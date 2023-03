Der Generalsekretär der Sowjetunion baute ein geheimes „Gefängnis“ für Außerirdische

Die Geschichte der sowjetischen Abteilung „Männer in Schwarz“ ist den einfachen Menschen immer noch verborgen.

Diejenigen, die dort gedient haben, sprechen auch nach vielen Jahren nur ungern über ihre Arbeit in der „Alien“-Einheit der GRU, berichtet life.ru.

Die Hauptnachrichtendirektion des Generalstabs der Streitkräfte der Russischen Föderation, abgekürzt GRU, ehemals Hauptnachrichtendirektion, und immer noch allgemein unter ihrer früheren Abkürzung GRU bekannt, ist der ausländische militärische Nachrichtendienst des Generalstabs der Streitkräfte der Russischen Föderation. Die GRU kontrolliert den Militärgeheimdienst und unterhält eigene Spezialeinheiten.

Echo von Roswell

Der sowjetische Militärgeheimdienst begann sich seit dem „Unfall“ einer fliegenden Untertasse in Roswell für das Thema möglicher Kontakte mit Außerirdischen zu interessieren.

Viele Jahre lang konnte jedoch niemand die Arbeitsrichtung systematisieren oder zumindest verstehen.

Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow interessierte sich nicht sehr für dieses Thema, aber Leonid Breschnew, der ihn an der Spitze des Landes ersetzte, rief fast sofort die gesamte oberste Führung des Militärgeheimdienstes zusammen, wo er ausführlich erklärte, dass „alles Unerforschte sollte analysiert werden.“

Breschnew hatte viele Fragen an das Militär: Er interessierte sich für die Einzelheiten der „Kontakte“ des sowjetischen Militärs mit potenziell außerirdischen Objekten.

Bei einem der Treffen wies Breschnew das Militär an, eine „Sonderabteilung“ einzurichten. Die Mitarbeiter dieser Einheit hatten nur eine Aufgabe – zu studieren und, wenn möglich, mit Vertretern außerirdischer Zivilisationen in Kontakt zu treten.

Geheimabteilung

Sie wurden sehr sorgfältig in eine spezielle militärische Geheimdiensteinheit rekrutiert. Die Personalakte des Kandidaten musste von einer Sonderkommission (dem sogenannten Fünferausschuss) genehmigt werden, der herausragende Offiziere des Generalstabs und Personen des KGB angehörten, die genau wussten, wie man mit geheimen Informationen dieser Ebene umgeht.

Gerüchten zufolge ist der letzte Ausweg vor der Aufnahme in den Elitetrupp die Unterschrift des Leiters der KGB-Militärfachschule, Generalmajor SG Orekhova. Aus mehreren Gründen wurde ihm auch die Rolle des Kurators der „geheimen Gruppe“ von Alien-Jägern zugeschrieben.

Erstens war Orekhov eine bewährte und zuverlässige Person – er ging durch den Großen Vaterländischen Krieg, hatte einen außergewöhnlichen Verstand, Gelehrsamkeit und wusste, wie man komplexe technische Projekte organisiert.

Zweitens erhielt Orekhov 1966 eine neue Struktur, in der spezielle Kommunikationsoffiziere für den Militärgeheimdienst und den KGB ausgebildet wurden. Gerüchten zufolge hat diese Universität 1970 die ersten Spezialisten für die Arbeit mit Technologien außerirdischen Ursprungs ausgebildet, wonach die aktive Phase der „Jagd“ nach außerirdischen Technologien begann.

Besonderes Interesse

Breschnew interessierte sich nicht für die Motive und Ziele irgendwelcher „Objekte außerirdischen Ursprungs“. In jenen Jahren war das Ziel des Generalsekretärs viel einfacher – die Eigenschaften von Flugzeugen und anderen Technologien zu studieren und sie anzuwenden, um das Wettrüsten und den Kalten Krieg zu gewinnen.

Bereits Mitte der 70er Jahre sammelte das Militär eine beeindruckende Mappe für einen Bericht – sie enthielt alle Informationen über Objekte außerirdischen Ursprungs und eine detaillierte Klassifizierung – von „Zigarren“, die über die brennenden Wälder Sibiriens fliegen, bis hin zu leuchtend silbernen „Tropfen“. Das fiel in jenen Jahren den Piloten der Pazifikflotte zu.

Einen Monat vor der Übergabe an den Führer des Landes begann das Militär jedoch, das sogenannte Petrosawodsk-Phänomen aufzuzeichnen – ein helles Leuchten am Himmel von Hunderten von Objekten unterschiedlicher Form, die tagsüber und nachts auftauchten und verschwanden .

Um die Bewohner des Nordwestens des Landes zu beruhigen, die von einem unverständlichen Phänomen alarmiert wurden, erklärt das Militär schnell: Raketen sind in den Himmel gestartet, und alles, was Sie gesehen haben, waren optische Phänomene.

Tatsächlich stimmte das nur teilweise – es gab wirklich einen Start vom Kosmodrom, aber nur einen. Die verbleibenden mehreren Dutzend Objekte flogen regelmäßig über mehrere Tage hinweg, um sich die Technologiedemonstration „anzuschauen“, und verschwanden nur 55 Minuten nach dem Start des Satelliten vollständig.

Ein weiterer Bereich der Arbeit an Außerirdischen in der Breschnew-Ära war der Versuch, die Merkmale von Flugobjekten zu untersuchen. „Scheiben“, „Zigarren“, „Tropfen“ – die Aussagen von Hunderten von Kampfpiloten, die über die bizarren Formen von UFOs am ​​Himmel sprachen – wurden von einer speziellen Abteilung des GRU mit dem einzigen Ziel untersucht, zumindest einen Teil davon zu verstehen der Technologien, die unsere „Gäste haben.

Es stellte sich heraus, dass das Ausmaß der Verfolgung von Außerirdischen so groß war, dass es in jeder Militäreinheit auf dem Territorium des Landes einen speziellen Offizier gab, der für das Sammeln und Übermitteln von Daten über UFOs an höhere Behörden verantwortlich war.

Nach dem Vorfall in Petrosawodsk erhielt das Militär eine spezielle Anweisung, die besagte: „Bis zu 98 % dessen, was am Himmel passiert, ist auf natürliche Ursachen zurückzuführen, aber selbst diese Merkmale müssen aufgezeichnet werden.“

„Gefängnis“ für Außerirdische

Der erste ernsthafte Erfolg der „speziellen kombinierten Gruppe“ der GRU und des KGB der UdSSR wurde erst Ende der 70er Jahre erzielt. Am 11. Juli 1979 schoss in der Nähe von Sachalin ein MiG-25-Abfangjäger ein unbekanntes Objekt ab, dessen Geschwindigkeit viel höher war als die eines sowjetischen Jägers.

Kurz vor der Waffeneinsatzerlaubnis meldete der Pilot: „Es gibt eine starke Vibration im Rumpf, das Gefühl ist, dass jetzt die Tragflächen abgerissen werden!“

Fast sofort wurde der Bereich des Sturzes des Objekts von den Schiffen der Pazifikflotte abgesperrt, und einen Tag später trafen Spezialisten des Generalstabs am Tatort ein und nahmen die Situation unter ihre Kontrolle.

Die weitere Vorgeschichte dieses Vorfalls ist unbekannt – alle Papiere mit Datum, Details und sogar den an der Suchaktion beteiligten Schiffen verschwanden spurlos.

In den 90er Jahren schrieben Journalisten mehrmals über dieses Objekt, aber der Faktencheck war ständig lahmgelegt. Einige argumentierten, dass sich dieses „Gefängnis“ in Kamtschatka befinde, andere waren sich sicher, dass es auf den Kurileninseln lag, und wieder andere bestanden darauf, dass das „Spezialgefängnis“ für Aliens auf dem „Festland“ gebaut wurde, irgendwo in der Nähe von Chabarowsk.

Der heftigste Vorfall ereignete sich 1978. Zwei Jahre nach dem UFO-Vorfall in Teheran, als ein unbekanntes Objekt zwei F-4-Jäger beinahe zerstörte, drang ein nicht identifiziertes Fahrzeug in den Luftraum über Murmansk ein.

Das in Alarmbereitschaft versetzte örtliche Luftverteidigungsregiment begann sofort, den Nachthimmel mit starken Suchscheinwerfern zu beleuchten, aber nachdem die Strahlen riesiger Laternen in den Himmel geschossen waren, wurde das Radar des Leitsystems „blind“.

In wenigen Sekunden begannen stärkere Lampen von Suchscheinwerfern zu platzen. Erst nach dem Einschalten der Notbeleuchtung wurde klar, dass der „unbekannte Impuls“ die mächtigen Laternen buchstäblich „frittiert“.

Riesige Geldsummen wurden ausgegeben, um mindestens ein UFO zu fangen und das Objekt ohne Schaden einzufangen. Dank Spezialisten des GRU konnte festgestellt werden, dass jedes dieser Objekte eine eigene Strahlungssignatur hat und dass ein Anflug auf eine Distanz von 300 Metern lebensgefährlich sein kann.

Gleichzeitig wurde ein spezielles Programm „Grid“ entwickelt, in dessen Rahmen auf jedem Abfangjäger eine leistungsstarke elektromagnetische Richtkanone installiert werden sollte.

200 Millionen sowjetische Rubel wurden für die Entwicklung des Systems und seine Erprobung ausgegeben. 1983 startete der erste Jäger mit einem solchen „Störsender“, aber alle Informationen über die Weiterentwicklung des Systems verschwanden, niemand erinnerte sich jemals wieder daran.

Wie aus der Geschichte hervorgeht, sind UFOs ein Phänomen, das nicht nur in Amerika, sondern auch in anderen Teilen der Welt beobachtet wird. Ich frage mich, was die Behörden den Menschen in anderen Ländern verschweigen?