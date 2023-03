Die Geheimnisse des Mount Roraima: Ein antiker gefällter Riesen-Baum oder „Flughafen“?

Bekannt als geologische Kuriosität, voller Geheimnisse und unerklärlicher Phänomene, ist der Mount Roraima zu einem der wichtigsten Punkte für die Erforschung von UFOs und Paranormalen geworden.

Auch bekannt als Tepuy Roraima, Cerro Roraima oder einfach Roraima, liegt es auf einem Plateau an der Kreuzung zwischen Venezuela, Guyana und Brasilien.

Einige Leute sind sich sicher, dass diese Arbeit natürlich gemacht wurde, eine „Laune der Natur.“ Aufgrund seiner Höhe und seines fast vollkommen flachen Gipfels deuten jedoch viele Theorien darauf hin, dass es sich vielleicht um eine künstliche Konstruktion aus wirklich sehr alten Zeiten handeln könnte.

Könnte der Mount Roraima künstlich gebaut werden?

Der Berg Roraima, der Forschern in der Vergangenheit praktisch unbekannt war, ist zu einem der wichtigsten Punkte für die Erforschung von UFO-Phänomenen geworden. Seine faszinierende Form erregt seit Jahrzehnten Aufsehen, denn der Hügel scheint aus einem einzigen gigantischen monolithischen Felsstück herausgearbeitet worden zu sein.

Seine Wände sind vollständig vertikal und alle Oberflächen sind glatt. Auch die Seiten des Berges sind vollkommen gerade. Die Höhe an der Spitze der vertikalen Wände erreicht 400 Meter.

Die schrägen Ecken scheinen eine Art „Verteidigung“ für diejenigen zu sein, die die Oberfläche erreichen möchten, indem sie sehr scharfe Vorsprünge bilden, die den gesamten Berg bedecken. Die Bergkette misst etwa 170 Meter und insgesamt ist die Struktur über 1,150 Meter hoch.

Die Mythologie von Roraima

Die Pemón, Capone und mehrere andere in Südamerika vorkommende indigene Völker haben eine sehr umfangreiche Mythologie, in der die Roraima eine sehr wichtige Rolle spielen, insbesondere in der Kosmogonie.

In der Pemón-Sprache, „Rorai“ Mittel „grünliches Blau“ und „Ma“ Mittel „Groß“. Das bedeutet, dass der Name Roraima, übersetzt aus der Pemon-Sprache, „der große blaugrüne Berg“ bedeutet.

Nach ihrer Überzeugung ist der Berg eine Art Überbleibsel eines majestätischen und mächtigen Baumes, aus dem alle Nahrung der Welt geboren wurde.

Ein legendärer Held namens Makunaina, was bedeutet: „Nachts Arbeiten“, obwohl viele andere ihn einfach als „Gott“ or „Toller Lebensmut“ kennen, als den Baum und seinen Stamm fällen, und als er zu Boden fiel, verursachte er eine schreckliche Flut.

UFO-Sichtungen

Über diesen großen Berg wurden viele Geschichten erzählt. Neben lokalen Legenden und Mythen wurden Touristen aus der ganzen Welt Zeugen seltsamer Ereignisse. Delia Hoffman de Mier, eine Frau, die zusammen mit vielen anderen Zeugen mit einer „dritter Art“ Kontakt aufnahmen, als sie in der Stadt Santa Elena de Uairén waren.

Sie sagt, dass ein UFO auf dem „Flughafen“ gelandet ist, die die Spitze von Roraima bildet und einen großen Stromausfall in der gesamten Region verursacht.

Dieser Fall wurde sogar vom US-Kongress untersucht, der das Geheimnis von „Unbekannten Flugobjekten“ untersuchte.

Dieses Ereignis wurde in das bekannte Project Blue Book aufgenommen, das dafür verantwortlich ist, alle Zeugnisse von Außerirdischen und UFOs zu sammeln, die die NASA nicht erklären konnte.

Also viele andere „außergewöhnliche“ Ereignisse wurden bereits von verschiedenen Expeditionen, Touristen und Forschern berichtet, die sich auf den Berg Roraima wagten.