materie wachsen lassen. Dies wäre aber notwendig, damit die Erde innerhalb eines heliozentrischen Modells tatsächlich wachsen kann).

So etwas wie eine „expandierende Erde“ (Pangea), als Grundlage der Entstehung der Ozeane und der modernen Kontinente, macht nur in einer Welt Sinn, in dem die Dinge im Vergleich zum Mainstream-Modell invertiert sind (Konkave Erde).

Irgendwann werden wir akzeptieren müssen, dass ohne ein vernünftiges kosmologisches Modell niemand den gesamten wahren historischen und spirituellen Kontext der Menschheit vernünftig erklären kann. Das Leben auf einer sich drehenden Kugel, die durch ein leeres Universum rast, ist eine konzeptionelle Sackgasse, aber es ist die perfekte Metapher für unsere innere Leere und unser Gefühl des Getrenntseins von der Schöpfung. Jeder, der ohne jegliche Zweifel an das heliozentrische Modell glaubt, ist zu einem großen Teil in der Dunkelheit gefangen.

Das Fundament für eine lebenswerte Zukunft besteht darin, die Amnesie zu durchbrechen, uns wieder mit unser Vergangenheit zu verbinden.

Mit anderen Worten: Wir müssen vollständig menschlich werden, die Erde wieder als unser Zuhause beanspruchen und die parasitären Kräfte, die sich von uns ernähren, vertreiben.

Die Entwicklung der Menschheit durchläuft offenbar mehrere Stadien, und die Art und Weise, wie sich die Erde verändert, ist mit diesen verschiedenen Zeitaltern verbunden. Dies steht im Zusammenhang mit der historischen Bedeutung von Kalendern und astronomischen Konstellationen:

Paradiesischer Zustand

Der Sündenfall (kontrahierend, mögliche Metapher für einen Geburtsprozess, Gefühl der Trennung, ursprünglicher Kataklysmus, der die Menschheit vom natürlichen Leben abtrennt)

Erholung (Mischung aus Kontraktion und Expansion, aktueller Zustand, Herauswachsen aus kollektivem Trauma und Amnesie, Wiederverbindung miteinander, schmerzhaft, weil wir uns nicht wirklich daran erinnern wollen, wer wir sind, sondern lieber schlafen, zwei gegensätzliche Kräfte in uns und außerhalb von uns)

Erwachsen werden (expansiv, neue Hoffnung entsteht in der Menschheit, ein Teil der Menschheit beginnt zu erwachen)

Erwachsen sein (Bewusste Erinnerung an die gesamte menschliche Vergangenheit, keine Amnesie, volle Wiederverbindung mit der Geschichte, mit sich selbst und anderen)

Es ist möglich, dass uns ein stark kontraktives Ereignis bevorsteht, das die prophezeiten drei Tage der Finsternis ankündigt und uns zwingt, mit uns selbst in Kontakt zu treten, was zum Tod oder zur erzwungenen Expansion führt. Die Geburt eines Menschen ist ein plötzliches, traumatisches und kontraktives Ereignis, und vielleicht steht der Menschheit etwas ähnliches bevor.

Ende des Artikels.

Wer`s glaubt!?

Die Webseite terra-mystica.jimdofree.com stellt zu recht die Fragen:

Denn wenn die Erde tatsächlich flach ist …

wie lässt sich dann der leuchtende Punkt der ISS erklären, der die Erde umkreist und je nach Beobachtungspunkt hinter dem Horizont verschwindet, aber von einem dahinterliegenden Beobachtungspunkt weiterhin verfolgt werden kann? Wenn der Leuchtpunkt nur projiziert sein sollte, wo steht der Projektor, und wo ist die Projektionsleinwand und warum sieht man bei Nebel oder Wolken den Projektionsstrahl oder -kegel nicht?

welche physikalischen Kräfte halten sie zusammen, wenn es doch keine Gravitationskräfte gibt?

wie können Sonne und Mond beide gleichzeitig in konstantem, gleichbleibendem Abstand zu uns bleiben, wo doch die Aufwärtsbewegungen der Erde nur lediglich ihre eigene Schwerkraft bewirken? Und wenn die unterschiedliche Dichte und nicht die Schwerkraft darüber entscheidet, welche Körper auf- und absteigen, wie können dann in einer Vakuumröhre zwei Gegenstände völlig unterschiedlicher Dichte mit gleicher Geschwindigkeit zu Boden fallen?

wie ist es möglich, dass unzählige Menschen bereits die Erde umrundet haben – sind das alles Schwindler?

wie können sechs Monate lange Polarnächte oder Polartage, Polarlichter oder Jahreszeiten entstehen, wenn es die Sonne ist, die um die Erde kreist? Und wie entstehen die durch den Mond erzeugten Gezeiten, wenn es keine Gravitation gibt?

wie kommt dann das Erdmagnetfeld zustande?

wie lässt es sich dann erklären, dass die Erde (nach ihrer Theorie) nur in der Mitte und am Rand von riesigen Eisflächen bedeckt ist?

wie kommt dann unser Vulkanismus zustande, wenn die Erde flach ist und keinen Kern besitzt?

Wo bleiben die Beweise der Flache-Erde-Befürworter?

Dies ist nur eine sehr kleine Auswahl von rund 60 Fragen, für die die Flache-Erde-Befürworter keine wissenschaftlich, nachprüfbare Erklärung liefern können – oder wollen. Auch ist es unverständlich, wieso bisher keiner von ihnen in ein Flugzeug gestiegen ist und beispielsweise diese Eisberge an den Rändern der Erdscheibe fotografiert, gefilmt oder sogar bestiegen hat, um den »Abgrund« dahinter zu dokumentieren.

Es wäre sicherlich preiswerter und effektiver, um andere von ihrer Theorie zu überzeugen, als diese enormen Summen für Werbeflächen auszugeben.

Quelle